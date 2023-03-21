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    Как работает спрей-заморозка для футболистов. Кожа застывает до -50˚, но есть риск ожога


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    21.03.2023 10:58
    Пшик-пшик.

    Обычный момент в футболе – после столкновения на поле игрок корчится на газоне. К нему подбегают врачи и брызгают ушиб спреем. Игрок пару минут разминает ушибленное место и возвращается.

    Этот спрей называется заморозкой. Он создан для ослабления боли при небольших повреждениях.

    Это работает как анестезия, замораживая кожу до -50

    Полный состав различается в зависимости от брендов, но в основе это:

    • Этилхлорид.
    • Бутан.
    • Хлорэтил.
    • Другие вещества.

    Все используются как анестезия.

    Заморозка нужна при ушибах, растяжении связок, вывихах. После нанесения на кожу спрей вызывает онемение мягких тканей, что препятствует распространению отека. В этом случае холод замедляет приток крови к травмированному участку, уменьшается внутреннее кровоизлияние.

    При нанесении заморозки кожные рецепторы подавляют болевые ощущения – в короткий срок кожа охлаждается до -50 градусов. Если в состав заморозки входит хлорэтил, то она на время парализует нервные окончания. Основное преимущество над компрессами со льдом – быстрота действия. За небольшое время (десятки секунд) спреи снимают боль.

    Как наносится спрей:

    1. На ушибленное место: либо прямо на кожу (если не повреждена), либо через ткань.

    2. На расстоянии 20 сантиметров от поврежденного участка.

    3. Не более 7 секунд.

    Важно понимать: это не препарат для лечения. Сразу же после нанесения на травмированный участок спрей снимает боль только на время. Дальше – только к врачам.

    Про минусы: риск ожога и скрываемые травмы

    Сам по себе спрей безвреден – если его правильно использовать. При этом ортопед и специалист по спортивной медицине в Университете Отто фон Герике в Магдебурге доктор Маргит Рудольф выделяет несколько минусов:

    • Неправильное (= длительное) использование создает ожоги. Поэтому Рудольф рекомендует наносить его только 7 секунд и только на расстоянии;
    • Спортсмены не понимают, какие процессы происходят под онемевшей кожей – это может привести к необнаруженным травмам;
    • Кожа привыкает к спреям. Чем чаще наносишь, тем хуже эффект.

    Еще Рудольф и профессор спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена Андреас Имхофф говорят, что ушибы лучше лечить компрессами со льдом (их преимущество над спреями – натуральные свойства). В остальном же они поддерживают спортивных медиков, которые предотвращают развитие микротравм восстановлением в криосаунах.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: SVEN SIMON, imago-images.de/Global Look Press
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