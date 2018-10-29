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    • Корреспондент «Матч ТВ» перепутал результат матча во время интервью. Видео стало хитом

    Корреспондент «Матч ТВ» перепутал результат матча во время интервью. Видео стало хитом


    4
    Голосов: 13
    29.10.2018 11:25
    Удивительно, но можно ошибиться и так.

    В программе «После футбола» на «Матч ТВ» следили за игрой ЦСКА и «Краснодара». Корреспондент Семен Зигаев после финального свистка брал интервью у полузащитника Юрия Газинского. Сначала Юрия заставили подождать прямого включения, а потом последовал вопрос о ничейном результате матча. Напомним, «Краснодар» выиграл у ЦСКА счетом 2:1, поэтому Газинский немного возмутился. Кажется, сам Зигаев не понял свою ошибку, а все остальные потом тоже сделали вид, что ничего не произошло.

    Видео взято с официального аккаунта «Матч ТВ». Смотреть с 28:10

    Конечно, над Зигаевым сейчас все смеются по-доброму. Например, вот так отреагировал вратарь «Спартака» Артем Ребров.

    Пока болельщики ЦСКА ругают Виктора Гончаренко за сомнительные замены, мы просто предлагаем вам улыбнуться.

    UPD: Корреспондент извинился за ошибку и объяснил ее: «Не было никакой шутки с моей стороны. Просто стадион ЦСКА так устроен, что его нужно обходить не по полю, а за его пределами для того, чтобы взять интервью. Пока я обходил его, «Краснодар» забил второй мяч. К сожалению, я этот момент упустил. Думаю, что Юрий Газинский абсолютно не расстроился и даже посмеялся. Признаю, что это моя ошибка. Если я кого-то из зрителей чем-то обидел, то я сожалею об этом. Да, оговорился, упустил момент… Когда матч закончился, посмотрел на табло, а там счета уже не было. Вот я и подумал, что встреча так и закончилась со счетом 1:1».

    За эту ошибку Зигаев получил выговор от руководства канала.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: YouTube
    Рейтинг: 4 Голосов: 13
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    Комментарии52
    ...
    • ...
      Рейтинг: +54

      stop_clowns 2 ноября 2018, 17:35

      Какой канал, такие и сотрудники.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 30 октября 2018, 20:06

      За безобидную фразу в прямом эфире: "Фетисов легко разбирается с нападающим канадцем - у него ж опыта больше!"- лучшего спортивного комментатора СССР Н.Озерова отправили на пенсию.

      2
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      ...
      Рейтинг: +52

      dima_s_urala > giluxa1963 31 октября 2018, 13:38

      Я думаю, вы преувеличиваете.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > dima_s_urala 2 ноября 2018, 10:27

      ни кто ни чего не преувеличивает -А что касается Озерова, то его действительно освободили на время от комментаторства, причем именно за мат в прямом эфире. 1982 год, Чемпионат мира по футболу в Испании. СССР - Польша, матч за выход в полуфинал. Нашим необходима была только победа, поляков же устраивала и ничья. И вот до конца матча 10 минут, счет 0:0. Сборная СССР насела на ворота Польши. Минуты три в штурме наши футболисты пытались затолкать в ворота мяч, но те были словно заколдованы. Озеров, комментируя матч в прямом эфире, буквально сатанел: "Удар! Еще удар! Штанга! Да что же это такое? Мяч упорно не лезет в ворота! Бей же! Удар! Е... твою мать! Мимо ворот!". После этого связь с Испанией прервалась и в эфире заговорил другой комментатор - уже из Москвы. А Озеров после этого появился на ТВ только в 1988 году, комментируя хоккейный турнир Олимпиады в Калгари. Но и тут не обошлось без ляпа. Озерова снова отстранили от комментариев за безобидную фразу в прямом эфире: "Фетисов легко разбирается с нападающим канадцем - у него ж опыта больше!". Многие телезрители (да и телевизионное начальство) услышали во фразе "У него ж опыта больше" созвучие с филейной частью человеческого тела и лучшего спортивного комментатора СССР отправили на пенсию.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 30 октября 2018, 18:24

      И вот такие дебилы работают на нашем ТВ...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 30 октября 2018, 09:25

      Прикол))) Видимо корреспондент не очень то и интересуется футболом...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2051

      DMитрий 29 октября 2018, 21:37

      Семен Зигаев: Юрий, чем Вы объясните сегодняшнее поражение? Да нет, мы вроде выиграли! А вот и нет, я смотрел матч до 60-й минуты - Вы проиграли!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      grain 29 октября 2018, 21:08

      Он потом и в интервью с Классоном чудил.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 29 октября 2018, 20:41

      Без комментариев... Но Газинский крассава с юмором отреагировал

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 29 октября 2018, 19:03

      Выгонять надо таких журналистов ..Это просто позор....

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +6467

      Ганнибал Лектор 29 октября 2018, 18:57

      Перещеголял и ГСО и Виктора Гусева с их знаменитыми перлами) Знатно улыбнул, Газинский даже оглянулся уточнить

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +68031

      portero > Ганнибал Лектор 31 октября 2018, 12:17

      Газинский хотел подсказать ему, но тот увлекся самолюбованием

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +200

      Stilgray 29 октября 2018, 18:38

      Ахаха))) красавчик!
      -ну вот так вот))))

      2
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