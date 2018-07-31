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    У «МЮ» большие проблемы. Только факты


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    Голосов: 14
    31.07.2018 11:50
    Трансферы, провалы, скандалы.

    • У команды ни одной победы в основное время товарищеских матчей. Ничьи с «Америкой», «Сан-Хосе» и «Миланом», разгромное поражение от «Ливерпуля» (1:4) – это не говорит вообще ни о чем хорошем. В этих играх команда ни разу не забила больше одного мяча, а заодно получила в свои ворота сумасшедший гол от Джердана Шакири. Любой нейтральный болельщик сразу не вспомнит ни одного положительного момента, связанного с «Юнайтед» этим летом. Зато негатива вокруг очень много.

    • Туанзебе, Фосу-Менса, Перейра, Митчелл – эти игроки выходят в основе «Манчестера» прямо сейчас. И дело здесь не только в отсутствии тех, кто принимал участие в матчах чемпионата мира. Антони Марсьяль экстренно улетел на роды жены, а Матич и Валенсия вообще получили травмы. «Нам пора привыкнуть к травмам Валенсии. С ним уже случалось такое в предыдущем сезоне, а теперь, кажется, будет еще чаще», – нервно высказал Моуринью. Сейчас не скрывается, что к первым матчам АПЛ «МЮ» подойдет не в лучшем состоянии.

    • Публичными высказываниями Моуринью плохо влияет на репутацию «Манчестер Юнайтед». «Инвестиции должны быть правильными. «Ливерпуль» хорошо справился с задачей», – говорил тренер о положении конкурента, будто намекая на провал своего клуба. Когда на встречу «МЮ» и «Ливерпуля» в Америке пришли более ста тысяч болельщиков, Жозе выдал, что не стал бы тратить деньги на такой матч. Все это стало лишним кивком на то, что состав «МЮ» сейчас далек от лучшего качества. Продукт пока не соответствует спросу.

    • Вопросы по имиджу связаны еще и с Алексисом. Чилийцу долго не хотели давать американскую визу из-за его долгов по налогам в Испании. Санчес условно осужден на 16 месяцев из-за банального миллиона евро. Визу Санчес все-таки получил и даже отправился с командой в турне по США, но на поле снова не находит себя. Зато в инстаграме Алексис как обычно постит фотографии любимых собак. Лучше бы он больше забивал.

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    Публикация от text (@alexis_officia1)

    • Главный скаут «МЮ» Хавьер Рибалта ушел в «Зенит» на должность спортивного директора. Пять лет он отработал в «Ювентусе», а в «Манчестере» задержался всего на год. Трансферы Далота и Фреда оформлял именно Хавьер, но дальше что-то не пошло. Фанаты «МЮ» плохо приняли уход Рибалты, который участвовал даже в сделке по Полю Погба. Теперь здесь считают, что дела с покупкой новых игроков пойдут намного хуже.

    • За трансферы в клубе отвечает вице-президент Эд Вудвард. Этим летом в Манчестер приехали только трое: Фред, Далот и Грант. Из них реальным усилением основы видят только бразильца из «Шахтера». Защитник Далот еще слишком молодой, а вратарь Грант – усиление скамейки. Daily Mail пишет, что Моуринью еще несколько месяцев назад довел до Вудварда список потенциальных покупок. Клуб не хочет тратить деньги, а отношения руководства и тренера ухудшаются. The Telegraph утверждает, что «МЮ» не хочет скандала и все-таки поддержит Моура инвестициями. Трансферное окно в АПЛ закрывается 9 августа.

    • Пока Моуринью даже попросил игроков сократить отпуск. Маркус Рэшфорд и Фил Джонс участвовали в ЧМ, но раньше остальных закончили отдыхать. Уже на этой неделе они вернутся в команду, а тренер призывает остальных поступить по их примеру. «Надеюсь, некоторые из парней захотят помочь команде, которая получила проблемы в начале сезона», – говорил Моуринью. Погба, Лукаку, Феллайни, Лингард, Янг и Линделеф по-прежнему на пляже.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.6 Голосов: 14
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 20 августа 2018, 15:16

      никчемный МЮ засрал 2 экспресса, чтоб вылетели уроды

      0
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      Рейтинг: +5

      Вероника Александрова 31 июля 2018, 22:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Всем привет) милая,стройная кошечка,

      познакомиться с мужчиной для

      свободных отношений... https://jarkms.blogspot.com/ Фото мооё. .........

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +37

      Russisch Schwein 31 июля 2018, 20:44

      Они бы еще по тренировкам команду судили. Если бы написали проблемы у ЦСКА, где половина прежнего состава отсутствует, это я понимаю. А у Манчестера с его составом проблем нет.

      3
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      ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Russisch Schwein 4 августа 2018, 03:38

      ты мудак?

      -2
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 31 июля 2018, 19:35

      эх, вызывайте САФа...

      1
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      Рейтинг: +960

      Львиное сердце 31 июля 2018, 16:48

      ++++

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 31 июля 2018, 16:10

      Большие проблемы у МЮ начались с момента ухода САФа весной 2013 года, и с тех пор не заканчивались. Лично мне сразу было понятно, что Моуриньо не антикризисный тренер. Не помню, чтобы он им когда-то был. Просто получилось стабилизировать ситуацию. Не более того. Также всем известно, что Жозе почти нигде не смог задержаться более, чем на 3 сезона, и почти всегда его увольняли, если не со скандалом, то с претензиями, с неким горьким осадком в остатке. Также многие отмечают, что Жозе уже не тот, что своих лучших результатов он уже достиг. И сейчас в МЮ дела у него идут так себе. Многие болельщики недовольны. Думаю, что это его последний сезон в клубе. Сколько бы он не жаловался, но игроков у него на 2 состава, многих он подбирал сам, а команда играет в тот футбол, который он ей ставит. МЮ нужен свой Гвардиола или Симеоне.

      По поводу статьи - вывод правильный, но аргументы очень слабые. Никто не делает далеко идущие прогнозы по результатам нескольких товарищеских выставочных матчей. Проблемы в клубе читаются отнюдь не по тому, как он проводит предсезонку.

      8
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    • ...
      Рейтинг: +1778

      Kulima 31 июля 2018, 14:59

      И это все выводы, только по предсезонке?! В своё время, когда команду возглавил ван Гал, Юнайтед всех разрывал в этих тов. играх, а в чемпе, в итоге, играл отвратительно, так что рано пока о чем-то говорить

      7
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    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 31 июля 2018, 13:48

      Особенный превращается в обыкновенного...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 31 июля 2018, 13:06

      Как можно по предсезонке судить о команде? Сам тут же пишешь, что основа либо травмирована, либо отсутствует. До старта сезона ещё 3 недели.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 31 июля 2018, 13:04

      ой не закончится это добром.

      -1
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