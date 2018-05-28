Кто такой Паулу Фонсека и почему его хотел «Зенит»

Скоро этот мужчина станет звездой.

Откуда он взялся?

«Пасуш де Феррейра» − клуб, о котором вы, возможно, знаете, только если играли в приставку и исключительно из научного интереса забрели там в португальскую лигу. Для всех остальных памятка: этот клуб ежегодно дотрагивался до дна чемпионата, но удивительным образом подскакивал выше и не вылетал. Весной 2013-го у «Пасуша» случилась собственная сказка: команда заняла третье место в лиге. Тренировал команду Паулу Фонсека, которого тут же захотел местный монополист «Порту». За молодого тренера местный титан без проблем отстегнул миллион евро.

Но не получилось. Команду покинули Жоау Моутинью и Хамес, что значительно ухудшило атакующий потенциал «Порту». В итоге клуб занял третье место, провалил сезон, а Фонсека через непродолжительный камбэк в «Пасуш» перешел в «Брагу». Уже тогда эксперты полагали, что неудачу Фонсеки в «Порту» нельзя воспринимать как последний шанс. Очевидно, что ему необходимо было набраться тренерского опыта.

Хотя уже тогда Паулу запомнился всем дерзким стилем игры, включавшим насыщенный центр поля и короткий пас. Все-таки не зря Фонсека три года тренировался у Жорже Жезуша – одного из самых матерых тренеров современной Португалии.

В «Браге» Фонсека выиграл Кубок Португалии (первый для команды за последние 50 лет). Финал и вовсе оказался киношным – против «Порту», откуда его совсем недавно вышвырнули. На таких трогательных моментах обычно уходят. Паулу и ушел, в 2016-м возглавив «Шахтер».

Зеленый португалец уехал в чемпионат двух команд на место вечной легенды Мирча Луческу. Обычно после такого наступает быстрое увольнение − спросите у Бобби Робсона, Дэвида Мойеса или Андрея Чернышова. Но Фонсека вошел в протоптанное место Луческу удивительно легко. Спустя какое-то время он даже перенял некоторые черты румына. В частности, после вылета из квалификации Лиги чемпионов и неудачного старта в чемпионате он сменил свое «я виноват за результат» на «позорное судейство». Такое переобувание стало поводом для насмешек со стороны болельщиков. Позже Паулу продолжил давать эмоциональные пресс-конференции, но все-таки в более сдержанном стиле.

А дальше все просто: два чемпионства за два сезона, Кубок страны и 1/8 финала Лиги чемпионов, где клубу не хватило совсем чуть-чуть, чтобы пройти «Рому».

Во что он играет?

Фонсека играет в исключительно атакующий футбол с высокой оборонительной линией. Безусловно, это авантюра, особенно когда играешь с соперником сильнее тебя, поскольку защитники будут регулярно получать забросы за спину. Но у «Шахтера» традиционная проблема оценки сил – в чемпионате Украины им практически нет равных. Отсутствие конкуренции отмечал и сам тренер: «80% игры мы находимся на половине поля соперника, возле штрафной. В Лиге чемпионов игра проходит в разных локациях поля, она в постоянном движении. Поэтому мы чувствуем недостаток конкуренции. Тот факт, что игры в чемпионате проходят не в идеальном темпе, не совсем хорошо сказывается на Лиге чемпионов».

Тем не менее эта дерзость сработала еще на групповом этапе, когда «горняки» достойно сыграли с «Манчестер Сити» и «Наполи». Гвардиола даже респектнул своему коллеге: «Они играют в короткий пас, у них потрясающий билд-ап [игра в начале атак], это команда-машина. Они отлично организованы в обороне».

Главное преимущество методики работы Фонсеки с футболистами заключается в том, что игроки хорошо ориентированы в пространстве. Если вы смотрели матчи «Шахтера», то наверняка не сможете навскидку назвать матч, где оборона получила бы жесткий обрез.

С защиты начинается и атака, притом, что впоследствии один опорник обязательно страхует другого. Потому и получается, что «Шахтер» в основном играет через центр и выключает из атакующих действий крайних защитников, которые бросают все силы на прессинг и подстраховку. Значительный минус данной схемы только один – в Лиге чемпионов играть в такой футбол на протяжении всей встречи просто невозможно. Было видно, как периодически игроки Фонсеки «просаживались» по ходу матчей. Но в глобальном плане это не помешало «Шахтеру» выступить эффектно

Почему он мог быть нужен «Зениту»?

«Зенит» имеет насыщенный центр поля, а также защитников, обладающих неплохим первым пасом. К тому же, у петербуржцев не все в порядке с крайними защитниками, что не будет помехой для Фонсеки, ведь их он использует в качестве подстраховки.

Сине-бело-голубые утратили культуру паса, перестали пользоваться преимуществом и поймали страх собственной же силы. С Фонсекой такой трюк не пройдет – он отличный психолог. Вы только почитайте интервью игроков «Шахтера» − они все в восторге от Паулу. Его считают прогрессивным и интересным тренером.

К тому же Фонсека задорный и простой. Как-то раз он поспорил, что если команда выиграет у «Манчестер Сити», то придет на пресс-конференцию в костюме Зорро. Победа случилась, и это фото с послематчевой пресс-конференции вскипятило все медиа планеты.

Именно такой тренер и нужен петербуржцам – молодой, дерзкий и тактически обученный. А, да – и не требующий сотни миллионов евро на трансферы. Вариант с Фонсекой «Зениту» советовал даже знаменитый агент Жорже Мендеш.

Так что в итоге?

Вся эта история могла бы длинной и шумной сагой растянуться на весь май, но 17-го числа «Шахтер» переподписал контракт с тренером. Говорят, что кроме Питера португальца изучали в «Наполи», «Эвертоне» и «Арсенале», а китайцы вообще собирались дать ему зарплату в 10 млн евро. Фонсека, помня о суетливом провале в «Порту», в этот раз выбрал не торопиться. Но скоро его наверняка снова засыпят предложениями с верхушки еврофутбола. И тогда устоять будет почти невозможно.