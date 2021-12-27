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    • Какие события не должны были произойти в 2021 году – но они произошли!

    Какие события не должны были произойти в 2021 году – но они произошли!


    3.7
    Голосов: 7
    27.12.2021 14:58
    Уход Черчесова и Прядкина, трансфер Месси, крах Суперлиги, 7:1 в Петербурге.

    Давайте вспомним конец 2020 года. Из «Спартака» уйдет Тедеско, позиции Черчесова в сборной непоколебимы, никто не забивает больше Дзюбы и Азмуна, Прядкину все верят в РПЛ, Месси пытается тащить «Барселону».

    А затем в 2021-м произошло несколько совершенно удивительных событий. Могли ли мы год назад представить большинство из них? Едва ли.

    Судьи не увидели чистый гол Роналду, а потом Португалия не вышла на ЧМ напрямую

    В квалификационной группе к ЧМ-2022 Португалия и Сербия разыгрывали первое место. Весной в Сербии сыграли 2:2. Тогда Роналду на последних минутах забил гол, а судьи не увидели, что мяч пересек линию ворот (ВАРа не было). Роналду с досады швырнул капитанскую повязку, которую потом продали на благотворительном аукционе.

    Если б тот гол Роналду был засчитан, в последней игре дома с Сербией португальцам просто нужно было бы не проиграть крупно – тогда бы стали первыми. Но гол засчитан не был, а домашнее поражение 1:2 от Сербии сделало португальцев вторыми. Теперь они будут играть в стыках, где возможный соперник по финалу – действующий чемпион Европы.

    Клубы объявили о создании Суперлиги и вышли из нее через два дня

    Пожалуй, самый главный футбольный цирк в 2021-м. 18 апреля было объявлено о создании Суперлиги, а после шума в медиа, соцсетях и робких попыток футболистов протестовать – она рухнула через два-три дня. За это время из ее состава вышли девять из 12 клубов. УЕФА в тот же момент рассказал о реформе Лиги чемпионов.

    «Ювентус», «Барселона» и «Реал» надежд не оставляют. Суперлига подавала в суд на УЕФА и ФИФА, против нее выступил даже Европарламент. Чувство фальшивости происходящего остается до сих пор. Слишком уж стремительно создали и разрушили Суперлигу клубы.

    Судьба еврокубка решилась в 22 пенальти, а выиграл его вратарь – забил и отразил

    «Вильярреал» заметно уступал «МЮ» по уровню игроков, но использовал свой момент, а потом героически держался 120 минут. Он выиграл 11:10 в серии пенальти. Забив 20 пенальти на двоих, команды послали бить вратарей.

    Херонимо Рульи забил в ворота Давида де Хеа, а потом отразил его удар. Никогда еще в истории еврокубков судьба трофея не решалась именно таким образом. Но мы же помним, кто у «Вильярреала» тренер и в каком турнире.

    Весь мир смотрел, как во время чемпионата Европы на поле умирает игрок

    Главный ужас года в прямом эфире. Кристиан Эриксен рухнул на газон прямо во время игры Дании и Финляндии – у него остановилось сердце. Врачи прямо там делали ему искусственное дыхание и закрытый массаж сердца, команда же окружила Эриксена, закрыв его от камер.

    Позже состояние Эриксена стабилизировалось, ему был установлен кардиостимулятор. В начале зимы Эриксен даже стал тренироваться. Но видеть сцены, которые были на Евро, не хочется больше никогда.

    Главный фаворит Евро вылетел в первом раунде плей-офф из-за ошибки лидера

    Очень многие ставили именно на Францию перед Евро-2020, к тому же она выиграла самую сложную группу на турнире. И еще вела 3:1 к 81-й минуте в 1/8 финала.

    А дальше – два пропущенных гола, овертайм и в серии послематчевых пенальти ошибся только Килиан Мбаппе. Крах надежд и на второй триумф подряд, и на «Золотой мяч».

    Месси все-таки ушел из «Барселоны»

    Мы уж думали, что «Барса» будет существовать без Месси только по окончании карьеры самого Месси. Но слухи о его уходе летом 2020-го стали реальностью спустя год. Его контракт клуб не потянул.

    Так Месси ушел свободным агентом в «ПСЖ». Привыкли ли вы к нему в форме нового клуба спустя почти полгода?

    Отставка Черчесова состоялась после интервью

    Позиции Станислава Черчесова во главе сборной России были очень крепкими перед Евро (четвертьфинал ЧМ, легкий выход на Евро), да и даже после провала на нем об отставке речи не шло.

    Но потом Черчесов сходил на телевизионное интервью, где называл себя госслужащим и полевым командиром, и в целом удивил ответами на вопрос. После чего был уволен. Логики во всем этом было мало.

    «Реал» проиграл чемпиону Молдавии

    Причем совсем не кризисный «Реал». К концу 2021-го у лидирующего в Примере «Реала» есть восьмиочковый отрыв при игре в запасе, а в Лиге чемпионов – пять побед в шести матчах в группе.

    А единственная потеря очков в ЛЧ – 1:2 дома от дебютанта турнира. «Шериф» побил «Шахтер», а потом еще и «Реал». Но в плей-офф ЛЧ не вышел – только ЛЕ.

    В 2020-м Прядкин избран президентом РПЛ единогласно, спустя год – отставка

    Сергей Прядкин пробыл президентом РПЛ 14 лет. В начале 2020-го он был переизбран, считался безальтернативным кандидатом. Дальше – пандемия, бардак с переносом игр публичная критика.

    В 2021-м он все еще виделся непоколебимой фигурой. Но уже в сентябре появилась информация о вотуме недоверия Прядкину со стороны клубов. Он ушел в отставку, а лигу возглавил Ашот Хачатурянц.

    Рангник пришел менять «Локомотив», а через несколько месяцев улетел в «МЮ»

    Само назначение Ральфа Рангника в структуру «Локо» было удивительным – это специалист мирового масштаба. Далее клуб потратил 30 миллионов евро на новичков, поставил близкого Рангнику тренера, а сам он внезапно временно возглавил «МЮ» и дальше будет работать в нем консультантом.

    «Спартак» проиграл 1:7 в Санкт-Петербурге, «Локо» – 1:6

    «Спартак» кризисный, состав слабоват, в руководстве традиционный бардак, с «Зенитом» в гостях опять разгром. Все это применимо к предыдущим разгромам тоже – при Федуне бардак всегда и был, состав мощным был редко, а у соперника особенный настрой. Но пропускать семь – немыслимое позорище. Хуже в чемпионатах России или СССР еще не было никогда.

    То же касается и «Локомотива», который был главным конкурентом «Зенита» в чемпионской гонке, но пропустил шесть голов в чемпионском для «Зенита» матче. Грустно в целом видеть такие избиения в РПЛ привычными. И к избитым – большие вопросы.

    «Спартака» выиграл тяжелейшую группу Лиги Европы

    Об этом нереально было говорить ни после жеребьевки, ни тем более после домашнего поражения от «Легии» в первом туре. Зато потом – две победы над «Наполи», ничья с «Лестером» в гостях, три гола ему же – дома, победа в Варшаве. Так «Спартак» выиграл группу с двумя самыми дорогими по составу командами в турнире.

    Да и получилось заслуженно – ни в одной игре он не смотрелся хуже соперника, а в половине из них – еще и лучше.

    Лидер списка бомбардиров РПЛ – игрок, не забивавший в РПЛ до этого года

    21-летний Гамид Агаларов стремительно ворвался в РПЛ в этом сезоне. В трех прошлых – играл редко и не забивал вообще. Сейчас – уже 13 голов перед зимней паузой, успехи в молодежке, вызов в главную сборную России. Появился интерес «Базеля».

    «Дриблинг и игра до штрафной – не его. Агаларов – наконечник», – объяснил главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов. Возможно, это и есть главная характеристика успеха.

    Дзюба – больше не игрок стартового состава «Зенита» и вообще может уйти

    Весной он довел число голов за «Зенит» в сезоне РПЛ до 20 и ехал на Евро капитаном сборной России. Как же потом все поменялось – девять матчей сезона во всех турнирах Дзюба начинал в запасе и играл все реже, но все равно забил десять голов.

    Сейчас активно говорят о трансфере Дзюбы в «Рубин». Можно ли было представить себе это даже не в 2020-м, а в мае 2021-го?

    Добавьте нам еще больше вариантов в комментариях!

    Фото: XinHua / www.imago-images.de / Tomi Hänninen/Newspix24 / Global Look Press, «Спартак»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: XinHua / www.imago-images.de / Tomi Hänninen/Newspix24 / Global Look Press
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 7
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    Комментарии (4)
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    Maxi_7
    1640614077
    Про Месси - трансфер - это не то, что не должно было произойти а кое-что другое...
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    Черкизовский Кот
    1640616789
    И ни слова о чудесном "воскрешении" Селихова после 3,5 лет забвения. Хотя фото Санька опубликовали.
    Ответить
    Кирилл Михайлов
    1640643997
    Карасев - матч за Суперкубок УЕФА, Пустовойтова - финал женской Олимпиады
    Ответить
    Стэнли
    1641056151
    Месси не должен был получить ЗМ ни при каких обстоятельствах, но ведь получил! Волшебники прям какие-то за него вписываются....
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