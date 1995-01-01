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    Головин провел шикарный матч во Франции. Теперь «Монако» не вылетит


    5
    Голосов: 1
    Сегодня, 00:07
    Гол+пас – это мощно.

    Удачная игра Александра Головина во Франции уже никого не удивляет. В прессе все чаще пишут об интересе английских, итальянских и немецких клубов к россиянину, а он сам все чаще принимает участие в голевых действиях команды.

    Главная проблема «Монако» – общий результат. Из-за семиматчевой серии без побед команда опустилась практически к зоне вылета, но сегодняшняя победа все изменила.

    Перед последним туром расклад такой:

    • 16 | «Монако» – 36 очков
    • 17 | «Амьен» – 35 очков
    • 18 | «Кан» – 33 очка
    • 19 | «Дижон» – 31 очко
    • 20 | «Генгам» – 27 очков

    Теперь в любом случае «Монако» не опустится ниже 18 места, или зоны стыковых матчей. Для того, чтобы оказаться в ней, «Монако» надо не только проиграть при победе «Кана» и «Амьена», но и уступить по разнице забитых и пропущенных. Сейчас у «Монако» -17, а у «Кана» – -24. Задача сохранения места в Лиге 1 решена на 95%.

    Вдвойне приятно, что успех «Монако» сегодня случился во многом благодаря Александру Головину. Первый гол – после его подачи с углового, а второй он уже забивал сам.

    Вот что пишут в интернете после матча:

    «Маленький русский принц! Очень рад тому, в какой форме он заканчивает сезон».

    «ГОЛОВИН! Гол в поотрясающией контратаке с забегом полузащитника. Интересно посмотреть, что «Монако» сможет в следующем сезоне».

    «ГОЛовин настоящий убийца».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +5717

      Skull_Boy 15 минут назад

      Санек оставил Монако в элите, молоток

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