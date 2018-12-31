Вагнер Лав не получает зарплату и тренируется в дубле. Его сравнивают с мусорным баком

Говорят, может вернуться в ЦСКА.

С сезона-2016/17 Вагнер Лав играет в Турции. Только за первый год в «Аланьяспоре» он забил 23 гола в чемпионате, а в середине следующего перешел в «Бешикташ». Дальше пошли сложности и нереализованные амбиции: за 18 матчей за «Бешикташ» в Суперлиге у Вагнера Лава только шесть голов и ни одной передачи. Зато в Лиге чемпионов Вагнер забивал «Баварии», а его репутация никак не страдает из-за турецких неудач.

Зато внутриклубные вопросы явно мешают самому бразильцу. У команды проблемы с деньгами, из-за которых «Бешикташ» теряет лучших игроков. Например, Пепе досрочно расторг контракт и уехал в «Порту». По такой же схеме призывают уйти и Вагнера. Чтобы ускорить процесс аннулирования соглашения, руководство «Бешикташа» отправило Вагнера тренироваться с дублем. Его агент рассказал, что Вагнер не получает зарплату уже пять месяцев, но не растерял форму и тренируется в хорошем настроении.

Сложности между Вагнером и клубом начались как раз из-за этих долгов, но позиция «Бешикташа» вполне объяснима. Через Вагнера не строился командный футбол, а ему на замену уже подыскивают новых игроков. Один из вариантов – нападающий «ПСЖ» Шупо-Мотинг. Останется в команде и Мустафа Пектемек, забивший на два гола больше Вагнера. Президент «Бешикташа» спокойно выступает в прессе и объясняет, что у клуба есть разные решения. Но если Вагнер и «Бешикташ» не договорятся, дело может дойти до разбирательств в ФИФА.

Хотя зарплату ему все-таки обещают выплатить, не только у Вагнера все сложно в «Бешикташе». Вместе с Вагнером к переходу в другие команды готовятся Гекхан Тере и Толга Зенгин, а полузащитник Толгай Арслан вообще договаривается с «Фенербахче». Вот так выглядит список игроков, которых «Бешикташ» хочет отдать зимой:

Beşiktaş'ta transfer gündemi. (BeIN Sports)

Orkan Çınar, kiralık olarak Akhisarspor yolunda.

Fatih Aksoy, kiralık olarak DG Sivasspor yolunda.

Tolga Zengin, takımda kalacak.

Vagner Love takımda kalmaya daha yakın.

Gökhan Töre'ye teklif yok. pic.twitter.com/cb2fBrmYUn — Tribün Beşiktaş (@tribunbesiktas) 11 января 2019 г.

«Как только он станет свободным агентом, мы сможем понять, где он продолжит карьеру. С российскими клубами я пока не общался. Но если бы возник вариант с ЦСКА, Вагнер бы с огромным удовольствием вернулся в московский клуб», – рассказал агент Эвандро Феррейра. Единственным реальным вариантом у Вагнера пока остается «Коринтианс», где Вагнер уже играл в 2015-м. Не поддерживают его и фанаты «Бешикташа»: они называют Вагнера Лава любителем денег и хотят его скорейшего ухода.

Всего за «Бешикташ» Вагнер забил 16 голов во всех турнирах, но от его прихода ждали гораздо больше мячей и вклада в игру. Окончательно репутацию Вагнера добило летнее желание перейти в «Галатасарай». Вагнер остался только из-за нежелания отказываться от тогда еще маленьких долгов со стороны клуба, а теперь фанаты его унижают.

Dünyanın şişirilmiş en boş topçusu, sabah akşam düşmeyi seven, para avcısı, yattığı yerden para kazanan, suratsız, İş ahlakı olmayan, maloğlu mal Beşiktaş taraftarını kanser eden düşmeleriyle ünlü VAGNER LOVE ÇÖPÜ...



Git lan artık



pic.twitter.com/whfjTkw5C6 — MERT ÇELİK JK(@Mertcelikjk44) 10 января 2019 г.

«Болельщики «Бешикташа» прощаются с Вагнером Лавом».

Beşiktaş taraftarı Vagner Love'u uğurlarken pic.twitter.com/VXwjuLirpv — Ömer BUZCU (@omerbuzcu) 11 января 2019 г.

Такое сравнение с мусорным баком было еще в августе:

Galatasaray'a transfer olan Vagner Love, Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrılıyor. pic.twitter.com/9c6fCyqFDt — Burak Beşiktaş(@EaglePoseidon) 31 августа 2018 г.

По такой жизни мечты о возвращении в ЦСКА явно лучше, чем унижение в Турции.

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