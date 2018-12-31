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    Вагнер Лав не получает зарплату и тренируется в дубле. Его сравнивают с мусорным баком


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    Голосов: 2
    Сегодня, 16:40
    Говорят, может вернуться в ЦСКА.

    С сезона-2016/17 Вагнер Лав играет в Турции. Только за первый год в «Аланьяспоре» он забил 23 гола в чемпионате, а в середине следующего перешел в «Бешикташ». Дальше пошли сложности и нереализованные амбиции: за 18 матчей за «Бешикташ» в Суперлиге у Вагнера Лава только шесть голов и ни одной передачи. Зато в Лиге чемпионов Вагнер забивал «Баварии», а его репутация никак не страдает из-за турецких неудач.

    Зато внутриклубные вопросы явно мешают самому бразильцу. У команды проблемы с деньгами, из-за которых «Бешикташ» теряет лучших игроков. Например, Пепе досрочно расторг контракт и уехал в «Порту». По такой же схеме призывают уйти и Вагнера. Чтобы ускорить процесс аннулирования соглашения, руководство «Бешикташа» отправило Вагнера тренироваться с дублем. Его агент рассказал, что Вагнер не получает зарплату уже пять месяцев, но не растерял форму и тренируется в хорошем настроении.

    Сложности между Вагнером и клубом начались как раз из-за этих долгов, но позиция «Бешикташа» вполне объяснима. Через Вагнера не строился командный футбол, а ему на замену уже подыскивают новых игроков. Один из вариантов – нападающий «ПСЖ» Шупо-Мотинг. Останется в команде и Мустафа Пектемек, забивший на два гола больше Вагнера. Президент «Бешикташа» спокойно выступает в прессе и объясняет, что у клуба есть разные решения. Но если Вагнер и «Бешикташ» не договорятся, дело может дойти до разбирательств в ФИФА.

    Хотя зарплату ему все-таки обещают выплатить, не только у Вагнера все сложно в «Бешикташе». Вместе с Вагнером к переходу в другие команды готовятся Гекхан Тере и Толга Зенгин, а полузащитник Толгай Арслан вообще договаривается с «Фенербахче». Вот так выглядит список игроков, которых «Бешикташ» хочет отдать зимой:

    «Как только он станет свободным агентом, мы сможем понять, где он продолжит карьеру. С российскими клубами я пока не общался. Но если бы возник вариант с ЦСКА, Вагнер бы с огромным удовольствием вернулся в московский клуб», – рассказал агент Эвандро Феррейра. Единственным реальным вариантом у Вагнера пока остается «Коринтианс», где Вагнер уже играл в 2015-м. Не поддерживают его и фанаты «Бешикташа»: они называют Вагнера Лава любителем денег и хотят его скорейшего ухода.

    Всего за «Бешикташ» Вагнер забил 16 голов во всех турнирах, но от его прихода ждали гораздо больше мячей и вклада в игру. Окончательно репутацию Вагнера добило летнее желание перейти в «Галатасарай». Вагнер остался только из-за нежелания отказываться от тогда еще маленьких долгов со стороны клуба, а теперь фанаты его унижают.

    «Болельщики «Бешикташа» прощаются с Вагнером Лавом».

    Такое сравнение с мусорным баком было еще в августе:

    По такой жизни мечты о возвращении в ЦСКА явно лучше, чем унижение в Турции.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 2
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2819

      84aivengo 12 минут назад

      возвращайся домой,вагнер...

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