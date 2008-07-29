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    Вячеслав Даев - статистика

    Тренер
    Имя Вячеслав
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Даев
    Гражданство Россия
    Дата рождения 6 сентября 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Торпедо 7 3 3 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    29.07.2008 Сибирь 1 : 1 Торпедо
    19.08.2008 Балтика 2 : 1 Торпедо
    29.08.2008 Динамо Бр 0 : 1 Торпедо
    05.09.2008 Торпедо 3 : 0 Звезда
    15.09.2008 Черноморец 4 : 1 Торпедо
    18.09.2008 Кубань (ЛФЛ) 3 : 2 Торпедо
    08.10.2008 Машук-КМВ 0 : 1 Торпедо
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