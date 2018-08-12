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    Клоунская игра вратаря в Суперкубке Германии


    2.1
    Голосов: 7
    12.08.2018 23:20
    Лучшее развлечение для «Баварии».

    Нико Ковач выиграл с «Баварией» Суперкубок Германии. Его новая команда открывала сезон матчем с «Айнтрахтом», где Ковач работал до этого. Борьбы не получилось, а прямо сейчас «Айнтрахт» сильно отличается от того клуба, которым все восхищались в финале Кубка Германии. Этому есть две главные причины: смена тренера и потеря основного вратаря.

    Финский вундеркинд Градецки сменил «Айнтрахт» на леверкузенский «Байер», а на его место взяли датчанина Фредерика Реннова. С 2015 года 25-летний кипер тащил «Брондбю», но теперь ушел на повышение почти за 3 миллиона евро. Пока вложенные средства совсем не оправдываются.

    Реннов в матче с «Баварией» пропустил пять голов. «Айнтрахт» при этом не забил сопернику ничего. Минимум в двух мячах голкипер команды сильно помог сопернику и просто не справился с давлением. Матч проходил на домашнем стадионе «Айнтрахта».

    Роберт Левандовски оформил хет-трик, а один из голов вколотил после простейшей подачи. Реннов ринулся на выход, остановился и легко пропустил. В таких случаях надо играть до конца.

    Четвертый гол – худшая реклама вратарской игры. Простейший прострел с фланга, после которого Реннова можно обвинить в плохом выборе позиции. Мяча голкипер коснулся, но Коман все равно отличился.

    «Айнтрахт» проиграл по делу, но провальный дебют вратаря сделал все еще печальнее.

    Суперкубок Германии

    Айнтрахт – Бавария – 0:5 (0:2)

    Голы: 0:1 – Левандовски, 21; 0:2 – Левандовски, 26; 0:3 – Левандовски, 54; 0:4 – Коман, 63; 0:5 – Алькантара.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2.1 Голосов: 7
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +28

      ariec93 14 августа 2018, 22:38

      Странные предъявы, многие вратари, там где 4ый гол, даже и не коснулись бы мяча при простреле. Вот на чм 18 были клоунские игры вратарей, а тут ничего срашного.

      0
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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 14 августа 2018, 01:42

      Клоуны для того и созданы что бы веселить народ за деньги

      0
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    • ...
      Рейтинг: +597

      Gornostay 13 августа 2018, 10:38

      Наш то Лодыгин покруче будет)))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 12 августа 2018, 23:27

      Как тузик грелку...

      1
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