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    Вагнер Мансини - статистика

    Тренер
    Имя Вагнер
    Фамилия Мансини
    Команда Шапекоэнсе
    Гражданство Бразилия
    Дата рождения 24 октября 1966
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Шапекоэнсе 38 1 25 12
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    31.05.2021 Шапекоэнсе 0 : 3 Брагантино
    07.06.2021 Палмейрас 3 : 1 Шапекоэнсе
    14.06.2021 Шапекоэнсе 0 : 0 Сеара
    17.06.2021 Сан-Паулу 1 : 1 Шапекоэнсе
    22.06.2021 Атлетико Минейро 1 : 1 Шапекоэнсе
    25.06.2021 Шапекоэнсе 1 : 2 Интернасьонал
    28.06.2021 Атлетико Паранаэнсе 2 : 2 Шапекоэнсе
    30.06.2021 Форталеза 3 : 2 Шапекоэнсе
    04.07.2021 Шапекоэнсе 0 : 2 Баия
    09.07.2021 Шапекоэнсе 0 : 1 Коринтианс
    12.07.2021 Фламенго 2 : 1 Шапекоэнсе
    18.07.2021 Шапекоэнсе 2 : 3 Куяба
    27.07.2021 Жувентуде 1 : 0 Шапекоэнсе
    02.08.2021 Шапекоэнсе 0 : 1 Сантос
    10.08.2021 Гремио 2 : 1 Шапекоэнсе
    17.08.2021 Шапекоэнсе 1 : 1 Америка Минейро
    21.08.2021 Атлетико Гойяненсе 1 : 1 Шапекоэнсе
    28.08.2021 Спорт Ресифи 0 : 0 Шапекоэнсе
    08.09.2021 Шапекоэнсе 1 : 2 Флуминенсе
    12.09.2021 Брагантино 1 : 2 Шапекоэнсе
    18.09.2021 Шапекоэнсе 0 : 2 Палмейрас
    25.09.2021 Сеара 1 : 0 Шапекоэнсе
    03.10.2021 Шапекоэнсе 1 : 1 Сан-Паулу
    07.10.2021 Шапекоэнсе 2 : 2 Атлетико Минейро
    10.10.2021 Интернасьонал 5 : 2 Шапекоэнсе
    14.10.2021 Шапекоэнсе 1 : 1 Атлетико Паранаэнсе
    17.10.2021 Шапекоэнсе 1 : 2 Форталеза
    25.10.2021 Баия 3 : 0 Шапекоэнсе
    02.11.2021 Коринтианс 1 : 0 Шапекоэнсе
    09.11.2021 Шапекоэнсе 2 : 2 Фламенго
    05.11.2021 Куяба 0 : 0 Шапекоэнсе
    15.11.2021 Шапекоэнсе 0 : 2 Жувентуде
    18.11.2021 Сантос 2 : 0 Шапекоэнсе
    21.11.2021 Шапекоэнсе 1 : 3 Гремио
    01.12.2021 Америка Минейро 3 : 0 Шапекоэнсе
    04.12.2021 Шапекоэнсе 0 : 1 Атлетико Гойяненсе
    07.12.2021 Шапекоэнсе 0 : 1 Спорт Ресифи
    10.12.2021 Флуминенсе 3 : 0 Шапекоэнсе
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