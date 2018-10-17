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    • Иранские женщины впервые за 39 лет попали на футбол. Посмотрите, как это красиво!

    Иранские женщины впервые за 39 лет попали на футбол. Посмотрите, как это красиво!


    4.7
    Голосов: 9
    17.10.2018 12:10
    История меняется, но все еще впереди.

    Со времен Исламской революции 1979 года девушки не могли посещать стадионы в Иране, когда мужчины играли там в футбол. Все из-за запрещенных при женщинах матерных ругательств и вида других мужчин в шортах. Иногда они все равно нарушали запрет и шли на забавные хитрости. В 2003 году клуб «Пайкан» в качестве исключения пустил женщин на один матч, но тогда вокруг было одно осуждение. В апреле 2018 года несколько девушек переоделись в парики и притворились мужчинами во время матча «Персеполиса» с командой «Сепидруд Решт». «Персеполис» победил, а женщины порадовались.

    Стало понятно, что пора что-то менять. Первый шаг к важным переменам сделали только этим летом: на тегеранском стадионе «Азади» провели общедоступную трансляцию матча чемпионата мира между Ираном и Испанией. Женщины смотрели игру вместе с мужчинами, хотя перед этим все-таки возникли сложности. Еще за три часа до матча их отказывались пускать на арену под разными предлогами, а все решила сидячая забастовка. Сам просмотр матча прошел без происшествий, но все это так и так было далеко от обычного равноправия. Матчи мужских команд с трибун девушки в Иране по-прежнему не видели.

    В Саудовской Аравии к этому официально пришли с начала 2018 года. Историческое событие для последовавшего примеру Ирана случилось во время товарищеской встречи между Ираном и Боливией (2:1). Делегацию из девушек пустили на стадион в Тегеране, чтобы они следили за встречей с трибун. Приоритет отдали работницам Федерации футбола Ирана, игрокам женских команд по футболу и мини-футболу, а также семьям игроков. Девушки размахивали иранскими флагами, улыбались и позировали для фотографий. Такими красивыми арены в Иране не были очень давно.

    Исторические фото:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.7 Голосов: 9
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +31

      Arrankar 20 октября 2018, 21:50

      Никогда не понимал, почему в исламских странах постоянно гнобят своих женщин?

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Arrankar 25 октября 2018, 16:32

      почему гнобят кто это сказал? там наооборот мужик уважает женщину ! женщина не работает мужчина содержит всю семью. не неси чушь !

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 19 октября 2018, 19:41

      Админы молодцы, подчистили комменты в теме.

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Вот оно чё Михалыч 23 октября 2018, 19:43

      Наверняка его и забанили. Не знаю только как это посмотреть.

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Вот оно чё Михалыч 23 октября 2018, 19:54

      Мне кажется его в реале банить надо, экстремист чистейший.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Вот оно чё Михалыч 25 октября 2018, 16:36

      из-за тебя конченной провокаторши дешевого уе бка его и забанили ! шлюшка ты !!

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Вот оно чё Михалыч 27 октября 2018, 18:58

      Ему повезёт, если в реале не забанят за то, что он в последнее время говорить начал.

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Вот оно чё Михалыч 27 октября 2018, 19:52

      Главное - не уподобляться таким провокаторам, как этот тип.
      Лично я верю в хороших людей и в хорошее в людях, а ещё в то, что доброта и порядочность не имеет национальности.
      Предлагаю делать так же)

      А с этим презренным пусть Товарищ Майор решает что делать.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Вот оно чё Михалыч 27 октября 2018, 21:17

      так ты же шлюшка провокаторская ! да баньте мне пох ! ты еще мусорам заяву накатай полудурок ))) гы гыы ы ! девочка !

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Вот оно чё Михалыч 27 октября 2018, 21:18

      а ты повести читаешь ! хохленок много ли ты знаешь дура тупая)))

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Вот оно чё Михалыч 27 октября 2018, 21:49

      дичь тупоголовая иди спать девочка хватит истерить !

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Вот оно чё Михалыч 27 октября 2018, 21:53

      от тебя чтоль девчонка? иди гуляй дурочка ! под хвост балуешься там с армянами ! пИтух !

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Вот оно чё Михалыч 27 октября 2018, 21:56

      лан петушок ! Некогда мне тут ! пойду кино гляну ! Не петушинное дерьмо марвел что ты смотришь человечки муравьи осы всякие ! это твой уровень девочка ! пока дура !

      0
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 18 октября 2018, 19:16

      Куры курами. Смотреть страшно.

      -1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 18 октября 2018, 04:24

      не понял,красиво что или кто?

      1
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      Рейтинг: +24

      lass13 17 октября 2018, 21:17

      норм

      1
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