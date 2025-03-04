Как менялись футбольные бутсы: вся история начиная со средних веков и до нашего времени

Главный элемент экипировки профессиональных (и не только) футболистов на сегодняшний день – бутсы. Современные бутсы совершенствуются день ото дня и могут существенно повлиять на действия игроков при определенных погодных условиях и покрытиях футбольных полей.

История эволюции футбольных бутс – в нашей статье.

Средние века

Фирм Adidas, Nike, Puma, как вы понимаете, в средние века еще не было. И футбол в массовости замечен не был. На “рынке” производства футбольной продукции солировали другие мастера. И то – для избранных.

Личный сапожник короля Англии Генриха VIII Корнелиус Джонсон получил приказ от своего шефа изготовить специальную футбольную обувь. И хоть сохранить эту обувь или ее изображение не удалось, но список Королевского Гардероба, датированный 1526 годом, подтверждает факт наличия футбольных бутс монарха.

Еще одно доказательство существования футбольной обуви в средние века нашла в королевских архивах Мария Хэйуорт – руководитель саутгемптонского центра текстиля при городском университете. Тому же Корнелиусу Джонсону поступил заказ от Генриха VIII изготовить, кроме десятка пар английских сапог из кожи и 45 пар туфель из бархата, одну пару “сотуляров”. На древне-саксонском языке “сотуляры” – не что иное, как туфли для футбола. Это первое, документально доказанное упоминание о бутсах для футбола, датируется 1525 годом.

Из сохранившихся бухгалтерских счетов ясно, что производство пары королевских бутс стоило 4 шиллинга. По сегодняшнему курсу – это около 100 фунтов или $180.

XIX век

С начала XIX века упоминаний о футбольной обуви становится больше. В первой половине 1800-х производилась кожаная обувь с длинным шнурком и металлической вставкой в передней части. На подошве крепились металлические шипы, обеспечивающие сцепление с поверхностью футбольного поля и устойчивость обуви.

Но такие бутсы были травматичными, и в 1863 году был наложен запрет на использование в игре обуви “...с выступающими стержнями, металлическими вставками или гуттаперчей на подошве…”. Этот пункт 13 футбольных правил был внесен Футбольной Ассоциацией.

Шипы на подошвах бутс разрешили использовать вновь в 1891 году. Были установлены следующие требования к шиповке: круглая форма, изготовлены из кожи, а длина – не более половины дюйма. В таком виде бутсы по внешнему виду отличались от повседневной обуви и в первом приближении были похожи на современные аналоги.

XX век

В первой половине XX века футбольная обувь не претерпела особых изменений. Года с 1925-го начали использовать сменные шипы, а с середины 1950-х – сменные шипы на резьбе. Усовершенствование коснулось и материалов, из которых изготавливались шипы. При их подборе учитывались определенные погодные условия.

Главным недостатком бутс тех лет можно назвать тяжесть. Обувь была высоко скроенной, закрывала лодыжку от травм, что увеличивало вес изделия. Первыми стали применять обувь с низким кроем, не закрывающим лодыжку, сапожники на юге Европы и в Южной Америке. В отличие от севера европейского континента, на югах поля не были тяжелыми и сырыми от непогоды. В 1960-х годах низко скроенные бутсы стали использоваться повсеместно, что благотворно сказалось на скоростях и маневренности футболистов.

На просторах России сапожники, специализирующиеся на изготовлении или перешивке бутс, появились в середине 1950-х. От их мастерства во многом зависело, насколько успешно будут действовать футболисты на протяжении всей игры. Тогда произведенные промышленным способом бутсы имели пластмассовый носок, и для техничных футболистов играть в такой обуви без ее перешивки было проблематично. Знатные мастера-сапожники также умело изготавливали и крепили шипы из кожи для бутс, нужного размера и округлости.

Профессия “футбольного сапожника” была уважаемой. Самым известным мастером был в те годы Макшанов из Москвы. Сделанная им футбольная обувь очень высоко котировалась – не меньше, чем в наше время бутсы брендов Adidas или Nike.

Фирма Adidas, основанная в 1924 году, на рынке футбольной обуви захватила лидерство в 60-х годах прошлого века. Примерно 3/4 всех команд-участниц чемпионата мира 1966 года в Англии были экипированы бутсами этой фирмы.

Ближе к 70-м годам другие фирмы-производители потеснили авторитетного конкурента. Среди них были бренды, образовавшиеся до Adidas – Gola (основана в 1905), Valsport (1920), Hummel (1923), а также недавно созданные Mitre (1960), Joma (1965) и Asics (1964).

В 1990-х годах бывший игрок “Ливерпуля” Крэйг Джонсон разработал, по мнению экспертов, одну из самых удачных моделей футбольной обуви. Фирма Adidas взяла в разработку и производство изобретение Джонсона. Так появилась модель бутс Adidas Predator, отличительными особенностями которой являются устойчивое сцепление бутсы с покрытием поля и футбольным мячом.

XXI век

В начале нашего века производители футбольной обуви стали изготавливать бутсы с монолитной подошвой и направленными в разные стороны плоской формы шипами. Но по прошествии некоторого времени, как и в позапрошлом веке, обнаружилась большая травматичность бутс такой конструкции. Некоторые клубы, такие как “Манчестер Юнайтед”, ввели запрет для своих игроков на использование такой обуви.

Ведущие фирмы-производители стремятся по-прежнему применять для своей продукции натуральные материалы. Увлеченность уменьшением веса изделий подтолкнула к мысли о производстве бутс с карбоновой подошвой. Фирма Nike смогла разработать такие бутсы, вес которых был до 185 грамм.

Бутсы, выпускавшиеся фирмой, учитывали все достоинства определенного игрока: технику, силу удара, скорость. Puma смогла превзойти достижение конкурентов, изготовив в 2009 году бутсы весом 165 грамм, а через год – 150 грамм. Но практика показала, что карбон лопается при столкновении игроков в контактной борьбе и наносит травмы футболистам. В итоге, фирмы вынуждены были вернуться к натуральным материалам.

Компании-производители футбольной обуви продолжают совершенствовать свои изделия. Первым обладателем бутс с вмонтированным чипом для фиксации всех ТТД игрока во времена выступлений за “Барселону” был Лионель Месси.

В наше время модели бутс разных фирм разрабатываются и используются для конкретного покрытия футбольного поля (естественный или искусственный газон, сухой или мокрый) Выпускаются бутсы из натуральной или искусственной кожи, в комбинации с текстилем, с каучуковой или резиновой подошвой, с шипами или без. Прогресс не стоит на месте.