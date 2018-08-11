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    Сказочный дебют в новом клубе. Он стоил 56 миллионов


    5
    Голосов: 2
    11.08.2018 21:40
    Ришарлисон, ты чего?

    «Эвертон» скупил половину запаса «Барселоны», но здорово поработал и на английском рынке. Новый главный тренер Марку Силва переманил за собой из «Уотфорда» бразильца Ришарлисона. Британские СМИ пишут о сумме трансфера в 56 миллионов евро. Такие деньги отдали за парня, который забил в предыдущем сезоне всего пять голов. После ухода из клуба Марку Силвы бразилец сник и не приносил пользу.

    «Уотфорд» пересчитывал деньги и радовался. Кажется, зря.

    В матче с «Вулверхэмптоном» Ришарлисон ожидаемо вышел в основе. Он забил первым же ударом по воротам, хотя еще за «Уотфорд» отправил в молоко 53 удара подряд.

    Во втором тайме случился еще один гол от Ришарлисона. Он стал первым футболистом «Эвертона» с 2009 года, кому удалось сделать дубль в дебютном матче. Тогда таким игроком был бразилец Жо.

    Вот такая впечатляющая для дебюта статистика:

    Игра завершилась с ничейным счетом 2:2, но дебют Ришарлисона перекрыл все расстройство болельщиков «Эвертона».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 14 августа 2018, 07:10

      Видео не работает, как обычно всё через опу.

      0
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 12 августа 2018, 20:33


      Squawka Football

      @Squawka
      Richarlison's Everton debut by numbers vs. Wolves:

      53 touches
      4 aerial duels won
      3 tackles won
      3 fouls won
      2 shots
      2 goals

      ******** and it feels so good. ‍

      22:28 - 11 авг. 2018 г.
      1 220
      Brighton & Hove Albion vs Watford — читайте в Твиттере много лишнего стали печатать, бомбардир становится неинтересен

      0
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      Рейтинг: +213

      КонтриК 12 августа 2018, 17:39

      Болею за Эвертон уже более 15 лет, и за все время, только последние два года начали вкладывать деньги. Ранее он был фарм клубом для владельцев.

      0
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      Рейтинг: +83

      Дон_Шип 12 августа 2018, 12:02

      воооот, а совсем недавно с говном эвертон смешали, а теперь оказывается они что-то волокут в трансферах)

      0
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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 12 августа 2018, 09:01

      Смотрел несколько матчей Уотфорда,парень очень старательный и выносливый,но ему сильно не везло,надеюсь в этом году будет по другому,удачи!

      0
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      Рейтинг: +489

      mikitka 11 августа 2018, 23:41

      Здорово! может, в "Уотфорде" реально не знали, как использовать такого парня

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