Клопп ворвался в обычный паб и спел с фанатами. Душевно

Кусочек внезапного счастья от коуча «Ливерпуля».

Мерсисайдцы разъезжают по Штатам в рамках Международного кубка чемпионов. Это шанс увидеть кумиров для местных болельщиков. Накануне матча против «Ман Юнайтед» группа таких фанатов собралась в одном из баров Мичигана – там выступал Джейми Вебстер. Преданный фан «Ливерпуля» и обычный уличный музыкант, известность к которому пришла с хитом Allez, Allez, Allez. Парень замер, когда в паб внезапно вошел Юрген Клопп.

«Ливерпуль» узнал про мини-концерт и сделал приятное для автора чанта, которым с недавних пор разрывается «Энфилд». Клопп глотнул пивка, спел вместе с фанатами и как всегда широко улыбался. Незабываемо.

А вот фанаты «Ливерпуля» поют Allez, Allez, Allez перед финалом Лиги чемпионов в Киеве. Это надо видеть.

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