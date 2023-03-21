Как работает спрей-заморозка для футболистов. Кожа застывает до -50˚, но есть риск ожога

Пшик-пшик.

Обычный момент в футболе – после столкновения на поле игрок корчится на газоне. К нему подбегают врачи и брызгают ушиб спреем. Игрок пару минут разминает ушибленное место и возвращается.

Этот спрей называется заморозкой. Он создан для ослабления боли при небольших повреждениях.

Это работает как анестезия, замораживая кожу до -50

Полный состав различается в зависимости от брендов, но в основе это:

Этилхлорид.

Бутан.

Хлорэтил.

Другие вещества.

Все используются как анестезия.

Заморозка нужна при ушибах, растяжении связок, вывихах. После нанесения на кожу спрей вызывает онемение мягких тканей, что препятствует распространению отека. В этом случае холод замедляет приток крови к травмированному участку, уменьшается внутреннее кровоизлияние.

При нанесении заморозки кожные рецепторы подавляют болевые ощущения – в короткий срок кожа охлаждается до -50 градусов. Если в состав заморозки входит хлорэтил, то она на время парализует нервные окончания. Основное преимущество над компрессами со льдом – быстрота действия. За небольшое время (десятки секунд) спреи снимают боль.

Как наносится спрей:

1. На ушибленное место: либо прямо на кожу (если не повреждена), либо через ткань.

2. На расстоянии 20 сантиметров от поврежденного участка.

3. Не более 7 секунд.

Важно понимать: это не препарат для лечения. Сразу же после нанесения на травмированный участок спрей снимает боль только на время. Дальше – только к врачам.

Про минусы: риск ожога и скрываемые травмы

Сам по себе спрей безвреден – если его правильно использовать. При этом ортопед и специалист по спортивной медицине в Университете Отто фон Герике в Магдебурге доктор Маргит Рудольф выделяет несколько минусов:

Неправильное (= длительное) использование создает ожоги. Поэтому Рудольф рекомендует наносить его только 7 секунд и только на расстоянии;

Спортсмены не понимают, какие процессы происходят под онемевшей кожей – это может привести к необнаруженным травмам;

Кожа привыкает к спреям. Чем чаще наносишь, тем хуже эффект.

Еще Рудольф и профессор спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена Андреас Имхофф говорят, что ушибы лучше лечить компрессами со льдом (их преимущество над спреями – натуральные свойства). В остальном же они поддерживают спортивных медиков, которые предотвращают развитие микротравм восстановлением в криосаунах.