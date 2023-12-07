Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вагнер Мансини - статистика

Америка Минейро
Бразилия
24 октября 1966 (60)
Тренер
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Америка Минейро
30
4
18
8
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Америка Минейро
0 : 3
09.11.2023
Коритиба
Бразилия. Серия А, 32 тур
Америка Минейро
1 : 1
05.11.2023
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 31 тур
Интернасьонал
1 : 1
02.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 30 тур
Америка Минейро
3 : 4
29.10.2023
Гремио
Бразилия. Серия А, 29 тур
Атлетико Паранаэнсе
3 : 2
26.10.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 28 тур
Коринтианс
1 : 1
23.10.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 27 тур
Америка Минейро
1 : 2
19.10.2023
Ботафого
Бразилия. Серия А, 26 тур
Форталеза
3 : 2
09.10.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 25 тур
Крузейро
1 : 1
01.10.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 15 тур
Америка Минейро
0 : 1
26.09.2023
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 24 тур
Америка Минейро
0 : 2
20.09.2023
Брагантино
Бразилия. Серия А, 23 тур
Куяба
2 : 2
16.09.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 22 тур
Америка Минейро
2 : 0
04.09.2023
Сантос
Бразилия. Серия А, 21 тур
Америка Минейро
2 : 1
27.08.2023
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 20 тур
Флуминенсе
3 : 1
20.08.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 19 тур
Америка Минейро
0 : 1
13.08.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 18 тур
Баия
3 : 1
07.08.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 17 тур
Америка Минейро
1 : 4
30.07.2023
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 16 тур
Фламенго
1 : 1
22.07.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 14 тур
Коритиба
3 : 1
09.07.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 13 тур
Атлетико Минейро
2 : 2
02.07.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 12 тур
Америка Минейро
1 : 2
26.06.2023
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 11 тур
Гремио
3 : 1
23.06.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 10 тур
Америка Минейро
2 : 2
11.06.2023
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Америка Минейро
2 : 0
04.06.2023
Коринтианс
Главные новости
ФотоФанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
19:11
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
3
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
1
Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
7
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
17:31
3
Руководство «Локо» приняло окончательное решение по Галактионову
17:07
7
Российский клуб достиг отметки в 10 побед подряд
16:15
2
Болельщики требуют посадить в тюрьму гвинейского вратаря за смертельный стык в Испании
15:55
4
Бубнов знает, кого нужно было назначить в «Ахмат» вместо Гусева: «Они сильнее Ролана»
15:32
2
Батраков может покинуть «Галатасарай» зимой
15:18
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+