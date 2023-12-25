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    • Холанд и Мбаппе примерили костюм Санты – кому больше идет образ сказочного волшебника?

    Холанд и Мбаппе примерили костюм Санты – кому больше идет образ сказочного волшебника?


    5
    Голосов: 2
    25.12.2023 20:40
    Звезды футбола показали, как встретили Рождество.

    Минувшей ночью мир встретил Рождество по григорианскому календарю. Соцсети заполнили многочисленные фотографии радостных празднующих людей. Активно делились рождественскими кадрами и футболисты. Европейские чемпионаты взяли небольшую паузу, чтобы дать игрокам и тренерам возможность встретить этот день в тесном семейном кругу. У Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе пока нет ни одного Золотого мяча, зато есть костюмы Санта Клауса. Норвежец и француз почти синхронно выложили фото, которые точно порадовали болельщиков:

    Санта Клаусов среди футболистов оказалось не так много. Гораздо чаще игроки выкладывали милые семейные фотографии на фоне праздничной елки. Из рождественских фото можно собрать целую галерею:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: соцсети футболистов, Klaus-Dietmar Gabbert / global look press
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +5423

      Бомбардиръ 6 часов назад

      Дед Холодн с Мбабой )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      Inkvizitor@ 6 часов назад

      Роналдиньо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1996

      GermanVo 7 часов назад

      Холанд похож на Дед Мороза из ужастиков. А Мбапе... Скажем так Дед Мороз-эфиоп - это экзотика.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1244

      ZAITZEFF2011 > GermanVo 6 часов назад

      Черный Санта на фоне снега лучше виден.

      1
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