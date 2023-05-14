Овечкин потерял зуб и прошел мучительную операцию. Но не вставляет специально (даже на свадьбе) – удобство, стиль и любовь фанов

Главная фишка главного хоккеиста России.

2007-й. Овечкин уже два года играет в «Вашингтоне» – без травм и неприятностей. Но в октябре в матче с «Атлантой» (сейчас это «Виннипег») Стив Маккарти врезал ему клюшкой по зубу. Маккарти тогда даже не получил штраф, а Овечкин отправился к хирургу:

Операция по удалению резца шла пару часов.

После на рану наложили 14 швов.

Овечкин говорил: «Безумная боль. Я орал в кабинете врача».

Сейчас, чтобы челюсть не деформировалась и пространство между зубами не стало меньше, Овечкин использует заглушку: черную или белую – в зависимости от ситуации.

Выбитый зуб – часть стиля Овечкина. Его директор по маркетингу говорит: зуб выстраивает определенную магию

После того матча с «Атлантой» Овечкин мог сразу поставить новый зуб, но пока не будет. В интервью журналу MAXIM Овечкин говорил:

«Новый вставлю, как только уйду из хоккея. Сейчас бесполезно: опять выбьют. В хоккее шайбы летают, как пули».

Он не вставляет белую заглушку на официальных мероприятиях. И не делает это даже на важных для себя событиях. На свадьбе Овечкин появился без зуба, а потом сказал об этом так:

«Все ведь знают меня без зуба. У меня его нет, наверное, уже 10 лет. Если зуба нет, то почему он должен быть на свадьбе?»

Со временем щелка стала отличительной чертой стиля Овечкина. Фанаты «Вашингтона» перед матчами специально заклеивают зубы черной бумажкой, изображая Овечкина.

О роли выбитого зуба в жизни Овечкина рассказал его маркетинговый агент Дэвид Абрутин:

«Мы никогда не встречали негативной реакции, злых шуток на эту тему. Наоборот, отсутствующий зуб только помогает Алексу – за счет этого его отличают ото всех других. У него все равно отличная улыбка, только она гораздо более запоминающаяся. Ведь крупнейшие бренды для своего продвижения ищут не таких, как все, а незаурядных персонажей – тех, кто выделяется. Из этого выбитого зуба и, например, его манеры говорить по-английски – и складывается особая магия Овечкина».

И да, Овечкин появляется без зуба и белой заглушки в рекламе:

В 2018-м Овечкин подписал контракт с пиццерией «Папа Джонс». На всех упаковках изображение Овечкина без зуба.

В рекламе «ПСБ» Овечкин беззубо улыбается.

В рекламе Nike – тоже.

Даже в музее восковых фигур мадам Тюссо у Овечкина нет зуба

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А еще травма Овечкина как-то помогла девочке пережить операцию

В 2017-м 17-летняя Никки Голдстоун из Балтимора попала на операцию. Предыстория: за ней на машине с открытым кузовом приехали друзья. Она села в кузов и, когда машина резко тронулась с места, не удержалась, вылетела оттуда и ударилась челюстью об асфальт. Результат – перелом челюсти в четырех местах, минус два зуба, еще два от сильного удара вдавились в десна.

Хирурги сделали Голдстоун операцию, после которой она шесть недель не могла нормально жевать. На месте выпавших зубов некоторое время не было ничего – друзья поддерживали Никки, но она впала в депрессию. Из-за этого к ней прямо в палату (потом и домой) приходил психолог и по часу в день говорил, что все пройдет и восстановится.

Однажды психолог прислал ей ссылку на травмы зубов у спортсменов – среди них был Овечкин. Голдстоун говорила, что читала про случай Овечкина, и он помог ей расслабиться и не думать о проблемах.

«Я читала, какие трудности у него были, как он их преодолевал. Признаюсь: я думала, что умру в этой ситуации. Но я поняла, что Овечкин извлек пользу из этой ситуации. Я поняла, что не нужно думать только о плохом. Современная медицина восстанавливает даже тяжелые случаи. Мой случай, конечно, не такой тяжелый. Поэтому все будет хорошо».

За три года ей сделали три операции. В 2021-м ждут еще две. Только после последней ей подберут протезы выбитых и удаленных зубов.