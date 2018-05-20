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    Будущий тренер «Баварии» оставил клуб без трофея


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    Голосов: 4
    20.05.2018 09:30
    Нико Ковач выиграл Кубок в последнем матче в «Айнтрахте».

    Хайнкес уходит из «Баварии», а его преемник давно известен. О назначении Нико Ковача объявили еще до окончания сезона, что сильно обидело «Айнтрахт». У команды в тот момент была тяжелая концовка сезона и битва за еврокубки. Настроение у игроков испортилось. Итогом для «Айнтрахта» стало только восьмое место в Бундеслиге, хотя по игре команда заслуживала большего. Финал Кубка Германии был хорошей возможностью ударно проводить Ковача на повышение и поправить впечатление от сезона.

    В первом тайме у «Баварии» было много моментов, но классно играл вратарь Градецки. Финский голкипер – один из героев всего сезона. Для него Кубок Германии стал первым трофеем в Германии, а еще его считают одним из топовых вратарей всего чемпионата. Забавно, что зимой Градецки тоже интересовалась «Бавария». В апреле он забил автогол в матче с «Вердером», но по всему сезону лидировал в лиге по проценту отраженных ударов.

    В «Баварии» считают слабую реализацию моментов главной причиной поражения. Правда, спортивный директор Хасан Салихамиджич отметил и момент с отсутствием пенальти еще при счете 1:2. Но победу «Айнтрахта» это все равно не затмит. «Айнтрахт» забил в финале трижды, а «Бавария» смогла только один раз. Ковач – герой! Он красиво попрощался с «Айнтрахтом» и немного испортил впечатления от ухода Хайнкеса. В следующем сезоне постоянно бороться за трофеи с «Баварией» придется уже ему.

    С предыдущей победы «Айнтрахта» в Кубке Германии прошло 30 лет.

    Лучшим игроком финала стал Анте Ребич.

    Вот так команда праздновала победу:

    Красивые эмоции победителей:

    Еще немного Нико Ковача:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 20 мая 2018, 18:13

      подарок будущему тренеру бавария сделала))

      0
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      Рейтинг: +80

      war20071 20 мая 2018, 15:17

      да айнтрахт это не уровень баварии и где они играют и где бавария борется

      0
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    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 20 мая 2018, 12:37

      если с айнтрахтом добился чего то что ожидать с баварией

      0
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      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > mihail1980 20 мая 2018, 14:35

      это так не работает. на высшем уровне работать сложнее.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +183

      бочаров 20 мая 2018, 09:56

      Хорошую планку побед поднял себе.

      2
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