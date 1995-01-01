Головин провел шикарный матч во Франции. Теперь «Монако» не вылетит

Удачная игра Александра Головина во Франции уже никого не удивляет. В прессе все чаще пишут об интересе английских, итальянских и немецких клубов к россиянину, а он сам все чаще принимает участие в голевых действиях команды.
Главная проблема «Монако» – общий результат. Из-за семиматчевой серии без побед команда опустилась практически к зоне вылета, но сегодняшняя победа все изменила.
Перед последним туром расклад такой:
- 16 | «Монако» – 36 очков
- 17 | «Амьен» – 35 очков
- 18 | «Кан» – 33 очка
- 19 | «Дижон» – 31 очко
- 20 | «Генгам» – 27 очков
Теперь в любом случае «Монако» не опустится ниже 18 места, или зоны стыковых матчей. Для того, чтобы оказаться в ней, «Монако» надо не только проиграть при победе «Кана» и «Амьена», но и уступить по разнице забитых и пропущенных. Сейчас у «Монако» -17, а у «Кана» – -24. Задача сохранения места в Лиге 1 решена на 95%.
Вдвойне приятно, что успех «Монако» сегодня случился во многом благодаря Александру Головину. Первый гол – после его подачи с углового, а второй он уже забивал сам.
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— Матч ТВ (@MatchTV) 18 мая 2019 г.
Вот что пишут в интернете после матча:
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— LauThentik le maintien (@LPmonegask19) 18 мая 2019 г.
«Маленький русский принц! Очень рад тому, в какой форме он заканчивает сезон».
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— Korobka (@Korobka_futbol) 18 мая 2019 г.
«ГОЛОВИН! Гол в поотрясающией контратаке с забегом полузащитника. Интересно посмотреть, что «Монако» сможет в следующем сезоне».
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— Oliver Furtado (@Olivercfaa) 18 мая 2019 г.
«ГОЛовин настоящий убийца».