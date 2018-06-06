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    Новичок «МЮ» за 22 миллиона. Вы о нем никогда не слышали


    4.6
    Голосов: 5
    06.06.2018 17:10
    Он еще перспективнее Фреда.

    «Манчестер Юнайтед» продолжает швырять трансферные бомбы. За трансфер Фреда из «Шахтера» отдали 60 миллионов евро, а для украинского чемпионата продажа бразильца стала рекордной по деньгам за всю историю. Сегодня – новая покупка. Из «Порту» в «МЮ» переходит 19-летний защитник Диогу Далот – перспективный, но неизвестный миру парень. Английские СМИ пишут о сумме в 23 миллиона евро, Transfermarkt пишет, что «МЮ» отдал на миллион меньше. У Далота при этом всего шесть матчей в чемпионате за основную команду «Порту», а в прошлом им интересовались «Барселона» и «Реал». Необычный футболист.

    Несколько фактов о Далоте, которые важно знать:

    1) Только в феврале Далот дебютировал в чемпионате Португалии, а из его достижений показательны победа на Евро-2016 среди игроков до 17 лет и чемпионство с «Порту». Хотя чаще Далот играл за вторую команду «Порту» и выделялся на молодежном уровне. Именно там его давно замечали скауты топовых европейских клубов.

    2) Далот универсален. Его родная позиция – правый защитник. «Да, мне действительно больше нравится играть справа. Но если нужно выйти на любой другой позиции, сыграю без проблем. Я быстро улучшаюсь и считаю себя трудолюбивым игроком», – рассказал игрок после оформления трансфера. Еще он считает, что в современном футболе возраст не играет никакой роли.

    3) Трансфер Далота – первое подписание португальского игрока для «МЮ» Жозе Моуринью. Тренер рассматривает его на родную позицию, где планируется уход Дармиана. Англичанам пришлось переплатить сейчас, чтобы не дожидаться активации суммы выкупа в 20 миллионов. Тогда Далота могли перехватить у «МЮ» другие команды.

    Далот должен помочь «МЮ» в быстрых атаках. Его главными достоинствами считаются скорость и качество паса. Далот умеет забивать сам и ассистировать партнерам. Например, он оформил гол+пас в матче с «Лейпцигом» в Юношеской лиге УЕФА. В сезоне 2017/18 Далот провел 33 матча на разном уровне. Там он забил четыре гола и сделал восемь результативных передач – убойный результат для крайнего защитника.

    Вот так он пасовал уже на взрослом уровне:

    В «Порту» о продаже Далота уже наверняка пожалели. Здесь недавно отдали в «Лестер» Рикарду Перейру и рассчитывали, что в следующем сезоне Далот точно заиграет в стартовом составе. Настойчивость Моуринью все решила. Тем интереснее, что Далот уже встречался с «Ливерпулем», когда Порту приезжал в Англию на ответный матч плей-офф Лиги чемпионов. Игра ничего не значила, потому что дома португальцы пропустили пять раз. Далот в том матче отбегал 90 минут, получил желтую карточку, но забить сопернику больше не позволил. В Португалии его сразу полюбили фанаты, с которыми он вместе отмечал завершение успешного сезона.

    Теперь радоваться придется с другими болельщиками.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Манчестер Юнайтед»
    Рейтинг: 4.6 Голосов: 5
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +155

      Васьок86 7 июня 2018, 08:06

      Новичок в Британии..... опасно! и автор юморист)))

      0
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 7 июня 2018, 05:29

      да ладно!

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 7 июня 2018, 00:34

      Моур решил до чемпа укрепиться пока цены на игроков не скакнули)))

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 6 июня 2018, 21:06

      не думаю, что сразу в основу... если только сразу феерить не начнет и подвинет кого то в запас..

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 6 июня 2018, 19:52

      Что то МЮ разошелся, так места в составе для Головина и Смолова не останется.
      Или их на сдачу отдадут?

      1
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 6 июня 2018, 19:02

      Ещё как слышал, один из моих любимых игроков в Football Manager. :)

      0
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      Рейтинг: +226

      Parker8 6 июня 2018, 18:46

      Только Фред уже состоявшийся футболист который уже успел пофеерить на всех уровнях, а Далот ноу нейм который сыграл пару матчей во взрослом футболе. Как вообще определяется потенциал? по рейтингу в футбол менеджере?

      0
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      Рейтинг: +37

      Russisch Schwein 6 июня 2018, 17:55

      На данном этапе Валенсия будет первым выбором как правый защитник, Далот это покупка на будущее.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 июня 2018, 17:53

      Дифирамбы пацану ещё рано петь. Он толком в "Порту" в чемпионате Португалии не играл с мужиками. А в МЮ и в АПЛ ему ещё надо попасть в состав и заявить о себе. МЮ покупал многих более известных и уже поигравших и молодых и перспективных, но они так там и не заиграли, не оправдали возлагаемых на них надежд. А покупались за 80 млн. и 105 млн. евро. Поэтому поживём, увидим.

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