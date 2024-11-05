Кто был лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии: Пеле, Неймар или Роналдо?

Сборная Бразилии по футболу – одна из самых титулованных национальных команд мира. Южноамериканцы 5 раз побеждали на чемпионатах мира – в 1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 годах, к тому же, национальная сборная является единственной командой, которая участвовала во всех мундиалях.

В разные годы в форме сборной Бразилии феерили настоящие звезды мирового футбола – в том числе Пеле, Роналдо, Зико, Ривалдо, Роналдиньо и Неймар. Пентакампенионы достигли своих успехов во многом благодаря яркой игре этих футболистов. Рассказываем о 10 лучших бомбардирах сборной Бразилии за всю историю существования национальной команды.

1. Неймар – 79

Неймар 10 августа 2010 года впервые надел футболку сборной Бразилии – нападающий вышел в матче со сборной США, и в этой же встрече забил первый мяч своей команды. 27 марта 2011 года благодаря дублю Неймара Бразилия обыграла Шотландию со счетом 2:0. В том же матче в игрока бросили банан – Неймар воспринял инцидент как проявление расизма. Фрукт в футболиста бросил турист из Германии, который находился на трибунах.

Впоследствии Неймар провел за сборную Бразилии 128 матчей и наколотил 79 голов – на 2 мяча больше, чем у легендарного Пеле.

2. Пеле – 77

Пеле дебютировал в составе сборной Бразилии в 17 лет – выступил на чемпионате мира 1958 года в Швеции. Юный нападающий вышел в стартовом составе в матче против сборной СССР, а в четвертьфинале против Уэльса забил решающий мяч. Полуфинал мундиаля получился для Пеле ярким – нападающий отличился хет-триком, а в финале Пеле оформил дубль в ворота сборной Швеции.

Всего за национальную команду Пеле провел 92 матча и забил 77 голов.

3. Роналдо – 62

«Зубастик» дебютировал в основной сборной Бразилии в 1994 году, отправился с национальной командой на мундиаль. Впрочем, Роналдо на том турнире не сыграл ни минуты, но тем не менее, стал вторым игроком после Пеле, который в 17 лет стал чемпионом мира. В 1997 году Роналдо успешно выступил на Кубке конфедераций, сам Роналдо в полуфинале забил чехам, а в финале отличился хет-триком в финале с Австралией.

Всего за пентакампенионов Роналдо забил 62 мяча и провел 99 матчей.

4. Ромарио – 55

«Коротышка» дебютировал в сборной Бразилии 23 мая 1987 года – тогда форвард сыграл в матче с Ирландией, который, впрочем, пентакампенионы проиграли. Первый гол за национальную команду Ромарио забил 28 мая 1987 года в матче с Финляндией (3:2). Всего за национальную команду нападающий провел 71 матч и забил 55 голов.

5. Зико – 48

Игрок дебютировал в национальной команде 25 февраля 1976 года в матче против сборной Уругвая. В этой же встрече Зико со штрафного забил гол. Нападающий вместе с национальной командой в 1978 году выиграл бронзовые медали на чемпионате мира в Аргентине. Всего за национальную команду игрок провел 71 матч и забил 48 мячей.

6. Бебето – 40

Нападающий впервые надел форму сборной Бразилии в 1985 году. Игрок участвовал в трех чемпионатах мира – 1990, 1994 и 1998 годов. В 1994 году Бебето стал чемпионом мира. Первый мяч за сборную Бебето забил 10 мая 1989 гола в матче с Перу. Всего за национальную команду игрок провел 77 матчей и забил 40 голов

7. Ривалдо – 35

Форвард дебютировал в национальной команде в товарищеском поединке с Мексикой – 16 декабря 1993 года. Ривалдо в первой встрече забил гол. В национальной команде игрок выиграл чемпионат мира 2002 года, серебро мундиаля во Франции 1998 года. Всего Ривалдо провел 76 матчей и забил 35 голов.

8. Жаирзиньо – 35

Игрок дебютировал в национальной команде 7 июня 1964 года в матче против Португалии. Тогда же форвард забил и свой первый гол. В составе сборной Бразилии нападающий стал чемпионом мира 1970 года. Всего за сборную Жаирзиньо провел 82 матча и забил 35 голов.

9. Роналдиньо – 33

«Волшебник» дебютировал в сборной Бразилии 26 июн 1999 года в товарищеской встрече с Латвией, а во второй своей игре с Венесуэлой на Кубке Америки Роналдиньо забил свой первый гол за национальную команду. Роналдиньо вместе со сборной Бразилии стал чемпионом мира 2002 года, победителем Кубков конфедераций в 1999 и 2005 году, обладателем Кубка Америки 1999 года. В 2008 году вместе со сборной Роналдиньо стал обладателем бронзовых медалей Олимпийских игр. За сборную Бразилии Роналдиньо провел 97 матчей и забил 33 гола.

10. Адемир – 32

Дебют Адемира в сборной Бразилии состоялся 21 января 1945 года, а первый мяч игрок забил в ворота Боливии 28 января этого же года. Форвард вместе со сборной Бразилии выиграл серебряные медали чемпионата мира 1950 года, стал обладателем серебра чемпионатов Южной Америки в 1945, 1946 и 19553 годах. В 1949 году Адемир с национальной командой выиграл чемпионат Южной Америки. За национальную команду Адемир провел 39 матчей и забил 32 мяча.

Таблица лучших бомбардиро сборной Бразилии