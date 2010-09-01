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    Нестор Горосито

    Тренер
    Имя Нестор
    Фамилия Горосито
    Гражданство Аргентина
    Дата рождения 14 мая 1964
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Херес 3 2 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    01.09.2010 Химнастик 1 : 2 Херес
    27.10.2010 Херес 2 : 3 Леванте
    10.11.2010 Леванте 1 : 2 Херес
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