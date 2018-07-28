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    Клопп ворвался в обычный паб и спел с фанатами. Душевно


    5
    Голосов: 5
    28.07.2018 14:34
    Кусочек внезапного счастья от коуча «Ливерпуля».

    Мерсисайдцы разъезжают по Штатам в рамках Международного кубка чемпионов. Это шанс увидеть кумиров для местных болельщиков. Накануне матча против «Ман Юнайтед» группа таких фанатов собралась в одном из баров Мичигана – там выступал Джейми Вебстер. Преданный фан «Ливерпуля» и обычный уличный музыкант, известность к которому пришла с хитом Allez, Allez, Allez. Парень замер, когда в паб внезапно вошел Юрген Клопп.

    «Ливерпуль» узнал про мини-концерт и сделал приятное для автора чанта, которым с недавних пор разрывается «Энфилд». Клопп глотнул пивка, спел вместе с фанатами и как всегда широко улыбался. Незабываемо.

    А вот фанаты «Ливерпуля» поют Allez, Allez, Allez перед финалом Лиги чемпионов в Киеве. Это надо видеть.

    Ари получил паспорт РФ и станцевал с ним под хит Дрейка

    Неприлично обидный удар в штангу. С 40 метров. По пустым

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Youtube
    Рейтинг: 5 Голосов: 5
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +978

      РМЗ 31 июля 2018, 21:41

      Это душевно это класс

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 30 июля 2018, 10:42

      Душевный и эмоциональный тренер, передает свои качества игрокам и их футбол на поле смотреть приятно!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 29 июля 2018, 23:28

      Молодчина)))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 29 июля 2018, 21:52

      YNWA!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 29 июля 2018, 19:14

      Клопп красавчик всегда нравилась его не много безбашеность)))
      Ливер как всегда без комментариев , удачи в новом сезоне!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 29 июля 2018, 13:12

      Сильный ход!***

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +67332

      portero 29 июля 2018, 00:14

      *шоумен..
      много от него привлекательного пиара

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +40

      стикс 28 июля 2018, 21:32

      Юрген красава!!!! впёрёд Ливер!!!!!!

      4
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