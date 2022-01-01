Финал ЛЧ в Париже – провал организации. Фанаты не могли войти на стадион и дрались с полицией – та распыляла слезоточивый газ даже против детей

Из-за беспорядков начало матча откладывали.

«Реал» – победитель Лиги чемпионов. В финале он обыграл «Ливерпуль» 1:0 и дошел до отметки в 14 побед в ЛЧ. Вокруг матча было много классных событий и историй. Главные новости связаны с провалом организации этого финала в Париже.

Что произошло

В конце февраля УЕФА экстренно перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж и назначил местом проведения «Стад де Франс». Тогда президент УЕФА Александер Чеферин говорил:

«У Парижа есть опыт проведения финалов ведущих футбольных турниров. Три месяца – слишком маленький срок на подготовку. Обычно каждый город получает значительно больше времени для этого. Но, учитывая сложившиеся обстоятельства, глупо жаловаться на что-то. Франции нужно постараться. Уверен, у нее получится».

Федерация футбола Франции привлекла 6800 жандармов и полицейских на работу в день финала Лиги чемпионов. В Париж к 28 мая приехало больше 100 тысяч фанатов из Испании и Англии. До игры – мелкие потасовки, но шумно, атмосферно и прекрасно. Все сносно. Но непосредственно перед матчем начались проблемы.

Примерно за два с половиной часа до старта фанаты «Ливерпуля» начали движение к юго-западной части «Стад де Франс» от станции метро Stade de France-Saint-Denis. Полиция, чтобы предотвратить массовые беспорядки и драки с фанатами «Реала», зажала толпу двумя колоннами, чем спровоцировала еще больший хаос. Английские медиа пишут, что из-за этого разрушились очереди на вход.

Фанаты, пришедшие на стадион без билетов, просто перепрыгивали через турникеты. Охранники не успевали их ловить. Фанаты с нормальными билетами не могли войти. Плюс были и другие неприятные моменты – много людей купили фальшивые билеты, чем тоже провоцировали давку. Другая часть фанатов попыталась перелезть через забор, чем уже провоцировала полицию. Полицейские били болельщиков дубинками и распыляла слезоточивый газ.

Что об этом известно:

The Sun: среди тех людей, на которых полиция распыляла слезоточивый газ, были брат Жоэля Матипа с беременной женой. Они укрылись в соседнем ресторане;

Газ применяли даже против семей с детьми и против пожилых людей;

Спустя примерно 20 минут после того, как полиция впервые применила слезоточивый газ, это начали снимать журналисты. Корреспондент Associated Press Роб Харрис говорил, что сотрудники УЕФА мешали журналистам снимать действия полиции. Журналист Стив Дуглас писал: «Стюард затолкал меня в помещение, велел снять аккредитацию и заставил удалить видеозаписи с разборками полиции и фанатов. Иначе меня бы просто не пустили на стадион»;

На стадионе диктор объявлял, что фанаты «Ливерпуля» нарушили технику безопасности.

Беспорядки привели к переносу старта матча. Сначала УЕФА объявил, что начало отложено до 22:15 по московскому времени, потом – что отложено на 22:36. Все это время рядом со «Стад де Франс» фанаты все еще пытались прорваться через стены. Ситуация развивалась долго – напряжение сохранялось даже спустя час после начала матча.

Там уже фанаты перешли к активным действиям и начали драться с полицией. Очевидцы говорили, что это был ответ на жесткие действия полицейских.

Один из фанатов «Ливерпуля» говорил в интервью Daily Mail: «Для 20 тысяч болельщиков «Ливерпуля» полиция приготовила слишком узкое пространство. Со мной приехал мой 82-летний тесть. Он был в Милане, Киеве [на других финалах Лиги чемпионов с участием «Ливерпуля»], но никогда не видел ничего хуже этого».

Что говорят об этой истории

УЕФА в официальных онлайн-трансляциях не писал о применении полицией слезоточивого газа. Зато организация сообщила, что в беспорядках виноваты фанаты «Ливерпуля», которые купили фальшивые билеты и нарушали общественное спокойствие. Диктор стадиона «Стад де Франс» предупредил фанатов о беспорядках и сообщил, что болельщики «Ливерпуля» слишком поздно приехали на матч.

А вот альтернативная реакция:

• Министр спорта Испании Хосе Мануэль Франко: «Я был в 100 метрах от стадиона. Ситуация ужасная. Полнейший беспорядок. Организация отвратительная!».

• Официальное заявление «Ливерпуля»: «Мы крайне разочарованы проблемами со входом на стадион и нарушением периметра безопасности, с которыми болельщики «Ливерпуля» столкнулись сегодня вечером на «Стад де Франс». Это величайший матч в европейском футболе, и болельщики не должны переживать те сцены, которые мы видим сегодня вечером. Мы официально запросили проведение расследования».

• Брат Матипа: «Организация вокруг стадиона и внутри него недостойна финала Лиги чемпионов! Использование слезоточивого газа в местах, где есть дети и болельщики, опасно!»