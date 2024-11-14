Откуда появилась система VAR, какие моменты проверяет, когда применяется?

Футбольные болельщики со стажем помнят много матчей, в которых было неприличное количество спорных моментов и несправедливых судейских решений. Разговоры о том, как исключить ошибки судей, шли еще в прошлом веке среди футболистов, тренеров, журналистов и болельщиков. В нашем веке обсуждения достигли той точки, когда нужно было принимать решение.

Выход был найден в виде системы VAR – видеопомощника арбитра. Споры об эффективности системы продолжаются, а главными аргументами противников VAR являются потеря динамики игры и присутствие ошибок даже с использованием этой технологии. Защитники системы доказывают ее эффективность, но критикуют действия судей.

Что такое VAR?

VAR (англ. Video assistant referee) – это видеопомощники главного арбитра матча, которые для решения спорных моментов используют видеоповторы. Система имеет официальный статус и является помощником главного арбитра в разрешении спорных моментов игры, которые могут существенно повлиять на итог матча.

Системой VAR управляют несколько человек – непосредственно рефери-ассистент и 2-3 помощника. Их работа заключается в просматривании видеоповторов спорных моментов и информировании главного арбитра о своем решении.

Когда и где появилась VAR?

Впервые система в тестовом режиме была опробована в голландской Эредивизии в сезоне-2011/12. Тогда ее задачей было только фиксирование правильного взятия ворот.

Начиная с 2016 года, с подачи футбольных функционеров Нидерландов были проведены испытания системы на международном уровне. Когда в 2018 году результаты экспериментальных применений видеопомощника были одобрены, система VAR была включена в Правила футбола.

Постепенно система начала работать не только на международных соревнованиях, но и практически во всех чемпионатах высших футбольных дивизионов стран мира.

Практическое применение системы

Главный судья во время игры делает свою работу, не обращая внимания на присутствие VAR. Если видеоассистент посчитает, что главный рефери допустил ошибку или просмотрел важный эпизод, он дает ему подсказку в наушник и информирует о спорном эпизоде. Судья в поле действует по одному из трех сценариев:

соглашается с представителем VAR;

остается при своем мнении;

просматривает видеоповтор самостоятельно – это происходит чаще всего.

В третьем случае арбитр жестом в воздухе рисует монитор и направляется в сторону экрана, установленного рядом с кромкой поля. После просмотра судья должен жестами, принятыми в футболе, продемонстрировать зрителям свое решение.

Если рефери проигнорировал подсказку видеопомошника, принял решение самостоятельно и ошибся, это может стать поводом для разбирательства после игры. Санкции не заставят себя долго ждать.

Какие моменты проверяет VAR?

Сторонники системы хотели мониторить большинство спорных моментов. Но, как и предупреждали скептики, уже в процессе тестирования выяснилось, что это будет лишать игру динамики. Поэтому с помощью VAR можно проверить лишь ключевые моменты игры.

Забитый гол. Проверяются следующие нюансы:

правильность исполнения пенальти, если гол был забит с 11-метровой отметки;

полное пересечение мячом линии ворот;

выход мяча за пределы поля до гола;

наличие офсайда у игроков забивающей команды;

наличие фола или игры рукой в атаке перед голом.

Прямая красная карточка. Проверке подлежат ситуации, в которых должны быть показаны красные карточки:

нарушение, лишающее игрока атакующей команды возможности реализовать стопроцентный голевой момент;

оскорбительное по отношению к участникам игры поведение или агрессивные действия, выражаемые словами или жестами;

нарушение правил, которое может иметь серьезные последствия (тяжелые травмы, беспорядки и т.д.).

Обратите внимание, что с помощью VAR можно проверить только прямую красную карточку – вторую желтую система не мониторит.

Назначение пенальти. Проверка VAR производится на предмет:

ошибочности назначения пенальти;

нарушались ли правила в штрафной или до нее;

наличия фола в атаке;

определения точного места нарушения;

выход мяча за пределы поля до назначения пенальти.

Распространение VAR

Расходы на использование системы VAR в каждом конкретном матче ложатся на плечи клубов-участников. Например, в Англии – это более $10 тыс. за игру.

Такую сумму могут потянуть не все команды – например, для клубов из низших лиг такие затраты непосильны. Поскольку в той же Англии много кубковых матчей, где представители АПЛ с командами из низших лиг, то система видеоповторов применяется только на стадионах команд Премьер-лиги. В низших лигах стадионы даже не оборудованы системой.

Еще одна причина, по которой не применяется система – неготовность команды видеоассистента арбитра или кого-то из его членов начать, продолжить работу, а также отсутствие адекватной замены.

Отказаться нельзя, использовать

До сих пор ведется множество споров, где поставить запятую в этом предложении. В Норвегии и Швеции, например, не менее половины акций клубов принадлежат болельщикам. В Норвегии болельщики уже высказали свое недовольство введенными технологическими новинками, а Швеция и вовсе отказалась от VAR.

В Англии сезон-2023/24 ознаменовался несколькими десятками ошибок, допущенных с применением системы. Было предложение отказаться от нее, но большинство клубов его не поддержало. АПЛ заверила, что будет совершенствовать VAR и для убедительности привела статистику: с начала использования системы процент правильных решений судей достиг отметки 96% в 2024 году по сравнению с 82% в 2019-м.