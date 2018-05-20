Будущий тренер «Баварии» оставил клуб без трофея

Нико Ковач выиграл Кубок в последнем матче в «Айнтрахте».

Хайнкес уходит из «Баварии», а его преемник давно известен. О назначении Нико Ковача объявили еще до окончания сезона, что сильно обидело «Айнтрахт». У команды в тот момент была тяжелая концовка сезона и битва за еврокубки. Настроение у игроков испортилось. Итогом для «Айнтрахта» стало только восьмое место в Бундеслиге, хотя по игре команда заслуживала большего. Финал Кубка Германии был хорошей возможностью ударно проводить Ковача на повышение и поправить впечатление от сезона.

В первом тайме у «Баварии» было много моментов, но классно играл вратарь Градецки. Финский голкипер – один из героев всего сезона. Для него Кубок Германии стал первым трофеем в Германии, а еще его считают одним из топовых вратарей всего чемпионата. Забавно, что зимой Градецки тоже интересовалась «Бавария». В апреле он забил автогол в матче с «Вердером», но по всему сезону лидировал в лиге по проценту отраженных ударов.

В «Баварии» считают слабую реализацию моментов главной причиной поражения. Правда, спортивный директор Хасан Салихамиджич отметил и момент с отсутствием пенальти еще при счете 1:2. Но победу «Айнтрахта» это все равно не затмит. «Айнтрахт» забил в финале трижды, а «Бавария» смогла только один раз. Ковач – герой! Он красиво попрощался с «Айнтрахтом» и немного испортил впечатления от ухода Хайнкеса. В следующем сезоне постоянно бороться за трофеи с «Баварией» придется уже ему.

С предыдущей победы «Айнтрахта» в Кубке Германии прошло 30 лет.

twit text — The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) 19 мая 2018 г.

Лучшим игроком финала стал Анте Ребич.

twit text — The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) 19 мая 2018 г.

Вот так команда праздновала победу:

twit text — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 19 мая 2018 г.

Красивые эмоции победителей:

twit text — BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) 19 мая 2018 г.

Еще немного Нико Ковача: