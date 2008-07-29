Вячеслав Даев - статистика
Тренер
|Имя
|Вячеслав
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Даев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|6 сентября 1972
|Имя
|Вячеслав
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Даев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|6 сентября 1972
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Торпедо
|7
|3
|3
|1
|Дата
|Матч
|29.07.2008
|Сибирь
|1 : 1
|Торпедо
|19.08.2008
|Балтика
|2 : 1
|Торпедо
|29.08.2008
|Динамо Бр
|0 : 1
|Торпедо
|05.09.2008
|Торпедо
|3 : 0
|Звезда
|15.09.2008
|Черноморец
|4 : 1
|Торпедо
|18.09.2008
|Кубань (ЛФЛ)
|3 : 2
|Торпедо
|08.10.2008
|Машук-КМВ
|0 : 1
|Торпедо