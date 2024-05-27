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    • Кто станет чемпионом России в 2025 году? Букмекеры уже подготовили список фаворитов

    Кто станет чемпионом России в 2025 году? Букмекеры уже подготовили список фаворитов


    5
    Голосов: 2
    27.05.2024 22:00
    Есть ли конкуренты у «Зенита»?

    Чемпионат России по футболу завершился всего два дня назад. Большинство команд уже отправились в долгожданный отпуск. РПЛ вернется во второй половине июля – после окончания чемпионата Европы. Сейчас трудно оценивать шансы клубов в будущем сезоне. Начнем с того, что на данный момент неизвестен даже полный состав участников турнира. На два оставшихся места в РПЛ претендуют четыре клуба, которым предстоит провести переходные матчей. И все же букмекеры по традиции сыграли на опережение и уже представили список фаворитов следующего сезона.

    По правде говоря, фаворит в нашем чемпионате один. «Зенит» этой весной растерял множество очков, выдал четырехматчевую безвыигрышную серию (1 ничья и 3 поражения), но все равно сумел финишировать на первом месте. Прямо сейчас команда из Санкт-Петербурга выглядит почти безальтернативным претендентом на чемпионство. Букмекеры предлагают поставить на итоговый успех «Зенита» с коэффициентом 1,65. На то, что питерцы НЕ станут чемпионами – 2,25.

    Ну а что с другими претендентами на титул? Московское «Динамо» упустило золото в 30-м туре и получило лишь бронзу. В списке фаворитов сезона 2024/25 команда располагается на том же третьем месте. Коэффициент на то, что через год «Динамо» все же выиграет РПЛ – 10 ровно. Рискованная, но заманчивая ставка, не правда ли?

    Второе место в рейтинге букмекерских ожиданий занимает московский «Спартак» с коэффициентом 8,50. Команда успешно провела концовку прошлого сезона – выдала семиматчевую беспроигрышную серию в РПЛ и подтянулась к группе лидеров. «Спартак» вступит в сезон с новым главным тренером – Деяном Станковичем. Серб уже показал себя специалистом, умеющим добиваться нужного результата. Он становился чемпионом и с «Црвеной Звездой», и с «Ференцварошем». Вполне возможно, что этим летом московский клуб будет активным участником трансферного рынка. Команду уже покинули Георгий Джикия и Виктор Мозес. «Спартак» таким образом разгрузил зарплатную ведомость и теперь может позволить себе большую закупку. Сумеет ли обновленная красно-белая команда побороться с «Зенитом» за титул? Ждем ваших комментариев на этот счет.

    В пятерку фаворитов РПЛ также попали «Краснодар» и «Локомотив». Шансы этих команд финишировать на первом месте равны, уверены букмекеры – коэффициент 12 и на тех, и на других. Интересно, изменятся ли котировки ближе к старту сезона?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Stupnikov Alexander, Maksim Konstantinov, Fabrizio Andrea Bertani / Global look press
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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    Комментарии (17)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Алим Терек
    1716808997
    а кто третий претендент? если 1.Зенити.2.Спартак. 4.Краснодар.5.Локомотив.
    Ответить
    Гавроша Пятый
    1716811959
    Это только букмекеры!
    Ответить
    ilichkadr
    1716812415
    "Спартак» таким образом разгрузил зарплатную ведомость и теперь может позволить себе большую закупку." С точки зрения логики вроде понятно, но с точки зрения экономики это не более, чем фантазии. Как можно позволить себе большую закупку, если этих денег нет? Деньги ушли на зарплату Джикии и Мозесу. Можно конечно изыскать какие-то резервы и накупить по дешёвке неликвида, но подобное уже проходили неоднократно.
    Ответить
    ilichkadr
    1716812532
    "Букмекеры предлагают поставить на итоговый успех «Зенита» с коэффициентом 1,65. На то, что питерцы НЕ станут чемпионами – 2,25." Букмекеры ещё те дристуны!!!
    Ответить
    O-kolesov
    1716813006
    "Огласите весь список пжлста"
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    VVM1964
    1716813838
    А что ЦСКА даже не рассматривают как возможность ??? Ну не повод ли гневно заржать Клинеру ??? )))
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    Suvorov71
    1716814506
    Не надо кого то рассматривать,шемьпиньоном будет питерская помойка, так что все должны отдыхать, все оплачено и захвачено, промквас туго знает своё дело, надо все оплатить чтобы приблизится к Великому клубу, вот они и пуляют деньги, а толку, ну сами знаете про позор и импотентов
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    Алим Терек
    1716817680
    Грозненцы решили серьезно подготовиться к след. сезону,почистить состав,приобрести новых игроков и побороться за призовые места в лиге. Если Адиев останется гл.тренером,думаю они могут рассчитывать на успешное выступление клуба.
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    ИкС-Игрек-google
    1716835657
    тошно уже слышать про Зенит. как будто он бог.
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    WE ARE FOR PETER
    1716840232
    Спам купит очередную угальду)) и на свое 6-10 место)) если судьи не помогут
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