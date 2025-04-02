Футбол – это игра, в которой результат зависит не только от мастерства игроков, но и от множества случайных факторов. Однако аналитики и тренеры стремятся минимизировать влияние случайности и использовать статистические методы для более глубокого понимания игры. Одним из ключевых инструментов современной футбольной аналитики является метрика «ожидаемые голы» (Expected Goals, xG).

Что такое xG?

Метрика ожидаемых голов (xG, Expected Goals) – статистическая модель, которую используют для анализа качества голевых моментов. Она оценивает вероятность того, что конкретный удар завершится голом.

История появления xG

Идея оценки качества ударов и моментов существовала задолго до появления самого термина xG. Однако методология и математические модели для расчета этой метрики начали активно развиваться с начала 2000-х годов.

В 2012 году Opta Sports , одна из крупнейших компаний по сбору спортивной статистики, начала активно использовать и продвигать метрику xG в футбольной аналитике.

В 2013–2014 годах Майкл Кэлей, футбольный аналитик, представил первую широко известную модель расчета xG, основанную на детальном анализе тысяч ударов.

В 2014 году компания StatsBomb начала применять более точные модели xG, учитывающие дополнительные параметры (например, расположение вратаря и защитников).

В середине 2010-х годов аналитики из Twenty3, Understat, Infogol и других компаний представили свои собственные версии xG, основанные на машинном обучении и больших данных.

Таким образом, хотя идея анализа качества ударов существовала давно, именно 2010-е годы стали периодом расцвета метрики xG и ее внедрения в профессиональный футбол.

Как рассчитывается xG?

Метрика xG определяется на основе огромного количества исторических данных, учитывая вероятность того, что удар из данной позиции приведет к голу. Расчет включает множество факторов:

Дистанция до ворот – чем ближе к воротам, тем выше вероятность гола.

Угол обзора ворот – чем шире угол, тем выше xG.

Тип удара – удары ногой более точны, чем удары головой.

Позиция защитников и вратаря – если перед нападающим никого нет, вероятность гола выше.

Форма атаки – удары после паса вразрез или навеса с фланга имеют разное значение xG.

Тип передачи перед ударом – прострел или навес создают разные уровни опасности.

Фаза игры – удары в позиционной атаке, контратаке или после стандарта имеют разную вероятность успеха.

Разновидности xG

Помимо стандартной xG, существуют другие производные метрики:

npxG (Non-penalty Expected Goals) – ожидаемые голы без учета пенальти.

xGOT (Expected Goals on Target) – учитывает не только сам удар, но и его направление (удар в створ оценивается выше).

xA (Expected Assists) – ожидаемые голевые передачи, измеряющие вероятность того, что пас приведет к голу.

xG Chain – показатель, оценивающий вклад каждого игрока в атаку, которая завершилась ударом.

xG Build-up – анализирует вклад игрока в создание атакующих комбинаций, без учета непосредственного удара.

Как метрика xG применяется в футболе?

Метрика xG используется клубами, тренерами, аналитиками и даже букмекерами. Вот основные способы ее применения:

Оценка эффективности нападения – помогает понять, создает ли команда качественные моменты.

Анализ обороны – показывает, сколько опасных моментов допускает команда.

Определение формы игроков – если нападающий забивает меньше, чем его xG, он либо в плохой форме, либо ему не везет.

Прогнозирование результатов – xG позволяет оценивать реальное качество игры, а не только конечный результат.

Стратегическое планирование – команды могут корректировать тактику на основе данных о xG.

Примеры использования xG

Если команда выиграла 1:0, но ее xG составил всего 0,5, это может означать, что ей повезло, и она забила гол из сложной позиции.

Игрок, забивший 10 голов при xG 5, вероятно, демонстрирует выдающуюся реализацию, но со временем его результативность может снизиться до более ожидаемого уровня.

Команда, имеющая высокий xG, но мало забивающая, может столкнуться с проблемами в реализации моментов, что требует изменения тактики или состава.

Метрика ожидаемых голов (xG) – мощный инструмент, позволяющий глубже анализировать футбол, оценивая не только количество забитых мячей, но и качество созданных моментов. Ее использование помогает тренерам, аналитикам и даже болельщикам лучше понимать игру и делать более обоснованные выводы о командах и игроках.

Метрика xG стала важнейшим инструментом в современной футбольной аналитике. С развитием технологий модели xG становятся еще точнее и помогают не только в анализе, но и в прогнозировании футбольных событий.