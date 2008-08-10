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    Герхард Клеппингер

    Тренер
    Имя Герхард
    Фамилия Клеппингер
    Гражданство Германия
    Дата рождения 1 марта 1958
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Дармштадт 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    10.08.2008 Дармштадт 0 : 2 Вехен
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