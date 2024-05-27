Кто станет чемпионом России в 2025 году? Букмекеры уже подготовили список фаворитов

Есть ли конкуренты у «Зенита»?

Чемпионат России по футболу завершился всего два дня назад. Большинство команд уже отправились в долгожданный отпуск. РПЛ вернется во второй половине июля – после окончания чемпионата Европы. Сейчас трудно оценивать шансы клубов в будущем сезоне. Начнем с того, что на данный момент неизвестен даже полный состав участников турнира. На два оставшихся места в РПЛ претендуют четыре клуба, которым предстоит провести переходные матчей. И все же букмекеры по традиции сыграли на опережение и уже представили список фаворитов следующего сезона.

По правде говоря, фаворит в нашем чемпионате один. «Зенит» этой весной растерял множество очков, выдал четырехматчевую безвыигрышную серию (1 ничья и 3 поражения), но все равно сумел финишировать на первом месте. Прямо сейчас команда из Санкт-Петербурга выглядит почти безальтернативным претендентом на чемпионство. Букмекеры предлагают поставить на итоговый успех «Зенита» с коэффициентом 1,65. На то, что питерцы НЕ станут чемпионами – 2,25.

Ну а что с другими претендентами на титул? Московское «Динамо» упустило золото в 30-м туре и получило лишь бронзу. В списке фаворитов сезона 2024/25 команда располагается на том же третьем месте. Коэффициент на то, что через год «Динамо» все же выиграет РПЛ – 10 ровно. Рискованная, но заманчивая ставка, не правда ли?

Второе место в рейтинге букмекерских ожиданий занимает московский «Спартак» с коэффициентом 8,50. Команда успешно провела концовку прошлого сезона – выдала семиматчевую беспроигрышную серию в РПЛ и подтянулась к группе лидеров. «Спартак» вступит в сезон с новым главным тренером – Деяном Станковичем. Серб уже показал себя специалистом, умеющим добиваться нужного результата. Он становился чемпионом и с «Црвеной Звездой», и с «Ференцварошем». Вполне возможно, что этим летом московский клуб будет активным участником трансферного рынка. Команду уже покинули Георгий Джикия и Виктор Мозес. «Спартак» таким образом разгрузил зарплатную ведомость и теперь может позволить себе большую закупку. Сумеет ли обновленная красно-белая команда побороться с «Зенитом» за титул? Ждем ваших комментариев на этот счет.

В пятерку фаворитов РПЛ также попали «Краснодар» и «Локомотив». Шансы этих команд финишировать на первом месте равны, уверены букмекеры – коэффициент 12 и на тех, и на других. Интересно, изменятся ли котировки ближе к старту сезона?