Вагнер Мансини - статистика
Тренер
|Имя
|Вагнер
|Фамилия
|Мансини
|Команда
|Шапекоэнсе
|Гражданство
|Бразилия
|Дата рождения
|24 октября 1966
|Имя
|Вагнер
|Фамилия
|Мансини
|Команда
|Шапекоэнсе
|Гражданство
|Бразилия
|Дата рождения
|24 октября 1966
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Шапекоэнсе
|38
|1
|25
|12
|Дата
|Матч
|31.05.2021
|Шапекоэнсе
|0 : 3
|Брагантино
|07.06.2021
|Палмейрас
|3 : 1
|Шапекоэнсе
|14.06.2021
|Шапекоэнсе
|0 : 0
|Сеара
|17.06.2021
|Сан-Паулу
|1 : 1
|Шапекоэнсе
|22.06.2021
|Атлетико Минейро
|1 : 1
|Шапекоэнсе
|25.06.2021
|Шапекоэнсе
|1 : 2
|Интернасьонал
|28.06.2021
|Атлетико Паранаэнсе
|2 : 2
|Шапекоэнсе
|30.06.2021
|Форталеза
|3 : 2
|Шапекоэнсе
|04.07.2021
|Шапекоэнсе
|0 : 2
|Баия
|09.07.2021
|Шапекоэнсе
|0 : 1
|Коринтианс
|12.07.2021
|Фламенго
|2 : 1
|Шапекоэнсе
|18.07.2021
|Шапекоэнсе
|2 : 3
|Куяба
|27.07.2021
|Жувентуде
|1 : 0
|Шапекоэнсе
|02.08.2021
|Шапекоэнсе
|0 : 1
|Сантос
|10.08.2021
|Гремио
|2 : 1
|Шапекоэнсе
|17.08.2021
|Шапекоэнсе
|1 : 1
|Америка Минейро
|21.08.2021
|Атлетико Гойяненсе
|1 : 1
|Шапекоэнсе
|28.08.2021
|Спорт Ресифи
|0 : 0
|Шапекоэнсе
|08.09.2021
|Шапекоэнсе
|1 : 2
|Флуминенсе
|12.09.2021
|Брагантино
|1 : 2
|Шапекоэнсе
|18.09.2021
|Шапекоэнсе
|0 : 2
|Палмейрас
|25.09.2021
|Сеара
|1 : 0
|Шапекоэнсе
|03.10.2021
|Шапекоэнсе
|1 : 1
|Сан-Паулу
|07.10.2021
|Шапекоэнсе
|2 : 2
|Атлетико Минейро
|10.10.2021
|Интернасьонал
|5 : 2
|Шапекоэнсе
|14.10.2021
|Шапекоэнсе
|1 : 1
|Атлетико Паранаэнсе
|17.10.2021
|Шапекоэнсе
|1 : 2
|Форталеза
|25.10.2021
|Баия
|3 : 0
|Шапекоэнсе
|02.11.2021
|Коринтианс
|1 : 0
|Шапекоэнсе
|09.11.2021
|Шапекоэнсе
|2 : 2
|Фламенго
|05.11.2021
|Куяба
|0 : 0
|Шапекоэнсе
|15.11.2021
|Шапекоэнсе
|0 : 2
|Жувентуде
|18.11.2021
|Сантос
|2 : 0
|Шапекоэнсе
|21.11.2021
|Шапекоэнсе
|1 : 3
|Гремио
|01.12.2021
|Америка Минейро
|3 : 0
|Шапекоэнсе
|04.12.2021
|Шапекоэнсе
|0 : 1
|Атлетико Гойяненсе
|07.12.2021
|Шапекоэнсе
|0 : 1
|Спорт Ресифи
|10.12.2021
|Флуминенсе
|3 : 0
|Шапекоэнсе