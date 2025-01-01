Почему в футбол играют именно 11 человек: предыстория, версии, правила

В наши дни в футбольном матче на поле за каждую команду выходят 11 игроков. Уже более 150 лет такое количество футболистов начинает каждый матч. Было ли так всегда?

Предыстория

До введения нормы в 11 футболистов от команды количество было величиной переменной. По договоренности сторон на поле могли выйти по 15, 20, 25 человек. Был случай, когда футболисты Кембриджского университета в 1840 году запутались, кто за какую команду выступает, сыграв благоразумно 0:0. А играли 15 на 25.

Почему же в итоге футбольные чиновники остановились на 11 футболистах?

Три версии

Поскольку футбол родился в Англии, все три версии развития событий, повлиявшие на количество игроков, выходящих на поле, связаны со спецификой этой страны.

Влияние крикета. По одной из версий, 11 игроков стало оптимальным количеством в футболе, потому что в крикетной команде XIX века тоже играло 11 человек. И тем же составом, которым в теплое летнее время играли в крикет, в холодное время года можно было выходить на футбольное поле. “Чемпионат между спальнями”. Ученики школ Чартерхауса, Харроу и Итона жили в помещениях по 11 человек. Именно в этих городах зародились футбольные соревнования “между спальнями”, мода на которые распространилась на другие английские города. 10 + учитель. По аналогии с предыдущей, есть версия, что 10 игроков собирались в команду со всего корпуса, где жили юные футболисты. А в воротах стоял их учитель.

Какая из этих версий верная, остается предметом споров и в наши дни.

Ключевой матч и фиксация в правилах

Игра, которую считают ключевой в решении вопроса количества игроков, состоялась между “Шеффилдом” и “Лондоном” 31 марта 1866 года. Играли в формате 11 на 11, победили лондонцы, и такое количество игроков в сочетании с размерами поля пришлось зрителям по вкусу.

В скором времени такое количество футболистов стало обязательным условием для обеих участвующих в игре команд, поскольку было внесено в правила.

Правила о количестве игроков

Правила строго относятся к количеству игроков на поле. Если количество футболистов в одной или в обеих командах превышает 11 человек, игра не может начаться.

Матч также не может начаться или продолжиться, если в составе одной из команд, с учетом вратаря, менее 7 человек. Это может произойти, если судья удаляет несколько игроков, или футболисты получают травмы и не могут продолжить игру, а замены исчерпаны. В таком случае арбитр останавливает игру. В дальнейшем дисциплинарная комиссия решает судьбу матча: назначить переигровку, наказать одну из команд или обе и т. д.

Замены в футболе

Когда футбольный матч проводится под эгидой ФИФА, каждая команда может провести 5 замен в основное время. К заменам тренеры команд прибегают чтобы освежить игру или в случае травмы кого-то из игроков. Также заменяют неудачно действующего футболиста или для изменения тактики.

Полевой игрок может поменяться с вратарем, предупредив об этом арбитра заранее. Причем, делать подобные рокировки можно неограниченное количество раз за игру. И это не будет влиять на общее количество предусмотренных замен.

Игрок, получивший красную карточку, уходит с поля без замены. Его команда остается в меньшинстве до окончания матча. Если игрок умудрился быть удаленным до начала игры, его место может занять футболист из списка запасных. При этом лимит замен остается неизменным.

Прерванный матч из-за малого количества игроков

Показательным стал ноябрьский матч 2022 года в Аргентине за Трофей чемпионов между “Бока Хуниорс” и “Расингом”. Судья досрочно дал финальный свисток согласно действующим правилам. Это произошло уже в компенсированное время ко второму тайму дополнительного времени при счете 2:1 в пользу “Расинга”. Решение арбитра было вызвано тем, что из-за удалений в команде “Бока Хуниорс” осталось меньше 7 человек на поле.

Судья удалил пятерых полевых игроков команды из Буэнос-Айреса, еще двоих – со скамейки запасных, а заодно и тренера. Соперникам повезло больше: только три карточки были в их пассиве на момент финального свистка.

Посторонние и лишние на поле

Главный рефери строго следит за тем, чтобы на поле было не более 22 игроков. Если на поле появляются посторонние, игра немедленно останавливается и возобновляется только после удаления нарушителей правил, мешающих игре, за пределы поля. К посторонним относятся не внесенные в протокол матча, замененные или удаленные игроки, тренеры, официальные лица, болельщики или обслуживающий персонал.

Когда во время присутствия лишнего лица на поле забивается гол, судья его не засчитает, если этот посторонний – представитель забившей команды, согласно протоколу, или он явно повлиял на ход матча. В других ситуациях забитый мяч будет засчитан.

Зрителям обычно повышают настроение выбегающие на поле во время матча животные и следующий за этим процесс их отлова и удаления с поля. Менее безобидным может быть внезапное появление на поле не адекватного болельщика, намерения которого никому не понятны.