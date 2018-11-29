«Спартак» рано расслабился и почти упустил еврокубковую весну

Первое поражение команды при Кононове.

«Спартак» осложнил попадание в плей-офф Лиги Европы

Если в начале встречи у «Спартака» были все шансы выйти в следующий раунд Лиги Европы, то отвратительная вторая половины игры все старания хозяев уничтожила.

Теперь «Спартак» опустился на третью строчку таблицы, и выход в следующий раунд не полностью зависит от команды. Во-первых, москвичам совершенно точно нужно надеяться на поражение «Рапида» в заключительной встрече. Во-вторых, «Спартаку» нужно обязательно побеждать «Вильярреал» на выезде.

twit text — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 29 ноября 2018 г.

«Спартак» не взял реванш

Первый матч москвичи проиграли «Рапиду» (0:2). Во второй встрече они вроде бы уверенно обыгрывали оппонента, но упустили преимущество из-за собственных ошибок.

«Спартак» забил в самом начале встречи и в течение первых 45 минут уверенно контролировал мяч. Правда, во втором тайме с хозяевами что-то случилось. «Спартак» проигрывал борьбу в центре поля, позволял «Рапиду» часто подбираться к своим воротам и полностью провалил игру в атаке. За вторые 45 минут хозяева нанесли 6 ударов, (из них только один полетел в створ). В итоге все закончилось двумя пропущенными голами и первым поражением «Спартака» при Олеге Кононове.

Поражение «Спартака» показало, что Кононову нужно много работать над игрой. Во-первых, ему нужно как-то заставить своих футболистов бегать в финальной тридцатиминутке встреч (небольшая усталость наблюдалась и в матче с «Крыльями»). Во-вторых, защитника снова допускали типичные ошибки: оставляли соперников одних и давали им размазывать себя по всему полю.

twit text — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 29 ноября 2018 г.

Кононов снова выпустил «Ромашку» в старте

Стартовый состав на матч с «Рапидом»: Глушаков, Ещенко, Комбаров и Ребров. При этом: а) В запасе сидит Александр Максименко, который до прихода Кононова играл в основе команды; б) С первой минуты с капитанской повязкой вышел Денис Глушаков. И это несмотря на то, что до матча «Фратрия» запустила хештег #СпартакБезГлушакова. Кроме того, в середине второго тайма на поле выбежал болельщик «Спартака» и устроил разборку с Денисом Глушаковым.

twit text — Бомбардир (@bombardir_ru) 29 ноября 2018 г.

В игре «Спартака» все же есть хорошее

Футбол команды при Каррере в прошлом сезоне был основан на создании атакующих действий. С Промесом в плане эффективности выпадов ситуация у команды стала значительно хуже, но Массимо не менял философию. При Рианчо «Спартак» дергался в конвульсиях и не показывал ни нормальной игры, ни результата.

Несмотря на обидное поражение, в этой игре все же можно выделить что-то хорошее. По первому тайму сложилось ощущение, что Кононов успокоил команду. Ханни, не показывавший ничего дельного, внезапно заиграл и вписался во все возможные связки с партнерами. Зе Луиш начал опаснее атаковать. Луис Адриано вообще взял роль Промеса и стал лидером «Спартака» при Олеге Кононове.