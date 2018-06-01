У Карреры в «Спартаке» будет важный помощник. Кто он такой?

Прямо из сборной Украины.

«Спартак» недавно сообщил об уходе четырех специалистов из тренерского штаба: Романа Пилипчука, Аттилы Мальфатти, Джорджо Д’Урбано и Хавьера Нойи Сальсеса. На вход ожидается испанец Рауль Рианчо – важнейшая фигура в период работы в «Рубине», киевском «Динамо» и сборной Украины.

Кто он такой

Раулю Рианчо 58 лет. Своим лучшим другом он называет Мануэля Пресьядо – известного испанского тренера, который умер шесть лет назад в день подписания контракта с «Вильярреалом». Вместе они работали очень долго, выводили команды из низших дивизионов в элиту – Пресьядо был главным, а Рианчо – ассистентом и еще отвечал за физподготовку.

Как попал в Россию и Украину

Рианчо приехал в Казань для проведения мастер-классов и впечатлил Курбана Бердыева, который как раз в то время подумывал о внедрении методов работы с уклоном на Испанию. Вместе с работавшим над физподготовкой Рианчо «Рубин» стал чемпионом России в 2009 году и выиграл еще три кубковых трофея. В то время в Казани играл Сергей Ребров, который познакомился с работой испанца и затем перетащил его в киевское «Динамо», когда стал помощником Олега Блохина.

Позже после ухода Блохина Рианчо переместился на должность ассистента главного тренера, а «Динамо» возглавил Ребров. Дуэт добился отличных результатов за два года – два золотых дубля и выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Кстати, весьма показательное фото:

Как попал в сборную Украины

Летом 2016 года Рианчо завершил работу в киевском «Динамо» после разговора с президентом клуба Игорем Суркисом. «Подписать новый контракт с «Динамо» – самый легкий вариант, но что будет дальше? Каждой успешной команде нужны люди, у которых есть голод к работе и победам, люди, которые хотят в каждой тренировке быть лучшими и учиться. Сегодня я увидел, что из глаз некоторых футболистов пропал этот огонь. Мне кажется, что есть четыре игрока основного состава, которых нужно заменить другими исполнителями.

На 80% наше с президентом клуба видение ситуации совпало, но он объяснил, что не может произвести главные изменения, о которых я просил», – объяснил свой ход тренер.

Без работы Рианчо не остался – он тут же стал ассистентом Андрея Шевченко в сборной Украины. Вокруг работы в киевском «Динамо» не раз ходили слухи о том, что именно Рианчо принимал ключевые решения, а не Ребров. Шевченко рассудил четко: «Если Рауль подсказывает игрокам, говорит с ними или участвует в тренировочном процессе, то только после того, как обсудит это со мной. Если по ходу игры он считает, что кому-то что-то надо подсказать, то мы до этого обсуждаем все эти моменты».

Что считает важным

Рианчо – современный специалист. Уходя из «Динамо», он заявил, что является поклонником работы Валерия Лобановского, но футбол с тех пор эволюционировал, поэтому уход от методик был необходим. Говоря о принципах игры, Рианчо считает важным постоянный контроль мяча, а после потери мяча – быстрое вступление в отбор, в общем, все современные компоненты.

«Тактическая подготовка является приоритетной, а уже от нее отталкиваются в остальных элементах подготовки команды, – считает Рианчо. – То есть в тактической подготовке заложены и компоненты физической. Работая над тактикой, игрок думает больше. Когда я даю игроку задачу пробежать определенную дистанцию на скорость, он бежит и при этом не думает, его мозг может отдыхать. Однако при занятиях, основанных на тактике, игрок должен думать и при этом бежать – все как во время матча, поэтому он готов так же быстро действовать и во время игры. Это дает большой качественный шаг в подготовке футболиста».

Что думает о футболе в России

«В Украине, как и в России, много очень хороших игроков. Но командное мышление ввиду разных причин, еще не привито, – говорил Рианчо во время работы в Киеве. – Просто они не привыкли к коллективному, тактическому мышлению. К примеру, они могут хорошо играть при владении мячом, но им тяжело без мяча. Над улучшением этих компонентов мы работаем ежедневно. Но это работа не одного дня».

Поможет ли «Спартаку»?

Его назначение, если оно произойдет, может стать ключевым в клубе по нескольким причинам.

«Спартаку» после ухода Романа Пилипчука нужен толковый ассистент главного тренера. Рианчо в этом смысле фигура почти идеальная, и опыта у него хватает.

С физподготовкой в команде в прошлом году творилось непонятно что. Хуже, чем ступор в некоторых матчах и провалы в концовках, быть едва ли может. «Рубин» и «Динамо» в период работы с Рианчо в этом смысле выглядели весьма прилично.

У Рианчо есть опыт работы в успешных командах. Как говорилось выше, «Рубин» и «Динамо» при нем в штабе добивались успеха и выигрывали медали.

Ему не потребуется время на адаптацию – он уже почти десять лет знаком с особенностями работы в России и Украине.

Кто придет вместе с ним

Скорее всего, состоится еще одно назначение. В команде появится испанец Висенте Гомес, который тоже работал в киевском «Динамо» с молодежными командами U-21 и U-19. Ранее он 14 лет занимался с молодыми футболистами в «Атлетике» из Бильбао, в сезоне-2006/07 поработал ассистентом главного тренера клуба. В развитии молодых футболистов результат ключевым он не считает: «Важнее для нас, чтобы ребята, которые перейдут в основную команду, были максимально подготовлены к выступлениям на самом высоком уровне. Все победы на уровне U-19 и U-21 будут обесценены, если футболисты не смогут добиться успеха во взрослом футболе». В «Спартаке» Гомес будет ответственным за вертикаль молодежных команд.