Новичок «МЮ» за 22 миллиона. Вы о нем никогда не слышали

Он еще перспективнее Фреда.

«Манчестер Юнайтед» продолжает швырять трансферные бомбы. За трансфер Фреда из «Шахтера» отдали 60 миллионов евро, а для украинского чемпионата продажа бразильца стала рекордной по деньгам за всю историю. Сегодня – новая покупка. Из «Порту» в «МЮ» переходит 19-летний защитник Диогу Далот – перспективный, но неизвестный миру парень. Английские СМИ пишут о сумме в 23 миллиона евро, Transfermarkt пишет, что «МЮ» отдал на миллион меньше. У Далота при этом всего шесть матчей в чемпионате за основную команду «Порту», а в прошлом им интересовались «Барселона» и «Реал». Необычный футболист.

twit text — Manchester United (@ManUtd) 6 июня 2018 г.

Несколько фактов о Далоте, которые важно знать:

1) Только в феврале Далот дебютировал в чемпионате Португалии, а из его достижений показательны победа на Евро-2016 среди игроков до 17 лет и чемпионство с «Порту». Хотя чаще Далот играл за вторую команду «Порту» и выделялся на молодежном уровне. Именно там его давно замечали скауты топовых европейских клубов.

2) Далот универсален. Его родная позиция – правый защитник. «Да, мне действительно больше нравится играть справа. Но если нужно выйти на любой другой позиции, сыграю без проблем. Я быстро улучшаюсь и считаю себя трудолюбивым игроком», – рассказал игрок после оформления трансфера. Еще он считает, что в современном футболе возраст не играет никакой роли.

3) Трансфер Далота – первое подписание португальского игрока для «МЮ» Жозе Моуринью. Тренер рассматривает его на родную позицию, где планируется уход Дармиана. Англичанам пришлось переплатить сейчас, чтобы не дожидаться активации суммы выкупа в 20 миллионов. Тогда Далота могли перехватить у «МЮ» другие команды.

Далот должен помочь «МЮ» в быстрых атаках. Его главными достоинствами считаются скорость и качество паса. Далот умеет забивать сам и ассистировать партнерам. Например, он оформил гол+пас в матче с «Лейпцигом» в Юношеской лиге УЕФА. В сезоне 2017/18 Далот провел 33 матча на разном уровне. Там он забил четыре гола и сделал восемь результативных передач – убойный результат для крайнего защитника.

Вот так он пасовал уже на взрослом уровне:

twit text — FC Porto (@FCPorto) 25 мая 2018 г.

В «Порту» о продаже Далота уже наверняка пожалели. Здесь недавно отдали в «Лестер» Рикарду Перейру и рассчитывали, что в следующем сезоне Далот точно заиграет в стартовом составе. Настойчивость Моуринью все решила. Тем интереснее, что Далот уже встречался с «Ливерпулем», когда Порту приезжал в Англию на ответный матч плей-офф Лиги чемпионов. Игра ничего не значила, потому что дома португальцы пропустили пять раз. Далот в том матче отбегал 90 минут, получил желтую карточку, но забить сопернику больше не позволил. В Португалии его сразу полюбили фанаты, с которыми он вместе отмечал завершение успешного сезона.

twit text — Diogo Dalot (@DalotDiogo) 13 мая 2018 г.

Теперь радоваться придется с другими болельщиками.