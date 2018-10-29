Корреспондент «Матч ТВ» перепутал результат матча во время интервью. Видео стало хитом

Удивительно, но можно ошибиться и так.

В программе «После футбола» на «Матч ТВ» следили за игрой ЦСКА и «Краснодара». Корреспондент Семен Зигаев после финального свистка брал интервью у полузащитника Юрия Газинского. Сначала Юрия заставили подождать прямого включения, а потом последовал вопрос о ничейном результате матча. Напомним, «Краснодар» выиграл у ЦСКА счетом 2:1, поэтому Газинский немного возмутился. Кажется, сам Зигаев не понял свою ошибку, а все остальные потом тоже сделали вид, что ничего не произошло.

Видео взято с официального аккаунта «Матч ТВ». Смотреть с 28:10

Конечно, над Зигаевым сейчас все смеются по-доброму. Например, вот так отреагировал вратарь «Спартака» Артем Ребров.

twit text — Артем Ребров (@rebrov32) 28 октября 2018 г.

Пока болельщики ЦСКА ругают Виктора Гончаренко за сомнительные замены, мы просто предлагаем вам улыбнуться.

UPD: Корреспондент извинился за ошибку и объяснил ее: «Не было никакой шутки с моей стороны. Просто стадион ЦСКА так устроен, что его нужно обходить не по полю, а за его пределами для того, чтобы взять интервью. Пока я обходил его, «Краснодар» забил второй мяч. К сожалению, я этот момент упустил. Думаю, что Юрий Газинский абсолютно не расстроился и даже посмеялся. Признаю, что это моя ошибка. Если я кого-то из зрителей чем-то обидел, то я сожалею об этом. Да, оговорился, упустил момент… Когда матч закончился, посмотрел на табло, а там счета уже не было. Вот я и подумал, что встреча так и закончилась со счетом 1:1».

За эту ошибку Зигаев получил выговор от руководства канала.