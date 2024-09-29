Самые большие стадионы в мире, где находятся, сколько вмещают зрителей, для каких мероприятий используются?

Принято считать, что самые «футбольные» континенты – Европа и Южная Америка. Болельщики с удовольствием наблюдают за трансляциями матчей в чемпионатах стран этих континентов, а тысячи фанатов заполняют стадионы.

По логике, именно в этих странах и должны быть самые большие футбольные арены. Так было во второй половине ХХ века, когда на многих стадионах были стоячие места. Но в нашем столетии ситуация изменилась, и футбольные сооружения, вмещающие 70-80 тысяч зрителей, не являются крупнейшими. Многие арены были реконструированы и первоначальная вместимость изменилась.

Вот как выглядит топ-10 самых вместительных стадионов планеты на сегодняшний день

Место Название арены Город, страна Вместимость 1 “Стадион Первого мая” Пхеньян, КНДР 114 000 2 “Мельбурн Крикет Граунд” Мельбурн, Австралия 100 024 3 “Камп Ноу” Барселона, Испания 99 354 4 “Соккер Сити” Йоханнесбург, ЮАР 94 736 5 “Уэмбли” Лондон, Англия 90 000 6 “Ацтека” Мехико, Мексика 87 523 7 “Букит-джалил” Куала-Лумпур, Малайзия 87 411 8 “Борг-эль-Араб” Александрия, Египет 86 000 9 “Стадион индийской молодежи” Калькутта, Индия 85 000 10 “Австралия” Сидней, Австралия 83 500

“Австралия” (Сидней, Австралия) – 83 500

Стадион был построен в 1996 году, открыли его спустя 3 года. На момент ввода в эксплуатацию он мог вместить 110 000 зрителей. В 2003 г. была проведена реконструкция, установлена раздвижная крыша, в результате чего вместительность сократилась.

На арене проводились многие значимые события – в частности, церемонии открытия и закрытия летних ОИ-2000.

На арене проводятся футбольные, крикетные и регбийные соревнования.

“Стадион индийской молодежи” (Калькутта, Индия) – 85 000

Открытие арены произошло в 1984 г. Тогда стадион мог принять 120 000 зрителей, а в 1997 г. был установлен рискованный рекорд посещаемости. На полуфинальном матче за Кубок федерации между клубами “Мохун Баган” и “Восточная Бенгалия”, для которых этот стадион считается домашним, присутствовал 131 781 зритель. Арена выдержала такое испытание.

Кроме футбола, на арене проходят турниры по крикету, хоккею на траве, легкой атлетике, различные шоу и концерты.

“Борг-эль– Араб” (Александрия, Египет) – 86 000

Возводился с перспективой проведения игр ЧМ-2010 в Египте, но право принимать футбольный форум выиграла ЮАР. Поэтому стадион после открытия в 2007 г. принял только молодежный чемпионат мира-2009.

“Букит-джалил” (Куалу-Лумпур, Малайзия) – 87 411

Мультиспортивный стадион построили и открыли в 1998 г. Самая большая спортивная арена Малайзии может вмещать 110 000, но во время футбольных соревнований разрешенный предел – 87 411 посетителей.

На арене проводит домашние поединки национальная сборная Малайзии Здесь проходили поединки семи турниров чемпионата Азии по футболу, финальные матчи на Кубок и Суперкубок Малайзии.

“Ацтека” (Мехико, Мексика) – 87 523

Открытие легендарного высокогорного стадиона состоялось 29 мая 1966 года. До реконструкции арена вмещала свыше 100 000 человек. Реконструкция и оптимизация вместимости завершилась в 1985 году. В 2026 году эта арена примет третий в своей истории чемпионат мира. Правда, теперь мексиканский красавец будет местом встреч лучших команд мира наряду со стадионами США и Канады.

С 1966 г. это домашняя арена сборной Мексики по футболу, также здесь проводились многие значимые в спортивном мире мероприятия:

1968 – летние Олимпийские игры;

1970 – чемпионат мира (в том числе, финал) по футболу, по результатам которого сборная Бразилии, ведомая Пеле, в третий раз выиграла Кубок мира;

1975 – Панамериканские игры;

1983 – чемпионат мира среди молодежных команд;

1986 – чемпионат мира (в том числе, финал) по футболу, где блистала сборная Аргентины с Марадоной во главе (именно на этом ЧМ он забил с помощью легендарной «Божьей руки»);

1993 и 2003. – Кубок КОНКАКАФ;

1999 – Кубок конфедераций;

2001 – финал Кубка Либертадорес;

2007 – финал Южноамериканского кубка.

17 августа 1986 года на арене проходил матч, который так и не был доигран. В этой игре клубы “Америка” и “Гвадалахара» определяли, кто станет чемпионом Мексики. На 71-й минуте при счете 1:0 в пользу “Америки” судья встречи Антонио Маркес удалил за массовую драку обе команды в полном составе.

В феврале 1993 г. на арене прошел боксерский поединок между Хулио Сезаром Чавесом и Грегом Хогеном. Он собрал 132 247 зрителей.

“Уэмбли” (Лондон, Англия) – 90 000

Строительство нового “Уэмбли” на месте старого продолжалось с 2003 по 2007 годы. 17 марта 2007 года стадион был сдан в эксплуатацию, церемония открытия и первый финал Кубка Англии состоялись 19 мая 2007 года. Арена является домашней площадкой для сборной Англии по футболу.

На старом “Уэмбли” были сыграны 5 финалов Кубка европейских чемпионов. С момента открытия на новой арене уже прошли запоминающиеся футбольные баталии. Стоит выделить следующие из них:

28.05.2011 – финал ЛЧ “Барселона” – “МЮ» (3:1);

27.07 – 12.08.2012 – игры футбольного турнира летних ОИ;

25.05.2013 – финал ЛЧ “Бавария” – “Боруссия” Дортмунд (2:1);

01.06.2024 – финал ЛЧ “Реал” – “Боруссия” Дортмунд (2:0).

На стадионе проходят полуфиналы и финалы Кубка Англии, игры за Суперкубок страны, финальные поединки Кубка лиги. Кроме футболистов, здесь соревнуются регбисты и команды по американскому футболу. Арена приспособлена для проведения концертных шоу. Здесь с успехом выступали звезды шоу-бизнеса мировой величины.

“Уэмбли” имеет наибольшее число туалетов среди спортивных сооружений в мире – 2618.

“Соккер Сити” (Йоханнесбург, ЮАР) – 94 736

Самая большая арена на африканском континенте построена в 1989 году, реконструирована в 2009. Является домашней площадкой футбольной сборной ЮАР. До реконструкции в 1996 году “Соккер Сити” принимал финал Кубка африканских наций, а уже после перестройки и модернизации в 2010 – финал чемпионата мира по футболу.

Из значимых нефутбольных мероприятий, прошедших на стадионе, можно выделить два:

шоу Леди Гаги в рамках мирового турне, прошедшее 30 ноября 2012 года;

церемония прощания с бывшим президентом ЮАР Нельсоном Манделой, состоявшуюся 10 декабря 2013 года.

“Камп Ноу” (Барселона, Испания) – 99 354

Самый вместительный стадион Европы закончили возводить в 1957 г. Он реконструировался дважды: в 1995 и 2008 гг. С 2023 года идет третья реконструкция “Камп Ноу”, после окончания которой в сезоне-2025/26 количество мест увеличится до 110 000. Домашняя арена ФК “Барселона”.

Кроме благотворительных матчей, игр сборной Испании и сборной Каталонии, финальных игр на Кубок Испании, на “Камп Ноу” проводились следующие знаковые поединки:

1964 – финальный матч на Кубок УЕФА;

1972 – финал Кубка обладателей кубков;

1979, 1981, 1989, 1992, 1997 – игры за Суперкубок УЕФА;

1982 – финал Кубка обладателей кубков;

1989 – финал Кубка европейских чемпионов;

1999 – финал ЛЧ.

Кроме футбольных поединков, на “Камп Ноу” блестяще организовывают эстрадные шоу знаменитых артистов мирового уровня.

“Мельбурн Крикет Граунд” (Мельбурн, Австралия) – 100 024

Многофункциональный стадион начал работу еще в далеком 1854 г. Изначально он мог расположить 6 000 человек, к 1897 г. вместимость повысилась до 9 000, к 1912 – до 20 000, а после реконструкции 1937 г. он стал вмещать 31 000 человек. Модернизации арены проводились еще несколько раз, последняя завершилась в 2005 г.

На арене проводит домашние поединки сборная Австралии по футболу, хотя чаще здесь играют в крикет, который намного популярнее в тех краях. Арену считают домашней 1 крикетный клуб и 4 клуба по австралийскому футболу, который не следует путать с привычным нам соккером.

Дважды на арене проводились поединки ОИ. На Олимпиаде-1956 он принимал церемонии открытия и закрытия, футбольные матчи и соревнования легкоатлетов. По такому поводу вместимость арены временно увеличили до 120 тыс. Второй раз Мельбурн Крикет Граунд” принимал поединки футбольного турнира ОИ-2000.

“Стадион Первого мая” (Пхеньян, КНДР) – 114 000

Расположен на песчаном острове Ныннадо в столице КНДР. Строился с 1986 по 1989 гг. По форме напоминает цветок магнолии. Домашняя арена футбольной сборной КНДР по футболу, которая два раза выходила в финальные стадии мировых первенств: в 1966 и 2010 гг.

Арена многофункциональная, поэтому используется не только для спортивных соревнований, но и культурно-развлекательных, патриотических и политических мероприятий, масштабных фестивалей.

Вне рейтинга

Еще одна вместительная арена – Страговский стадион в Чехии. Сооружен он в 1926 году на вершине Страговского холма в Праге. Пережил 3 реконструкции, последнюю – в 1975 г. На трибунах могут расположиться 220 000 зрителей, но сидячих мест всего 56 000, поэтому арена не вошла в наш рейтинг. Более того, в настоящее время как спортивное сооружение не используется.

Несколько арен вместимостью более 100 000 посадочных мест находится в США. Но используются они для игры в американский футбол.