Откуда взялся миф, что Роналду – гей. Разбираем всю историю (и заодно хороним ее)

Возможно, самый нелепый стереотип мирового спорта.

Первую половину карьеры Роналду называли гомосексуалистом из-за образа и поведения. Стереотипно он известный нарцисс – дотошно следит за внешностью, иногда наносит макияж, бреет ноги, последним выходит из раздевалки, возясь у зеркала. Еще молодой Роналду ярко одевался (например, короткие розовые шорты). И всегда был эмоциональным – сколько раз он плакал.

Короче, типичный «немужик» и «пидор» для консервативных и патриархально-маскулинных людей.

До 2013-го были только догадки. Потом – серия вбросов, что Роналду действительно гей

1. В мае 2013-го Роналду сходил на концерт Рианны, а после пообщался и сфоткался с ней. Через пару месяцев Рианна прокомментировала фотографию: «У меня много друзей геев, и я всегда их поддерживаю». До сих пор непонятно, было ли это шуткой – оба никак не прокомментировали.

2. Случайная фотография Роналду с другом.

3. В 2015-2016-х Роналду часто летал в Марокко, откуда выкладывал фотографии с другом-кикбоксером Бадром Хари. Когда расползлись слухи об их романе, Хари выложил фото, на котором держал Роналду на руках с подписью: «Молодожены, хахаха».

Окончательно раздул французский комментатор Даниэле Риоло, который в эфире шоу сказал: «Уверен, если вы три-четыре раза летаете в Марокко, чтобы пообниматься с другом, это может повлиять на выступления футболиста».

И – резонанс во всех желтых СМИ. Но сам Риоло все опроверг, сказав, что пошутил и у него нет никаких доказательств.

4. Если ввести в гугле «Роналду гей?», первым вылетит его якобы каминг-аут из 2016-го. Тогда в интервью он сказал, что Коке из «Атлетико» во время матча назвал его педиком и услышал ответ: «Педик. Зато богатый, ублюдок».

СМИ подали это как: «Я богатый педик». На самом деле Роналду саркастично повторил за Коке, добавил, что богатый, и обозвал.

А женщины?

Он встречался с:

Жорданой Жардел (расстались из-за переезда Криша в Англию).

Джеммой Аткинсон (бурный, но недолгий роман).

Нерейдой Гальярдо (ее цитата: «Наша жизнь в Манчестере состояла из Playstation, телевизора и секса»).

Пэрис Хилтон (встречались меньше месяца).

Потом – Ирина Шейк. Они пробыли вместе пять лет, но так и не поженились. Причина расставания неизвестна, но в одном из интервью Шейк назвала Роналду «не тем мужчиной».

После Шейк – модель Дезире Кордеро, с которой Роналду пробыл несколько лет.

Сейчас Роналду с моделью Джорджиной Родригес. Уже больше трех лет. С ней все серьезно.

Так, а что с детьми?

Их четверо.

Первый (Криштиану-младший) родился в 2010 году. Как раз во время отношений с Ириной Шейк, но не от нее. Возможно, мать была суррогатной. Сам Роналду несколько раз говорил, что не раскроет секрета. «Никто, ни члены моей семьи ни сам ребенок, не знает, кто его мать. Я расскажу ему это тогда, когда посчитаю нужным» – слова из 2016-го.

В 2017-м родились близнецы. Тогда Роналду уже встречался с Джорджиной, но дети не от нее (дальше поймете, почему). На этот раз суррогатное материнство кажется более очевидным. Возможно, оплодотворение произошло до начала романа с Джорджиной.

Спустя пять месяцев Джорджина родила дочку. Криш впервые не скрыл имя мамы ребенка. Сейчас инстаграм Роналду впервые в карьере такой семейный – там много фото с Джоджиной и детьми. В идиллии и любви.

Выводы

1. Слухи о гомосексуальности Роналду возникали из-за его образа и нескольких раздутых историй.

2. Доказательств любовных и сексуальных связей Роналду с мужчинами нет.

3. Зато есть доказательства связей Роналду с женщинами. Это и краткосрочные, и продолжительные отношения. И Джорджина, с которой он, похоже, сейчас счастлив.