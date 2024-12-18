Желтые и красные карточки в футболе: история появления и применения

Желтые и красные карточки – привычный атрибут современного футбола, но так было не всегда. Символом предупреждения и удаления игроков они стали более 50 лет назад. В этом материале подробно поговорим об истории происхождения карточек в футболе.

Скандальный прецедент

До 1960-х годов прошлого века карточки не использовались, поэтому то и дело возникали спорные моменты. Арбитры пытались жестами и фразами на родном языке объяснить игрокам свое решение в каждом конкретном случае. Далеко не каждый футболист понимал речь рефери. Разрешить ситуацию помог случай на чемпионате мира по футболу 1966 года.

Шел матч между сборными Аргентины и Англии. Судил игру немец Рудольф Крайтляйн. Немецкоговорящий рефери не смог в одном из эпизодов объяснить аргентинцу Антонио Раттину, владеющему только испанским, что тот должен покинуть поле. Удаление получилось “отложенным”. Игрок сборной Аргентины не понял или сделал вид, что не понял, и отыграл еще минут 10. Лишь после этого английские игроки возмутились и устроили небольшую потасовку. Судья пытался сделать им предупреждение, но теперь уже англоязычные игроки не поняли замечаний.

На игре присутствовал Кен Астон, возглавлявший судейский департамент турнира. Ему пришлось спуститься с трибуны и объяснить Антонио Раттину, что тот удален. Негодование аргентинца проявилось еще сильнее, и его с поля увели полицейские. Кстати, победу в том матче со счетом 1:0 отпраздновала сборная Англии.

Идею подсказал светофор

Кен Астон как настоящий профессионал после инцидента задумался о том, что можно предпринять во избежание скандальных ситуаций в дальнейшем. Однажды он остановился на красном сигнале светофора в центре Лондона – и тут ему в голову пришло решение проблемы. Мысль, которая казалась лежащей на поверхности, обрела очертания реальности: желтый свет (цвет) – предупреждение, красный – удаление с поля.

Астон еще не до конца понимал, как это можно применить на практике, поэтому (по легенде) поделился идеей со своей женой Хильдой. Она и подсказала ему реализацию придуманного, вырезав из картона две карточки желтого и красного цвета. Хильда предложила судьям носить карточки во время матчей и предъявлять игрокам, исходя из событий на поле.

Выступая вскоре после этого случая на заседании судейского комитета ФИФА, Кен Астон озвучил идею с карточками, символизирующими предупреждение и удаление. Предложение было одобрено.

Первое применение карточек

В экспериментальном режиме применение желтых и красных карточек было опробовано на Олимпийском турнире 1968 года. А первым турниром, на котором нововведение стали применять официально, был чемпионат мира 1970 года. В то время телевидение начало переходить с черно-белого на цветное изображение, и яркие цвета карточек хорошо гармонировали с этим переходом, помогая болельщикам читать игру.

Впервые желтую карточку в руках арбитра зрители увидели в матче открытия мирового футбольного форума-1970. Играли сборные Мексики и СССР. Судья встречи из Германии Курт Ченшер предъявил предупреждение игроку линии обороны сборной Советского Союза Кахе Асатиани. Арбитру этот процесс, видимо, понравился, и он предупредил таким же образом еще двоих игроков советской сборной в первой половине встречи – Гиви Нодия и Евгения Ловчева. Во втором тайме желтую карточку перед собой увидели мексиканец Густаво Пенья и защитник сборной СССР Геннадий Логофет. В итоге, счет по желтым карточкам был 4:1, а по голам – 0:0.

Первое удаление игрока после предъявления красной карточки случилось на чемпионате мира 1974 года. На 13-й минуте матча ФРГ – Чили игрок чилийской сборной Карлос Кассели получил желтую, а на 67-й – красную карточку. Немцы вели в счете с 18-й минуты, игра так и завершилась – 1:0.

Со временем система применения карточек и следующих за ним наказаний футболистов (и других участников игры) видоизменялась. Сейчас уже невозможно себе представить игру миллионов без этих желто-красных проводников и маркеров футбольных правил.

Предъявление желтой и красной карточек

Согласно правилам, существующим на сегодняшний день, предупреждение в виде желтой карточки выносится за следующие нарушения:

Симуляция;

Срыв опасной атаки;

Грубая игра;

Удар до свистка при пробитии штрафного или выход из стенки;

Удар после свистка при остановке игры или фиксировании положения вне игры;

Неспортивное поведение;

Затяжка времени;

Снятие футболки;

Споры с судьями;

Выход на поле и уход с поля без разрешения арбитра.

Красную карточку, символизирующую удаление с поля, судья встречи показывает игроку после предъявления второй желтой – повторное предупреждение автоматически перерастает в удаление. Другое дело – прямая красная карточка, которая показывается в следующих ситуациях:

очень грубая игра с нанесением или риском нанесения тяжелой травмы оппоненту;

фол последней надежды;

оскорбление участника матча (футболиста, болельщика, тренера, судьи, обслуживающего персонала) – словесно, ударом, плевком.

В последние годы правила относительно ударений регулярно изменяются и корректируются.

Карточный рекорд

Рекорд по количеству карточек в одном матче был зафиксирован на чемпионате мира 2006 года. Матч 1/8 финала Португалия – Нидерланды. обслуживал российский судья Валентин Иванов, который был в ударе: 16 раз зажигал желтый и 4 раза – красный свет. К слову, удаления распределились между командами поровну.

Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу португальцев.