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    ТОП-10 лучших бомбардиров сборной Бразилии в истории


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    05.11.2024 13:23
    Кто был лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии: Пеле, Неймар или Роналдо?

    Сборная Бразилии по футболу – одна из самых титулованных национальных команд мира. Южноамериканцы 5 раз побеждали на чемпионатах мира – в 1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 годах, к тому же, национальная сборная является единственной командой, которая участвовала во всех мундиалях.

    В разные годы в форме сборной Бразилии феерили настоящие звезды мирового футбола – в том числе Пеле, Роналдо, Зико, Ривалдо, Роналдиньо и Неймар. Пентакампенионы достигли своих успехов во многом благодаря яркой игре этих футболистов. Рассказываем о 10 лучших бомбардирах сборной Бразилии за всю историю существования национальной команды.

    1. Неймар – 79

    Неймар 10 августа 2010 года впервые надел футболку сборной Бразилии – нападающий вышел в матче со сборной США, и в этой же встрече забил первый мяч своей команды. 27 марта 2011 года благодаря дублю Неймара Бразилия обыграла Шотландию со счетом 2:0. В том же матче в игрока бросили банан – Неймар воспринял инцидент как проявление расизма. Фрукт в футболиста бросил турист из Германии, который находился на трибунах.

    Впоследствии Неймар провел за сборную Бразилии 128 матчей и наколотил 79 голов – на 2 мяча больше, чем у легендарного Пеле.

    2. Пеле – 77

    Пеле дебютировал в составе сборной Бразилии в 17 лет – выступил на чемпионате мира 1958 года в Швеции. Юный нападающий вышел в стартовом составе в матче против сборной СССР, а в четвертьфинале против Уэльса забил решающий мяч. Полуфинал мундиаля получился для Пеле ярким – нападающий отличился хет-триком, а в финале Пеле оформил дубль в ворота сборной Швеции.

    Всего за национальную команду Пеле провел 92 матча и забил 77 голов.

    3. Роналдо – 62

    «Зубастик» дебютировал в основной сборной Бразилии в 1994 году, отправился с национальной командой на мундиаль. Впрочем, Роналдо на том турнире не сыграл ни минуты, но тем не менее, стал вторым игроком после Пеле, который в 17 лет стал чемпионом мира. В 1997 году Роналдо успешно выступил на Кубке конфедераций, сам Роналдо в полуфинале забил чехам, а в финале отличился хет-триком в финале с Австралией.

    Всего за пентакампенионов Роналдо забил 62 мяча и провел 99 матчей.

    4. Ромарио – 55

    «Коротышка» дебютировал в сборной Бразилии 23 мая 1987 года – тогда форвард сыграл в матче с Ирландией, который, впрочем, пентакампенионы проиграли. Первый гол за национальную команду Ромарио забил 28 мая 1987 года в матче с Финляндией (3:2). Всего за национальную команду нападающий провел 71 матч и забил 55 голов.

    5. Зико – 48

    Игрок дебютировал в национальной команде 25 февраля 1976 года в матче против сборной Уругвая. В этой же встрече Зико со штрафного забил гол. Нападающий вместе с национальной командой в 1978 году выиграл бронзовые медали на чемпионате мира в Аргентине. Всего за национальную команду игрок провел 71 матч и забил 48 мячей.

    6. Бебето – 40

    Нападающий впервые надел форму сборной Бразилии в 1985 году. Игрок участвовал в трех чемпионатах мира – 1990, 1994 и 1998 годов. В 1994 году Бебето стал чемпионом мира. Первый мяч за сборную Бебето забил 10 мая 1989 гола в матче с Перу. Всего за национальную команду игрок провел 77 матчей и забил 40 голов

    7. Ривалдо – 35

    Форвард дебютировал в национальной команде в товарищеском поединке с Мексикой – 16 декабря 1993 года. Ривалдо в первой встрече забил гол. В национальной команде игрок выиграл чемпионат мира 2002 года, серебро мундиаля во Франции 1998 года. Всего Ривалдо провел 76 матчей и забил 35 голов.

    8. Жаирзиньо – 35

    Игрок дебютировал в национальной команде 7 июня 1964 года в матче против Португалии. Тогда же форвард забил и свой первый гол. В составе сборной Бразилии нападающий стал чемпионом мира 1970 года. Всего за сборную Жаирзиньо провел 82 матча и забил 35 голов.

    9. Роналдиньо – 33

    «Волшебник» дебютировал в сборной Бразилии 26 июн 1999 года в товарищеской встрече с Латвией, а во второй своей игре с Венесуэлой на Кубке Америки Роналдиньо забил свой первый гол за национальную команду. Роналдиньо вместе со сборной Бразилии стал чемпионом мира 2002 года, победителем Кубков конфедераций в 1999 и 2005 году, обладателем Кубка Америки 1999 года. В 2008 году вместе со сборной Роналдиньо стал обладателем бронзовых медалей Олимпийских игр. За сборную Бразилии Роналдиньо провел 97 матчей и забил 33 гола.

    10. Адемир – 32

    Дебют Адемира в сборной Бразилии состоялся 21 января 1945 года, а первый мяч игрок забил в ворота Боливии 28 января этого же года. Форвард вместе со сборной Бразилии выиграл серебряные медали чемпионата мира 1950 года, стал обладателем серебра чемпионатов Южной Америки в 1945, 1946 и 19553 годах. В 1949 году Адемир с национальной командой выиграл чемпионат Южной Америки. За национальную команду Адемир провел 39 матчей и забил 32 мяча.

    Таблица лучших бомбардиро сборной Бразилии

    Футболист

    Количество матчей

    Количество голов

    Неймар

    128

    79

    Пеле

    92

    77

    Роналдо

    99

    62

    Ромарио

    71

    55

    Зико

    71

    48

    Бебето

    77

    40

    Ривалдо

    76

    35

    Жаирзиньо

    82

    35

    Роналдиньо

    97

    33

    Адемир

    39

    32
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: imdb
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