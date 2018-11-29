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    «Спартак» рано расслабился и почти упустил еврокубковую весну


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    Голосов: 9
    29.11.2018 20:57
    Первое поражение команды при Кононове.

    «Спартак» осложнил попадание в плей-офф Лиги Европы

    Если в начале встречи у «Спартака» были все шансы выйти в следующий раунд Лиги Европы, то отвратительная вторая половины игры все старания хозяев уничтожила.

    Теперь «Спартак» опустился на третью строчку таблицы, и выход в следующий раунд не полностью зависит от команды. Во-первых, москвичам совершенно точно нужно надеяться на поражение «Рапида» в заключительной встрече. Во-вторых, «Спартаку» нужно обязательно побеждать «Вильярреал» на выезде.

    «Спартак» не взял реванш

    Первый матч москвичи проиграли «Рапиду» (0:2). Во второй встрече они вроде бы уверенно обыгрывали оппонента, но упустили преимущество из-за собственных ошибок.

    «Спартак» забил в самом начале встречи и в течение первых 45 минут уверенно контролировал мяч. Правда, во втором тайме с хозяевами что-то случилось. «Спартак» проигрывал борьбу в центре поля, позволял «Рапиду» часто подбираться к своим воротам и полностью провалил игру в атаке. За вторые 45 минут хозяева нанесли 6 ударов, (из них только один полетел в створ). В итоге все закончилось двумя пропущенными голами и первым поражением «Спартака» при Олеге Кононове.

    Поражение «Спартака» показало, что Кононову нужно много работать над игрой. Во-первых, ему нужно как-то заставить своих футболистов бегать в финальной тридцатиминутке встреч (небольшая усталость наблюдалась и в матче с «Крыльями»). Во-вторых, защитника снова допускали типичные ошибки: оставляли соперников одних и давали им размазывать себя по всему полю.

    Кононов снова выпустил «Ромашку» в старте

    Стартовый состав на матч с «Рапидом»: Глушаков, Ещенко, Комбаров и Ребров. При этом: а) В запасе сидит Александр Максименко, который до прихода Кононова играл в основе команды; б) С первой минуты с капитанской повязкой вышел Денис Глушаков. И это несмотря на то, что до матча «Фратрия» запустила хештег #СпартакБезГлушакова. Кроме того, в середине второго тайма на поле выбежал болельщик «Спартака» и устроил разборку с Денисом Глушаковым.

    В игре «Спартака» все же есть хорошее

    Футбол команды при Каррере в прошлом сезоне был основан на создании атакующих действий. С Промесом в плане эффективности выпадов ситуация у команды стала значительно хуже, но Массимо не менял философию. При Рианчо «Спартак» дергался в конвульсиях и не показывал ни нормальной игры, ни результата.

    Несмотря на обидное поражение, в этой игре все же можно выделить что-то хорошее. По первому тайму сложилось ощущение, что Кононов успокоил команду. Ханни, не показывавший ничего дельного, внезапно заиграл и вписался во все возможные связки с партнерами. Зе Луиш начал опаснее атаковать. Луис Адриано вообще взял роль Промеса и стал лидером «Спартака» при Олеге Кононове.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Спартак»
    Рейтинг: 3 Голосов: 9
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +466

      dik_fransis 30 ноября 2018, 11:47

      кэф на рапид был 28 - сами что ли слили???? вопросы то возникают и не первый раз!!!

      0
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      Рейтинг: +466

      dik_fransis 30 ноября 2018, 11:46

      КАКОЙ РАССЛАБИЛСЯ??? Н И К А К И Е !!! И ОПЯТЬ СВАЛЯТ ВСЁ НА ГЛУШАКОВА!!! А КОНОНОВ ОПЯТЬ СКАЖЕТ НАХРЕН НАМ ЕВРОКУБКИ МЫ 1 МЕСТО ВЫИГРАЕМ!!!

      0
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      Рейтинг: +2856

      nemolod 30 ноября 2018, 10:56

      С еврокубками команда рассталась,что и неудивительно! С такой обороной в таких турнирах успешно просто невозможно выступать!

      0
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 30 ноября 2018, 09:27

      Говорил же, раз в год и палка стреляет. Вернее раз в 20 лет, а в разрезе евро турниров, вообще просто палка..

      1
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      Рейтинг: +677

      vodomut 30 ноября 2018, 09:21

      позорники

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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 30 ноября 2018, 05:20

      Такая игра в сотый раз доказывает что всё менять надо .Начиная с детских спортивных школ.Или их уже нет ни х***. А торгашеский подход к футболу нами никогда не будет выигран.В Европе все хорошее скупят до нас а нам как всегда достанутся после Стёпки объ**ки

      0
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      Рейтинг: +77

      red-white-forever 30 ноября 2018, 01:58

      это конечно сути не поменяет, но : гол из вне игры, так и запишите)

      0
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      Рейтинг: +77

      red-white-forever 30 ноября 2018, 01:54

      да, Спартак проиграл... да просрал евровесну почи 100%... вот беспокоит - а где кони, локо, зины итп? или других кроме Мяса нет? где все фаны конолокогерлдов или только после побед вылазят? где питерские отшельники? после 0-4 от Динамо, где ЦСКА недавние от Виктории, где тьфу Паравозы? мы все хороши, у каждого свой Рапид, свой Вардар, свой Апполон. нех ржать... гы-гы) всем удачи

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > red-white-forever 14 декабря 2018, 04:02

      да мне хоть не стремно было смотреть игру, даже где проиграли... по само отдаче нет претензий, а вот остальные как будто пешком вышли походить... кроме Быков конечно.

      0
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      Рейтинг: +838

      sined1951 30 ноября 2018, 00:21

      Со Спартаком случилось тоже самое, что и с ЦСКА. Во втором тайме и та и другая команда "сдохли". И если ЦСКА еще можно понять, они всю осень играли в энерго затратный футбол с высоким прессингом и коллективным отбором мяча, то у Спартака просматривается тренерский просчет в физической подготовке игроков к сезону. Команда начала потихоньку проседать уже с середины октября. Это уже было видно в матчах с Уралом и Крыльями Советов, ну а Рапид во втором тайме их просто перебегал. Спартаку нужно на морально-волевых качествах достойно доиграть до зимнего перерыва и подготовиться к весеннему отрезку чемпионата должным образом учтя допущенные ошибки.

      4
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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 > sined1951 30 ноября 2018, 01:00

      согласен с тобой(((( 1 тайм один футбол, второй совсем другой
      и главное результат один((((

      2
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > sined1951 30 ноября 2018, 01:32

      Да, но до увольнения Карреры состав постоянно ротировался. Даже с Арсеналом не вышел Рассказов, которому дали отдохнуть.
      По-сути те, кто был на поле - не играли постоянно. Почему они вдруг устали? Вот Адриано и Зе - постоянно подчищали за полузащитой.
      А может наши пенсионеры просто уже не могут играть? И никакая физика им не поможет. Не зря же Каррера отправил Ещенко и Глушакова в дубль - набирать форму. Набрали? Если нет, то зачем вернули?
      Да и летом было не до физподготовки - ЧМ всё-таки. Лето было коротким.

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      Рейтинг: +3928

      Kollljan 29 ноября 2018, 22:59

      Всё! Кранты! Протухло мясо!

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