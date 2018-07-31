У «МЮ» большие проблемы. Только факты

Трансферы, провалы, скандалы.

• У команды ни одной победы в основное время товарищеских матчей. Ничьи с «Америкой», «Сан-Хосе» и «Миланом», разгромное поражение от «Ливерпуля» (1:4) – это не говорит вообще ни о чем хорошем. В этих играх команда ни разу не забила больше одного мяча, а заодно получила в свои ворота сумасшедший гол от Джердана Шакири. Любой нейтральный болельщик сразу не вспомнит ни одного положительного момента, связанного с «Юнайтед» этим летом. Зато негатива вокруг очень много.

twit text — Xherdan Shaqiri(@XS_11official)29 июля 2018 г.

• Туанзебе, Фосу-Менса, Перейра, Митчелл – эти игроки выходят в основе «Манчестера» прямо сейчас. И дело здесь не только в отсутствии тех, кто принимал участие в матчах чемпионата мира. Антони Марсьяль экстренно улетел на роды жены, а Матич и Валенсия вообще получили травмы. «Нам пора привыкнуть к травмам Валенсии. С ним уже случалось такое в предыдущем сезоне, а теперь, кажется, будет еще чаще», – нервно высказал Моуринью. Сейчас не скрывается, что к первым матчам АПЛ «МЮ» подойдет не в лучшем состоянии.

• Публичными высказываниями Моуринью плохо влияет на репутацию «Манчестер Юнайтед». «Инвестиции должны быть правильными. «Ливерпуль» хорошо справился с задачей», – говорил тренер о положении конкурента, будто намекая на провал своего клуба. Когда на встречу «МЮ» и «Ливерпуля» в Америке пришли более ста тысяч болельщиков, Жозе выдал, что не стал бы тратить деньги на такой матч. Все это стало лишним кивком на то, что состав «МЮ» сейчас далек от лучшего качества. Продукт пока не соответствует спросу.

• Вопросы по имиджу связаны еще и с Алексисом. Чилийцу долго не хотели давать американскую визу из-за его долгов по налогам в Испании. Санчес условно осужден на 16 месяцев из-за банального миллиона евро. Визу Санчес все-таки получил и даже отправился с командой в турне по США, но на поле снова не находит себя. Зато в инстаграме Алексис как обычно постит фотографии любимых собак. Лучше бы он больше забивал.

text Публикация от text (@alexis_officia1) 30 Июл 2018 в 5:47 PDT

• Главный скаут «МЮ» Хавьер Рибалта ушел в «Зенит» на должность спортивного директора. Пять лет он отработал в «Ювентусе», а в «Манчестере» задержался всего на год. Трансферы Далота и Фреда оформлял именно Хавьер, но дальше что-то не пошло. Фанаты «МЮ» плохо приняли уход Рибалты, который участвовал даже в сделке по Полю Погба. Теперь здесь считают, что дела с покупкой новых игроков пойдут намного хуже.

• За трансферы в клубе отвечает вице-президент Эд Вудвард. Этим летом в Манчестер приехали только трое: Фред, Далот и Грант. Из них реальным усилением основы видят только бразильца из «Шахтера». Защитник Далот еще слишком молодой, а вратарь Грант – усиление скамейки. Daily Mail пишет, что Моуринью еще несколько месяцев назад довел до Вудварда список потенциальных покупок. Клуб не хочет тратить деньги, а отношения руководства и тренера ухудшаются. The Telegraph утверждает, что «МЮ» не хочет скандала и все-таки поддержит Моура инвестициями. Трансферное окно в АПЛ закрывается 9 августа.

• Пока Моуринью даже попросил игроков сократить отпуск. Маркус Рэшфорд и Фил Джонс участвовали в ЧМ, но раньше остальных закончили отдыхать. Уже на этой неделе они вернутся в команду, а тренер призывает остальных поступить по их примеру. «Надеюсь, некоторые из парней захотят помочь команде, которая получила проблемы в начале сезона», – говорил Моуринью. Погба, Лукаку, Феллайни, Лингард, Янг и Линделеф по-прежнему на пляже.

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