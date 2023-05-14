Как снимали трилогию фильмов «Гол!»: «Ливерпуль» вредничал и отказывался, Бекхэм психовал из-за сценария, «Барса» испортила сюжет

История великого фильма.

В истории кино было не так много действительно крутых фильмов о футболе – большинство идей приобретали локальный локальный успех. Реально выстрелили лишь два – «Хулиганы Зеленой улицы» и «Гол!». Второй фильм состоит сразу из трех частей.

Суперкраткий пересказ этих частей для тех, кто не смотрел:

Первая: главный герой выбирается из американского любительского футбола, попадает в «Ньюкасл» и становится молодой звездой АПЛ.

Вторая: герой переходит в «Реал», преодолевает личные проблемы и побеждает в ЛЧ.

Третья: сюжет построен вокруг игры на ЧМ, но футбол – не главная тема. В центре внимания дружба и трагедия.

Историю придумал один из продюсеров. Он жил в США, выпивал, а потом его замотивировала подруга

В продюсерской карьере Майка Джеффриса было 4 фильма, из них 3 – серия фильмов «Гол!». В 2000-м, когда у него появилась идея снять фильм о футболе, он (на тот момент ему было 36 лет) тусил в США. Так выглядел тогдашний обычный день из жизни Джеффриса:

«Я жил в Лос-Анджелесе. Я бухал, очень много бухал, ходил в ночные клубы, занимался сексом с классными девчонками, проводил время с актрисами. Я получал кайф от жизни и совсем не думал о кино – зачем оно мне вообще было нужно.

Однажды я ужинал и болтал по телефону с актрисой Бриттани Мерфи, на тот момент она была моей хорошей подругой. Она спросила, чем я сейчас занимаюсь. Я сказал – ничем. Она воскликнула: «Черт, Майк, ну нельзя же так. У тебя есть писательский талант, ты должен реализовывать его. Мне много кто говорил это, но слова Бриттани осенили меня».

Джеффрис изначально хотел снять что-то про футбол – он общался с ведущими американскими журналистами, чтобы узнать больше про жизнь игроков, команд. В мае 2001-го он поехал в Дортмунд на финал Кубка УЕФА, в котором сыграли «Ливерпуль» и «Алавес». Джеффрис всю жизнь болел за «Ливерпуль», тот матч (англичане победили – 5:4) убедил его, что пора действовать.

«Я заснуть три дня не мог. Я не снимал эту чертову футболку. Я был пьян все три дня. И все это время я думал об одном – надо снять фильм, который также удивит болельщиков. Как и этот финал».

Джеффрис продумал (не слишком детально) сценарий за несколько месяцев – с остальными моментами помогли коллеги по съемкам. Дальше он занялся подписанием контрактов с ведущими мировыми организациями. ФИФА приняла его быстро, хотя Джеффрис сравнил Йозеппа Блаттера (бывшего директора ФИФА) с фашистским диктатором – ему показалось, что Блаттер был слишком расчетлив, дерзок и груб.

Дальше были многочисленные попытки выйти на adidas – он заходил через французские и голландские представительства, которые в итоге связали его с головным офисом. Сложнейшим этапом переговоров стало общения с клубами. «Ньюкасл» Джеффрис убедил сразу – клубу было интересно это сотрудничество, поскольку в то время он вертелся в топ-6 АПЛ, и неплохая реклама ему точно бы не помешала. С «Реалом», который появился во второй части, было сложнее.

Джеффриса заранее предупредили – «Реал» согласится только на большой проект. Пришлось заранее продумывать сценарий второго фильма, который целиком завязан на «Реале». В 2002-м он познакомился с бывшим генеральным директором клуба Хосе Анхелем Санчесом. Он сразу сказал Джеффрису: «Ты должен быть всегда на связи. И готовься: иногда придется неожиданно летать в Испанию, чтобы обсуждать какие-то моменты».

Яркий пример: Джеффрис очень хотел, чтобы Бекхэм появился в его фильме. У Бекхэма почти все свободное время было забито съемками в рекламах и отработкой дополнительных соглашений. Однажды Санчес позвонил ему вечером и сказал, что к 4 часам следующего дня он должен быть в Мадриде – у Бекхэма есть время, чтобы обсудить участие в фильме.«Я сразу же выехал в аэропорт, купил билет на первый самолет в Мадрид и прилетел к полудню. Там меня встретил водитель от «Реала» и сразу же отвез меня на «Сантьяго Бернабеу». Я, блин, не понимал, что происходит: меня встречает клубный водитель, везет на встречу с гендиректором и главной звездой.

Около 4 часов на стадионе появился Бекхэм и его менеджер Терри Бирн. Черт, Бекхэм был самым приятным спортсменом, с которым я когда-либо общался. Мы говорили о фильме где-то минут 40, а дальше ударили по рукам и приступили к съемкам».

В этот же день Джеффрис договорился с Раулем и Роналду. Эти сделки заняли у него меньше времени, но он искренне обалдевал:

«Они пожимали мне руки и говорили: «С нетерпением ждем момента, когда снимемся в вашем фильме». Я пожимал им руки в ответ и думал: «Сейчас зазвонит будильник, и я проснусь в своей квартире в ЛА».

Изначально вместо «Ньюкасла» сценаристы видели «Ливерпуль», но столкнулись с хамством руководства и перебоями в презентации

Финал Кубка УЕФА-2001 произвел громадное впечатление на Джеффриса. Он хотел, чтобы главный герой приехал из США именно в «Ливерпуль». Вместе со своим ассистентом и техническим консультантом Оливером Стоуном он пробил через знакомых встречу с исполнительным директором «Ливерпуля» Риком Пэрри. Но она завершилась для Джеффриса сказочным провалом.

Пэрри не был заинтересован в съемках. Он почти сразу же отказал компании, но Джеффрис убедил его чисто человеческой просьбой: «Черт, мы приехали к тебе из Кейптауна (он никогда не объяснял, что делал там во время съемок), мы проделали огромный путь, посмотри хотя бы фильм, который я лично сделал для тебя».

Тогда Пэрри послал кого-то из помощников за магнитофоном, на котором можно было посмотреть презентацию. Пэрри привел Джеффриса и Стоуна в зал, где подписывали контракты с новыми игроками, но там появилась другая проблема. Кабель от телевизора был слишком коротким и не дотягивался до стола с магнитофоном – Пэрри лично делал подставку под него из подручных средств.

«Это был один из самых больших провалов в моей жизни. Каждое движение Пэрри говорило о его безразличии. Ему было все равно, он смотрел мой фильм и, кажется, думал, что мы толкаем ему какую-то ерунду. Он отказался, как мы и предполагали. Я был расстроен и очень подавлен».

С «Ньюкаслом» благодаря adidas и Блаттеру компания договорилась за пару дней.

Сцена с Бекхэмом, Зиданом и Раулем в баре – самая сложная. Ради этого их выдергивали из разных стран

В первом фильме есть сцена, где главный герой Сантьяго Муньес знакомится с Бекхэмом, Раулем и Зиданом на вечеринке в Ньюкасле. Сцена длится максимум пару минут, но, как потом признавался режиссер Дэнни Кэннон, она очень измотала его эмоционально.

Съемки проходили летом, и Бекхэм на тот момент был в отпуске в Англии. Ради участия в фильме он приехал из Манчестера в Лондон, но ждали все в итоге его. Зидана привезли из Парижа, Рауля – из Мадрида. Бекхэм же опаздывал, чем невероятно злил Зидана: он нервничал, ходил по площадке и в шутку материл Бекхэма.

Кэннон говорил, что изначально звезды «Реала» думали: они потратят пару часов на съемки, а потом улетят по домам на личных самолетах. Реальность оказалась жестче. Зидан вообще не вписывался в кадр и стеснялся говорить что-то, поэтому его слова сильно урезали (он лишь сказал: «Пока, нам нужно уходить»). Рауль, наоборот, улыбался и радовался, что его не заставляли говорить на английском.

Бекхэм же устроил разнос. Перед самой съемкой оказалось, что у него старая версия сценария – он позвонил Бирну, и тот долго выяснял у Кэннона причину этого ляпа. В итоге все проблемы были решены, а Бекхэм лишь сказал: «Привет, Сантьяго, классно играл. Продолжай в том же духе и добьешься тех же успехов, что и я».

Актер, исполнивший главную роль (Куно Беккер), учился играть в футбол. Во время съемок он тренировался по 6 часов в день и сломал обе лодыжки

Фишкой главного героя – Сантьяго Муньеса – были финты. В реальности же Куно Беккер, сыгравший эту роль, не умел толком бить по мячу, когда съемки только начались.

«Я играл в школе, но не на профессиональном уровне. Я не был хорош. Я толком даже по мячу-то нормально не бил (это, кстати, видно в одной из сцен первого фильма, когда Муньес отрабатывает удары на тренировках). Я просто каким-то чудом прошел кастинг и начал тренировки».

Для того чтобы пройти отбор, актерам требовалось показать хоть какую-то технику. Беккер, потративший на изучение финтов пару месяцев, сдал этот экзамен. Дальше его ждало путешествие в Ньюкасл, где он провел 4 месяца – столько понадобилось, чтобы снять все футбольные сцены. Беккер признавался: «Я поочередно сломал обе лодыжки. Я тренировался с личным тренером и думал: «Ага, я готов к игре, чего там». Но потом со мной на поле выходили специально обученные актеры. И я понимал, что не умею ни черта».

Чтобы поставить Беккеру нормальную технику, компания наняла Энди Ансу – в прошлом профессионального футболиста. Анса всю жизнь провел в английских низах, а вершиной его карьеры стал 6-летний отрезок в «Саутенд», за который он сыграл более сотни матчей.

«Анса – гений, – говорил Беккер. – Он рассказывал, как правильно бить, как правильно касаться мяча. Он фактически заново учил меня играть. Я не умел ничего, но Анса научил меня. Это было круто, чувак, если ты читаешь это, знай. Но мне больше нравятся семейные сцены, в которых Сантьяго Муньес выясняет отношения с отцом и матерью – я считаю их главной частью фильма».

Второй фильм начинается с поражения «Реала» от «Барселоны». Изначально вокруг этого матча режиссеры выстраивали сюжет, но помешал разгром «Реала»

Финальным матчем второго фильма является выдуманный финал ЛЧ, в котором «Реал» обыграл «Арсенал» (на самом деле это была игра 1/8 финала ЛЧ, в которой «Арсенал» выиграл – 1:0). Первоначально режиссеры хотели выстроить фильм вокруг победы «Реала» над «Барселоной» на «Сантьяго Бернабеу». Но в ноябре 2005-го «Реал» влетел в Мадриде со счетом 0:3.

Здесь короткая история от Джеффриса:

«Мы смотрели этот матч всем съемочным составом. Но, черт, «Реал» проигрывал и проигрывал. Он был настолько плох, что мы думали: «Господи, забейте хотя бы один гол, дальше мы с помощью монтажа и графики сделаем нужный нам счет». Но «Реал» проиграл с ужасным счетом. Мы же подумали, что изменение исхода этой игры ради фильма будет не самой удачной идеей».