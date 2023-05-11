Большой разбор о премии «Золотой мяч». Сколько все это стоит? Почему голосование всегда спорное? Кто все это придумал?

Рассказываем о главной премии в футболе.

Почему «Золотой мяч» – это так интересно? Кто его вообще придумал? Из-за чего вокруг церемонии вручения постоянно бывают скандалы? Каждый из нас внутри себя задается хотя бы одним из этих вопросов, но не всегда помнит ответ. Мы набрали фактов, которые помогут лучше понять историю и весь принцип вручения «Золотого мяча».

«Золотой мяч» создал главред, который реформировал футбол. Он провалил идею голосования

В 50-х главным редактором журнала France Football работал Габриэль Ано. До этого он сам играл в футбол и даже бегал за сборную Франции. Потом Ано ушел в журналистику и продвигал разные реформы. В 1954 году вместе с коллегами из L'Équipe он организовал обсуждение о Кубке чемпионов (аналог ЛЧ), который создали уже через год.

До этого Ано повлиял на развитие профессионального футбола во Франции. Еще он организовывал первые европейские семинары для тренеров. Ано продвигал тестирование молодых французских футболистов, чтобы отбирать из них лучших. Так открыли талантливого Раймона Копу, который четырежды выигрывал чемпионат Франции и брал бронзу ЧМ.

В 1956-м Ано придумал «Золотой мяч». Схема простая: собрать журналистов и попросить их выбрать лучшего игрока года в Европе. С того времени France Football и вручает «Золотой мяч». Первым обладателем стал англичанин Стэнли Мэтьюз. Ему было уже за 40, а свой последний матч в профессиональном футболе он вообще сыграл в 50 лет. Позже Мэтьюзу присвоили рыцарский титул.

«Золотой мяч» повлиял на развитие всего футбола – теперь игроки имели реальную личную награду. Она быстро стала престижной и желаемой, но все-таки имела один серьезный недостаток. До 1995 года «Золотой мяч» вручали только европейцам из европейских клубов, поэтому без него остались Марадона и Пеле. Сейчас «Золотой мяч» может получить любой футболист мира из любой команды. Его первым обладателем не из Европы стал Джордж Веа.

Обладателя «Золотого мяча» всегда выбирали журналисты. Начинали с 52 человек, а теперь их уже почти в четыре раза больше (180). Раньше у такой системы проявлялся и еще один недостаток: эти же журналисты и предлагали кандидатов на голосование. Бывало, что игроков продвигали по национальному признаку. Потом систему поменяли – теперь на голосование футболистов выставляет France Football.

В голосовании давно участвует российский журналист Константин Клещев. В интервью Sports.ru он рассказывал обо всей процедуре и ее недостатках: «Систему голосования поменяли, потому что некоторые журналисты из чувства патриотизма предлагали игроков из своих стран. Поскольку все так поступали, я тоже включал то Карпина, то Мостового, то Цымбаларя».

Церемония вручения «Золотого мяча» – это интересно, но никакой интриги для его обладателя нет. France Football примерно за неделю сообщает новому победителю «Золотого мяча», что выиграл именно он. Журналисты готовят с ним интервью для нового номера журнала, чтобы оперативно все выпустить. От их приезда в «Барселону» и пошел слух, что в 2019-м выиграл Лионель Месси.

Сам приз создает династия ювелиров. Он стоит 13 000 евро

Семейная фирма Mellerio dits Meller создала дизайн «Золотого мяча». В истории она осталась не только этим: для французов делали религиозные украшения, мечи и трофеи. Для королей Европы с 1613 года изготавливали драгоценные камни. Все награды Открытого чемпионата Франции по теннису тоже идут от Мелерио.

Сейчас бизнесом Mellerio dits Meller управляют Франсуа и Оливье Мелерио. Это уже 14-е поколение мастеров в их семье. В самом «Золотом мяче» за время его существования произошло мало изменений. До 80-х он просто был маленьким, а сейчас такой: высота – 31 см, ширина – 23 см, глубина – 23 см.

На сайте Мелерио написано, что процесс производства «Золотого мяча» стартует за шесть месяцев до вручения награды. В общей сложности на его создание тратят около сотни часов. «Это процесс, в котором участвуют несколько мастеров: ювелир, писатель, гравер, мастер и полировщик», – рассказывал Франсуа Мелерио.

Трофей состоит из двух позолоченных латунных полусфер, закрепленных на постаменте из пирита. Его смачивают в золоте, а все изготовление оценивают примерно в 13 тысяч евро. Отдельная история связана с обладателем – перед церемонией вручения на «Золотом мяче» нет имени победителя. Граверы только в последний момент добавляют его на награду.

ФИФА заплатила за выкуп прав на «Золотой мяч» 13 миллионов и сама же потом от него отказалась

Во вручении «Золотого мяча» был период временного помутнения. Шесть лет (2010-2015) награда называлась «Золотой мяч ФИФА» и вручалась совместно с организацией. Тогда приз объединили с премией «Игрок года ФИФА» – в ней давали бриллиантовый мяч. У нее была маленькая история (существует с 1991 года) и гигантское отставание от «Золотого мяча» по престижу обладания.

Одной из основных причин объединения стала схожесть в победителях. До 2005 года еще виделся шанс, что обе премии получат разные игроки. После 2005-го – мистическое повторение раз за разом: Роналдиньо, Каннаваро, Кака, Роналду, Месси. Когда такое получилось пять лет подряд, произошло то самое слияние. Изначальный контракт предполагал четыре года, но все растянулось на шесть.

Другой косвенным поводом было примирение ФИФА и Франции. Французская сборная провалила ЧМ-2010, игроки бастовали, а разборки дошли до французского правительства. Блаттер тогда рассказывал о хороших отношениях с французами, но обратил внимание на негативные публикации в СМИ о вмешательстве руководителей Франции. О партнерстве в наградах между France Football и ФИФА объявили как раз во время ЧМ-2010.

Из основных изменений выделялась процедура голосования: теперь обладателя «Золотого мяча» вместе выбирали журналисты, тренеры и капитаны национальных сборных. Поэтому Месси мог голосовать за партнеров по «Барсе», а через собственную известность сам набирал преимущество от слабых по статусу федераций. За этот период Месси выиграл «Золотой мяч» четыре раза, Роналду – два.

Страдала объективность, поэтому вокруг премии возрастало напряжение. Ничего не изменилось даже в 2014 году, когда «Золотой мяч» заслужил выигравший ЧМ Мануэль Нойер. Так считали футболисты, фанаты и некоторые тренеры, но Нойер стал третьим. Сам он объяснил такой исход именно преимуществом Месси и Роналду в их известности и брендах. Когда награды опять разделились, с этим стало проще.

Объединение наград было инициативой ФИФА – организация заплатила за это 13 миллионов фунтов. Разделение тоже пошло от нее: The Sun писал, что оно произошло из-за таких же целей по улучшению отношений. Только теперь это нужно было для Англии. Председатель ФА Грег Кларк дистанцировался от ФИФА, а он понадобился Инфантино в роли союзника. Так Лондон получил влияние на вручение наград ФИФА, но «Золотой мяч» опять стал отдельным явлением.

«Золотой мяч» вручают не по четким критериям – отсюда и скандалы

В сентябре Лионеля Месси спросили, считает ли он себя фаворитом в борьбе за «Золотой мяч». Ответ Месси подтвердил всю запутанность ситуации. Он сказал, что индивидуальные награды для него на втором месте, а потом отметил главное: «Здесь нет четких критериев. Это странная награда. Неплохо, что учитывают клубные заслуги. Когда-то важен ЧМ, когда-то – нет. Странно».

Со стороны France Football размыто подсказывают: учитываются матчи и достижения в календарном году, карьера футболиста, его талант и даже честность. Что-нибудь поняли? Конечно, нет. По таким критериям Андрес Иньеста выигрывал бы «Золотой мяч» каждый сезон, как и любой футболист «Барселоны» последнего десятилетия. Но отдают почему-то Месси.

Особенно мощно жахнуло в 2010-м. Тогда «Золотой мяч» заслужил Уэсли Снейдер – он провел лучший сезон в карьере, выиграл титулы с командой, дошел до финала чемпионата мира. Вместо этого «Золотой мяч» отдали Месси. Фанаты расстроились и разнесли церемонию в интернете, а сам Снейдер до сих пор их успокаивает: «Я мог быть на одном уровне с Месси и Роналду, но не хотел. Не выиграл «Золотой мяч» – зато победил в Лиге чемпионов».

Через три года больше остальных расстроился Франк Рибери. Он считает, что в ключевой момент от него отвернулась вся страна – во Франции хотели, чтобы «Золотой мяч» выиграл Роналду. «Это настоящая несправедливость. Тогда я выиграл все трофеи – просто не мог сделать большего. Моя страна в тот момент не стояла позади. Сам видел, как люди обсуждали Роналду», – говорил Рибери.

«Золотой мяч» в 2018-м вообще был скандалом во всем. Обладательницу женского «Золотого мяча» Аду Хегерберг спросили, умеет ли она танцевать тверк. Позже в этом увидели сексизм, так еще и на Модрича наехали из-за его не самой понятной победы. Француз Франк Лебеф вообще заявил, что «Золотой мяч» должен был выиграть Варан (тоже из «Реала», победил на ЧМ, стабильно отыграл сезон).

Заглядываем в 2019-й – тут снова намеки на скандал. Роналду уже пропустил церемонию вручения награды ФИФА (победил Месси), а теперь не хочет ехать и на мероприятие по «Золотому мячу». Mundo Deportivo пишет, что обладателем награды станет Месси, а Роналду вообще финиширует только третьим. Такой результат сильно разозлил самого Роналду – поздравить Месси еще нормально, но выпустить на второе место ван Дейка для него уже тяжело.

Неймар и Модрич – точно мимо церемонии в 2019-м

На «Золотой мяч-2019» претендуют 30 игроков. Вот все фамилии: Мане, Агуэро, Де Йонг, Льорис, Тадич, Александер-Арнольд, ван де Бек, Обамеянг, Мбаппе, тер Стеген, Роналду, Алиссон, Де Лигт, Бензема, Вейналдум, ван Дейк, Сон, Бернарду Силва, Левандовски, Фирмино, Месси, Марез, Де Брюйне, Кулибали, Гризманн, Салах, Азар, Маркиньос, Стерлинг, Феликс.

Да, среди претендентов впервые за несколько лет отсутствует Неймар. France Football выпускал по нему отдельный материал, где объяснил такой исход несколькими событиями. У Неймара было много травм, его обвиняли в изнасиловании, а лето прошло в скандале вокруг возможного ухода в «Барселону». Все эти события повлияли на котировки Неймара при составлении этого списка.

Нет здесь и обладателя «Золотого мяча-2019» Луки Модрича – так случилось впервые с 1993 года, когда такое произошло с ван Бастеном. На это повлиял спад в игре самого Модрича (теперь он не всегда попадает в старт «Реала») и провал клуба. В прошлом сезоне «Реал» вылетел из Лиги чемпионов и не выиграл чемпионат Испании. Зато Модрич выиграл награду Golden Foot.

Сама церемония вручения «Золотого мяча» состоится в парижском театре «Шатле». Там же обычно проходит награждение французской кинопремии «Сезар». До этого года театр проводил двухлетнюю реставрацию – заново открылся он только 13 сентября. Там полностью отреставрировали фойе и главный зал. Вместимость этого места – 2500 человек.

Параллельно с основным «Золотым мячом» для мужчин в Париже пройдет вручение женской награды. Впервые женский «Золотой мяч» вручали в 2018 году – его обладательницей тогда стала Ада Хегерберг. Сейчас она тоже попала в список претендентов, но фавориты уже другие. Американские футболистки выиграли ЧМ-2019 – из них выделяются Меган Рапино и Алекс Морган.

Мы рассказывали о победе Жоау Феликса на премии Golden Boy. Не путайте ее с трофеем имени Раймона Копы. С 2018 года (тогда выиграл Мбаппе) его тоже вручают лучшему игроку до 21 года – разница в том, что у France Football может победить любой футболист в мире. Награду он получит на том же мероприятии, что и обладатель «Золотого мяча». Golden Boy дают только игрокам из Европы.

Церемонии вручения каждой награды обычно похожи между собой. Вот и «Золотой мяч» постоянно вручают по одинаковому сценарию лишь с некоторыми косметическими изменениями и дополнениями. 2 декабря мероприятие от France Football выделится только новым призом для вратарей, который назвали в честь Льва Яшина. На него есть сразу десять претендентов.

Разные награды дают разным игрокам – плохо для престижа, но отражает тренд

Обо всем показательно написал в твиттере Икер Касильяс: «Ван Дейка признали лучшим игроком сезона по версии УЕФА. Месси – по версии ФИФА. Представьте себе, если Криштиану (да, он заслуживает этого) выиграет «Золотой мяч». Кажется, принципы, которыми мы руководствуемся при раздаче призов, не соответствуют логике, верно?».

Споры и неожиданности – главный тренд этого сезона. Касильяс не зря обратил внимание именно на эту тройку. Ван Дейка награждали призом от УЕФА еще во время жеребьевки Лиги чемпионов (раньше всех). Тогда в голосовании он как раз обошел Роналду и Месси. Та самая награда The Best от ФИФА досталась Месси – он опередил Роналду и ван Дейка. Теперь все трое претендуют и на «Золотой мяч», который явно отдадут кому-то из них.

«Золотой мяч» нарабатывал престиж годами, поэтому вокруг него больше всего разговоров, шуток и споров. Юрген Клопп поддерживает игрока своей команды, Виллаш-Боаш просто наслаждается соперничеством звезд. Креативнее остальных о «Золотом мяче» сказал Гвардиола: «Сначала его получит Месси, потом они посмотрят VAR и передадут ван Дейку».