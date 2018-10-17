Иранские женщины впервые за 39 лет попали на футбол. Посмотрите, как это красиво!

История меняется, но все еще впереди.

Со времен Исламской революции 1979 года девушки не могли посещать стадионы в Иране, когда мужчины играли там в футбол. Все из-за запрещенных при женщинах матерных ругательств и вида других мужчин в шортах. Иногда они все равно нарушали запрет и шли на забавные хитрости. В 2003 году клуб «Пайкан» в качестве исключения пустил женщин на один матч, но тогда вокруг было одно осуждение. В апреле 2018 года несколько девушек переоделись в парики и притворились мужчинами во время матча «Персеполиса» с командой «Сепидруд Решт». «Персеполис» победил, а женщины порадовались.

twit text — BabaGol (@BabaGol_) 28 апреля 2018 г.

Стало понятно, что пора что-то менять. Первый шаг к важным переменам сделали только этим летом: на тегеранском стадионе «Азади» провели общедоступную трансляцию матча чемпионата мира между Ираном и Испанией. Женщины смотрели игру вместе с мужчинами, хотя перед этим все-таки возникли сложности. Еще за три часа до матча их отказывались пускать на арену под разными предлогами, а все решила сидячая забастовка. Сам просмотр матча прошел без происшествий, но все это так и так было далеко от обычного равноправия. Матчи мужских команд с трибун девушки в Иране по-прежнему не видели.

В Саудовской Аравии к этому официально пришли с начала 2018 года. Историческое событие для последовавшего примеру Ирана случилось во время товарищеской встречи между Ираном и Боливией (2:1). Делегацию из девушек пустили на стадион в Тегеране, чтобы они следили за встречей с трибун. Приоритет отдали работницам Федерации футбола Ирана, игрокам женских команд по футболу и мини-футболу, а также семьям игроков. Девушки размахивали иранскими флагами, улыбались и позировали для фотографий. Такими красивыми арены в Иране не были очень давно.

Исторические фото: