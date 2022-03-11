Владислав Тернавский - статистика
Тренер
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Тернавский
|Команда
|Арсенал Т (мол)
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|2 мая 1969
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Тернавский
|Команда
|Арсенал Т (мол)
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|2 мая 1969
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Арсенал Т (мол)
|10
|2
|5
|3
|Дата
|Матч
|11.03.2022
|Арсенал Т (мол)
|1 : 3
|Урал (мол)
|14.03.2022
|Строгино (мол)
|4 : 2
|Арсенал Т (мол)
|01.04.2022
|Арсенал Т (мол)
|1 : 2
|Нижний Новгород (мол)
|08.04.2022
|Академия им. Коноплева
|0 : 0
|Арсенал Т (мол)
|15.04.2022
|Арсенал Т (мол)
|1 : 3
|Уфа (мол)
|22.04.2022
|Урал (мол)
|1 : 2
|Арсенал Т (мол)
|29.04.2022
|Арсенал Т (мол)
|2 : 2
|Строгино (мол)
|06.05.2022
|Нижний Новгород (мол)
|3 : 1
|Арсенал Т (мол)
|13.05.2022
|Арсенал Т (мол)
|2 : 2
|Академия им. Коноплева
|20.05.2022
|Уфа (мол)
|0 : 5
|Арсенал Т (мол)