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    • Бельгийская роскошь, британское золото или португальская мозаика? Выбираем самый красивый комплект формы участников Евро-2024!

    Бельгийская роскошь, британское золото или португальская мозаика? Выбираем самый красивый комплект формы участников Евро-2024!


    3
    Голосов: 2
    05.06.2024 07:25
    До начала турнира остались считанные дни!

    До старта чемпионата Европы по футболу осталось ровно 10 дней. 14 июня в Мюнхене хозяйка турнира – сборная Германии – в матче-открытии примет шотландцев. Все 24 команды-участницы уже представили игровую форму, в которой выступят на Евро. Как и всегда, большинство сборных «одевают» компании-гиганты Nike и Adidas. Nike подготовила экипировку для девяти команд, Adidas – для шести. Четыре участника Евро выбрали компанию Puma, по два – Joma и Macron, есть среди официальных экипировщиков и датский Hummel.

    Большинство участников Евро, выбирая технических спонсоров, не делали ставку на местных производителей. Лишь две команды выбрали компании из своей страны – это немцы (Adidas) и датчане (Hummel). Интересно, что начиная с 2027-го Бундестим перестанет сотрудничать с немецким брендом и перейдет на продукцию американской Nike.

    Мы выбрали 8 наиболее ярких и запоминающихся, на наш взгляд, комплектов формы участников Евро-2024. Публикуем их не в виде рейтинга, а просто списком. Пишите в комментариях, чья экипировка вам больше всего понравилась.

    Англия

    Домашний комплект формы англичан выполнен в традиционном белом цвете. А вот гостевой оказался более оригинальным. Фиолетовый цвет, по задумке дизайнеров, отражает юношескую энергию на поле и за его пределами. На боковых панелях формы размещен графический рисунок. На воротнике изображен флаг Святого Георгия. Нашивка Nike и эмблема сборной с тремя львами вышиты в золоте. Стильно, что еще сказать.

    Франция

    Домашняя форма французов отсылает к великим игрокам этой национальной команды из прошлого. Герб сборной решили сделать более объемным, чем, например, на мундиале в Катаре. Это дань уважения сборной Франции 1980-х годов, тогда логотип был примерно такого же размера, как и сейчас. Тонкие полоски на форме отражают цвета флага, плавно переходя от синего к красному в тон контрастным боковым вставкам и манжетам. Немного изменился и цвет домашней формы. Теперь он не такой насыщенный, как раньше, а более нейтральный. «Королевский», как утверждают сами дизайнеры.

    Гостевой комплект выполнен в белых цветах. Как вам такой ретро-стиль?

    Португалия

    В домашнем варианте мы видим классический красный цвет с зелено-черными вкраплениями. В гостевом специалисты компании Nike решили поэкспериментировать. Привычный белый цвет разбавили синим. Это дань уважения традиционному архитектурному мастерству местных жителей – португальцы известны своим умением изготавливать мозаичную плитку Azulejo.

    Сербия

    Среди всех красных футболок этого Евро сербская, безусловно, выглядит самой насыщенной. Даже кровавой. Сумеет ли такая яркость вселить страх в сердца соперников? Узнаем совсем скоро. В гостевом варианте очень стильно смотрится синий герб (вместо красного).

    Польша

    И вновь мы видим привычный домашний дизайн в классических для этой страны бело-красных тонах. А вот гостевой комплект выглядит куда интереснее. Майка с необычным градиентным рисунком выполнена в красном и бордовом цветах.

    Грузия

    Дизайнеры Macron при изготовлении домашней формы сборной Грузии решили сделать акцент на национальном флаге. Герб команды с Георгием Победоносцем выполнили в черном цвете. Получилось ярко и стильно. Гостевой комплект почти целиком черный. Такая вот угрожающая эстетика.

    Бельгия

    «Кажется, именно так выглядит роскошь», – хочется сказать, глядя на домашнюю форму бельгийцев. Дизайнеры при ее создании вдохновлялись современной архитектурой. Основные цвета при этом вполне классические и соответствуют тематике предыдущих комплектов. Гостевой вариант точно понравится Кевину де Брюйне и фанатам «Манчестер Сити». В пресс-службе сборной объяснили, что этот набор создан по мотивам персонажа бельгийских комиксов – Тинтина. Мы погуглили – и вправду похоже.

    Германия

    Хозяева турнира сыграют на Евро в домашней форме традиционного белого цвета. На плечах черные полоски сочетаются с красным и искрящимся оранжевым. Это отсылка к национальному флагу. В комплекте есть намек на классическую футболку 1994-го года. В похожем джерси 30 лет назад на футбольном поле блистал, в числе прочих, Юрген Клинсманн. В гостевом варианте формы компания Adidas проявила куда больше креатива и выпустила яркую розовую футболку. Теперь Бундестим точно будет выделяться на футбольном поле! Ну а дальше дело за игроками.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Пресс-службы сборных Англии, Франции, Португалии, Сербии, Польши, Грузии, Бельгии и Германии по футболу, IMAGO/Will Palmer/SPP, Newspix, Mutsu Kawamori, IMAGO/Peter De Voecht / Global look press
    Рейтинг: 3 Голосов: 2
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    Комментарии (2)
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    alex1951
    1717691021
    Форма формой - главное чтоб игровая форма была на уровне. А ,если по делу ,то англичане - просто и со вкусом....
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    Чермындыр
    1717751967
    Бельгия и Португалия
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