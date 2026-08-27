Пенальти – один из самых напряженных эпизодов в футболе. Один удар может изменить счет, ход матча и настроение обеих команд. Разберем, когда назначают 11-метровый, как он исполняется и какие правила действуют для бьющего и вратаря.

Что такое пенальти

Пенальти – это штрафной удар с 11 метров, который назначается за нарушение правил защищающейся командой в пределах своей штрафной площади. Исполнитель бьет с 11-метровой отметки без стенки и других защитников между ним и воротами. Противостоять удару может только вратарь, который находится на линии своих ворот.

Мяч устанавливают на специальную отметку на расстоянии 11 метров перед воротами. Отсюда пошло выражение «удар с точки» и альтернативное название «11-метровый удар».

Для бьющего задача – нанести точный удар, для голкипера – отразить мяч. Считается, что при пенальти исполнитель заведомо находится в более выгодных условиях, так как вратарю нужно не только угадать угол и высоту, но еще и дотянуться и отбить удар.

За что назначают пенальти

Пенальти назначают, когда игрок защищающейся команды совершает нарушение внутри своей штрафной площади. Основания – игра рукой и другие фолы.

Игра рукой. Попадание мяча в руку не всегда означает нарушение. Судья оценивает обстоятельства эпизода:

положение руки,

расстояние до мяча,

возможность избежать контакта,

попадание от своего/чужого игрока,

совершал ли игрок движение рукой навстречу мячу.

Пенальти могут назначить, когда футболист явно увеличил объем тела или намеренно сыграл рукой. При этом защитное движение, когда игрок инстинктивно закрывает лицо или уязвимую часть тела, не является основанием для 11-метрового, как и случайное попадание мячом в руку от партнера по команде.

Фол. Игра рукой также считается нарушением правил, но есть и другие фолы, которые караются назначением 11-метрового. К таким эпизодам относятся подножки, толчки, удары, опасные подкаты, захваты и другие запрещенные действия против атакующего игрока.

Нарушение необязательно должно происходить непосредственно в борьбе за мяч. Например, защитник может ударить или схватить соперника без мяча – в таком случае судья также вправе назначить 11-метровый.

Разумеется, в спорных ситуациях в дело вмешивается VAR. Видеоассистент может предложить главному арбитру посмотреть эпизод, который он пропустил, или, напротив, подробнее рассмотреть момент, в котором был назначен неверный пенальти.

Правила пенальти в футболе

При исполнении пенальти действуют несколько обязательных правил для бьющего, вратаря и остальных игроков:

Удар выполняется только после свистка судьи и наносится по мячу одним касанием.

Мяч устанавливают строго на 11-метровой отметке.

Исполнитель должен быть четко определен до удара – нельзя, например, разбегаться сразу двум игрокам (как при штрафном).

Вратарь располагается между штангами и до момента удара должен иметь часть стопы на линии ворот, на одной линии с ней или за ней. После удара он может двигаться и прыгать вперед.

Остальные футболисты, кроме исполнителя и вратаря, до выполнения удара находятся за пределами штрафной площади, за 9,15 м от 11-метровой отметки и позади мяча.

При разбеге разрешены остановки и финты, однако после завершения разбега полностью останавливаться перед ударом и имитировать его запрещено.

Пенальти выполняется даже после окончания основного или добавленного времени. Если нарушение произошло до финального свистка, судья дает возможность завершить тайм или матч 11-метровым ударом.

Серия послематчевых пенальти

Проведение серии послематчевых пенальти предусмотрено для определения победителя в матчах плей-офф и кубковых противостояниях на вылет. Главное условие проведения серии – по итогам основного и дополнительного времени зафиксирована ничья. В двухматчевых противостояниях (дома/в гостях) ничья должна быть зафиксирована по сумме двух поединков.

Перед началом серии тренерский штаб определяет список исполнителей. Команды по очереди выполняют удары по воротам, а победителем становится та, которая забьет больше пенальти при одинаковом количестве попыток. Сначала выполняют по 5 ударов, а в случае равного счета переходят к ударам по одному до первого преимущества.

Нередко серии послематчевых пенальти проходят в плей-офф Лиги чемпионов. Например, в сезоне-2025/26 именно так определился победитель турнира. В решающем матче сошлись «ПСЖ» и «Арсенал». Основное время завершилось вничью 1:1, в овертайме команды голов не забили, а в серии пенальти игроки «ПСЖ» реализовали 4 из 5 ударов, тогда как «канониры» – 3 из 5. Итоговый счет серии – 4:3.

Как проводится серия пенальти

Серия послематчевых 11-метровых проходит по установленному порядку:

Перед началом проводится жеребьевка. Капитаны команд выбирают сторону монетки, а главный арбитр бросает ее дважды. В первом случае определяется, в какие ворота будут наноситься удары, во втором – кто будет пробивать первым.

Все пенальти пробиваются в одни и те же ворота.

В серии участвуют только футболисты, которые находились на поле в момент окончания матча.

Перед началом тренеры определяют 5 первых исполнителей. Игроки выполняют удары по очереди: сначала одна команда, затем другая.

Вратарь соблюдает те же требования, что и при обычном пенальти: до удара нельзя выходить вперед с линии ворот. Остальные футболисты находятся за пределами штрафной и центрального полукруга (традиционно – в районе центрального круга).

После 5 ударов каждой команды считают количество голов. При равном счете серия продолжается: команды выполняют по одному удару, пока после одинакового числа попыток одна из них не победит.

После отраженного удара добивать мяч нельзя. Эпизод завершается сразу после того, как мяч отбит или покидает поле.

Вратарь, являющийся партнером исполнителя пенальти, находится вне штрафной площади, чтобы не мешать другому голкиперу.

Заключение

Пенальти зачастую становятся судьбоносными эпизодами матча. Здесь важны не только точность удара и реакция, но и хладнокровие исполнителя и вратаря. А в серии послематчевых пенальти напряжение становится еще выше: один промах способен лишить команду титула.