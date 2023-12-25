Холанд и Мбаппе примерили костюм Санты – кому больше идет образ сказочного волшебника?

Звезды футбола показали, как встретили Рождество.

Минувшей ночью мир встретил Рождество по григорианскому календарю. Соцсети заполнили многочисленные фотографии радостных празднующих людей. Активно делились рождественскими кадрами и футболисты. Европейские чемпионаты взяли небольшую паузу, чтобы дать игрокам и тренерам возможность встретить этот день в тесном семейном кругу. У Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе пока нет ни одного Золотого мяча, зато есть костюмы Санта Клауса. Норвежец и француз почти синхронно выложили фото, которые точно порадовали болельщиков:

Санта Клаусов среди футболистов оказалось не так много. Гораздо чаще игроки выкладывали милые семейные фотографии на фоне праздничной елки. Из рождественских фото можно собрать целую галерею: