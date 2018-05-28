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    Кто такой Паулу Фонсека и почему его хотел «Зенит»


    4
    Голосов: 8
    28.05.2018 17:30
    Скоро этот мужчина станет звездой.

    Откуда он взялся?

    «Пасуш де Феррейра» − клуб, о котором вы, возможно, знаете, только если играли в приставку и исключительно из научного интереса забрели там в португальскую лигу. Для всех остальных памятка: этот клуб ежегодно дотрагивался до дна чемпионата, но удивительным образом подскакивал выше и не вылетал. Весной 2013-го у «Пасуша» случилась собственная сказка: команда заняла третье место в лиге. Тренировал команду Паулу Фонсека, которого тут же захотел местный монополист «Порту». За молодого тренера местный титан без проблем отстегнул миллион евро.

    Но не получилось. Команду покинули Жоау Моутинью и Хамес, что значительно ухудшило атакующий потенциал «Порту». В итоге клуб занял третье место, провалил сезон, а Фонсека через непродолжительный камбэк в «Пасуш» перешел в «Брагу». Уже тогда эксперты полагали, что неудачу Фонсеки в «Порту» нельзя воспринимать как последний шанс. Очевидно, что ему необходимо было набраться тренерского опыта.

    Хотя уже тогда Паулу запомнился всем дерзким стилем игры, включавшим насыщенный центр поля и короткий пас. Все-таки не зря Фонсека три года тренировался у Жорже Жезуша – одного из самых матерых тренеров современной Португалии.

    В «Браге» Фонсека выиграл Кубок Португалии (первый для команды за последние 50 лет). Финал и вовсе оказался киношным – против «Порту», откуда его совсем недавно вышвырнули. На таких трогательных моментах обычно уходят. Паулу и ушел, в 2016-м возглавив «Шахтер».

    Зеленый португалец уехал в чемпионат двух команд на место вечной легенды Мирча Луческу. Обычно после такого наступает быстрое увольнение − спросите у Бобби Робсона, Дэвида Мойеса или Андрея Чернышова. Но Фонсека вошел в протоптанное место Луческу удивительно легко. Спустя какое-то время он даже перенял некоторые черты румына. В частности, после вылета из квалификации Лиги чемпионов и неудачного старта в чемпионате он сменил свое «я виноват за результат» на «позорное судейство». Такое переобувание стало поводом для насмешек со стороны болельщиков. Позже Паулу продолжил давать эмоциональные пресс-конференции, но все-таки в более сдержанном стиле.

    А дальше все просто: два чемпионства за два сезона, Кубок страны и 1/8 финала Лиги чемпионов, где клубу не хватило совсем чуть-чуть, чтобы пройти «Рому».

    Во что он играет?

    Фонсека играет в исключительно атакующий футбол с высокой оборонительной линией. Безусловно, это авантюра, особенно когда играешь с соперником сильнее тебя, поскольку защитники будут регулярно получать забросы за спину. Но у «Шахтера» традиционная проблема оценки сил – в чемпионате Украины им практически нет равных. Отсутствие конкуренции отмечал и сам тренер: «80% игры мы находимся на половине поля соперника, возле штрафной. В Лиге чемпионов игра проходит в разных локациях поля, она в постоянном движении. Поэтому мы чувствуем недостаток конкуренции. Тот факт, что игры в чемпионате проходят не в идеальном темпе, не совсем хорошо сказывается на Лиге чемпионов».

    Тем не менее эта дерзость сработала еще на групповом этапе, когда «горняки» достойно сыграли с «Манчестер Сити» и «Наполи». Гвардиола даже респектнул своему коллеге: «Они играют в короткий пас, у них потрясающий билд-ап [игра в начале атак], это команда-машина. Они отлично организованы в обороне».

    Главное преимущество методики работы Фонсеки с футболистами заключается в том, что игроки хорошо ориентированы в пространстве. Если вы смотрели матчи «Шахтера», то наверняка не сможете навскидку назвать матч, где оборона получила бы жесткий обрез.

    С защиты начинается и атака, притом, что впоследствии один опорник обязательно страхует другого. Потому и получается, что «Шахтер» в основном играет через центр и выключает из атакующих действий крайних защитников, которые бросают все силы на прессинг и подстраховку. Значительный минус данной схемы только один – в Лиге чемпионов играть в такой футбол на протяжении всей встречи просто невозможно. Было видно, как периодически игроки Фонсеки «просаживались» по ходу матчей. Но в глобальном плане это не помешало «Шахтеру» выступить эффектно

    Почему он мог быть нужен «Зениту»?

    «Зенит» имеет насыщенный центр поля, а также защитников, обладающих неплохим первым пасом. К тому же, у петербуржцев не все в порядке с крайними защитниками, что не будет помехой для Фонсеки, ведь их он использует в качестве подстраховки.

    Сине-бело-голубые утратили культуру паса, перестали пользоваться преимуществом и поймали страх собственной же силы. С Фонсекой такой трюк не пройдет – он отличный психолог. Вы только почитайте интервью игроков «Шахтера» − они все в восторге от Паулу. Его считают прогрессивным и интересным тренером.

    К тому же Фонсека задорный и простой. Как-то раз он поспорил, что если команда выиграет у «Манчестер Сити», то придет на пресс-конференцию в костюме Зорро. Победа случилась, и это фото с послематчевой пресс-конференции вскипятило все медиа планеты.

    Именно такой тренер и нужен петербуржцам – молодой, дерзкий и тактически обученный. А, да – и не требующий сотни миллионов евро на трансферы. Вариант с Фонсекой «Зениту» советовал даже знаменитый агент Жорже Мендеш.

    Так что в итоге?

    Вся эта история могла бы длинной и шумной сагой растянуться на весь май, но 17-го числа «Шахтер» переподписал контракт с тренером. Говорят, что кроме Питера португальца изучали в «Наполи», «Эвертоне» и «Арсенале», а китайцы вообще собирались дать ему зарплату в 10 млн евро. Фонсека, помня о суетливом провале в «Порту», в этот раз выбрал не торопиться. Но скоро его наверняка снова засыпят предложениями с верхушки еврофутбола. И тогда устоять будет почти невозможно.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 8
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 11 октября 2018, 08:42

      Я считаю теперь уже без разницы почему его хотел российский клуб у Зенита сейчас все в норме в плане игры

      0
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 29 мая 2018, 07:18

      Пусть дерзает.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1236

      омск55 29 мая 2018, 04:06

      Жаль что в Зенит не пошёл

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 29 мая 2018, 00:49

      ++

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +108

      Axidan 29 мая 2018, 00:19

      Отличный тренер, без преувеличений. Хорошо впишется в любой клуб. Когда уйдет из Шахтера в Европу (надеюсь, что не скоро:), будет очень популярен. Дай ему любой топ клуб из ведущих чемпионатов, и ЛЧ можно брать без проблем.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 28 мая 2018, 21:12

      Зенит не знает сам, кто же нужен.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +80

      war20071 28 мая 2018, 19:46

      Да талантливый тренер удачи ему

      1
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      Рейтинг: +12338

      Вомбат 28 мая 2018, 18:46

      Зениту не подойдет - слишком хорош для нашего болота.

      -1
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 28 мая 2018, 18:30

      Да, перспективный тренер

      2
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