А клуб едва не вылетел из Серии А.

В «Фиорентине» как-то все неправильно. В прошлом сезоне команда в основном гоняла ничьи (целых 17 за сезон) и доигралась чуть ли не до вылета. Риск рухнуть был даже в последнем туре – до него клуб не побеждал аж в 15 матчах, а затем скатал унылые 0:0 с «Дженоа» и все-таки остался.

Перспективы «Фиорентина» виделись иными. Перед сезоном-2018/19 состав и так был совсем не возрастным, а она приобрела еще несколько молодых футболистов, потратив 17 миллионов на четверку Лафон-Ханко-Нергор-Влахович. В итоге Лафон в воротах не так уж и впечатлил, а остальные вышли в «старте» лишь восемь раз на троих. Эксперимент с тренером Пиоли не удался, но его сменщик Монтелла вообще еле удержался в Серии А.

Курс на молодежь у «Фио» очень симпатичен, но воспринимается со скепсисом по той причине, что клуб далеко не всегда развивает талантливых игроков, а порой и упускает возможность очень хорошей их продажи. Яркий пример – четыре известных нам футболиста.

Николо Дзаньоло семь лет воспитывался в «Фиорентине», но потом 17-летнего парня не пустили даже в Примаверу – его хотели отдать в клуб рангом ниже, где он также бы играл в молодежке. Контракт расторгли, Дзаньоло ушел в «Виртус», а сейчас – кумир фанатов «Ромы» и один из самых перспективных игроков в стране. Всего три года прошло, а стоимость итальянца взметнулась до 40 миллионов евро.

Джанлука Манчини – тоже воспитанник «Фио». Сейчас это звезда симпатичной «Аталанты», которая вышла в Лигу чемпионов, а три года назад защитника спихнули в «Перуджу» за жалкие 150 тысяч евро. «Фиорентина» включила в сделку пункт о 50% денег от перепродажи, но «Аталанте» он достался за 300 тысяч – легко вычислить какие копейки достались «Фио». Сейчас Манчини стоит 22 миллиона, а «Фиорентина» судится с «Перуджей» и «Аталантой», подозревая их в занижении трансферной стоимости.

На Янисе Хаджи даже удалось подзаработать – итальянцам он достался за два миллиона, а ушел обратно за 4,6. Его знаменитый отец до сих пор уверен: кто-то в клубе сына невзлюбил или хуже того – ради собственной выгоды не пустил его в основную команду, хотя Хаджи-младший смотрелся не хуже многих. Сейчас же Янис перешел уже за восемь миллионов в «Генк», а ему всего-то 20 лет, да и на молодежном Евро молодой румын проявил себя отлично.

Анте Ребич – самый яркий пример, о котором говорили еще прошлым летом. «Фиорентина» вытащила его из Хорватии за 4,5 миллиона, а потом ежегодно гоняла по арендам. Догонялась до того, что хорват ушел за какие-то два миллиона прошлым летом в «Айнтрахт», причем в тот момент, когда Ребич чуть не стал чемпионом мира с Хорватией. Сейчас он стоит 40 миллионов.

Получается, что в общей сложности за эту четверку «Фиорентина» не получила и полумиллиона, сейчас же эти парни все вместе стоят целых 110 миллионов евро.

Впрочем, сейчас у «Фио» уже месяц как новый владелец. 69-летний Рокко Коммиссо хочет «оставить след в истории клуба и города» и отказывается продавать Федерико Кьезу даже за сотню миллионов. Один из двух тренеров лета – конечно же молодой игрок, это 19-летний серб Алекса Терзич из «Црвены Звезды».

Винченцо Монтелла хоть и завалил концовку прошлого сезона (проиграл шесть матчей из восьми), но на тренерском посту все же удержался. «Фиорентина» все так же остается интересной и перспективной командой с очень талантливыми футболистами. Новому владельцу предстоит понять, почему ставка на молодежь не работает ни финансово, ни по результатам. Странные истории с Дзаньоло, Манчини, Ребичем и Хаджи повторяться не должны. С таким отношением в клуб просто перестанут приезжать молодые футболисты.