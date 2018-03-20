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    Самый неожиданный топ-форвард этого сезона. Летом он сыграет на ЧМ-2018


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    Голосов: 8
    20.03.2018 16:50
    Новая звезда Франции, чью фамилию сложно написать без ошибок.

    Еще пару лет назад француз Бен-Йеддер был звездой «Тулузы». Он клал голы десятками в местном чемпионате, но затем переехал в «Севилью». В этом сезоне он уже забил 19 голов в 35 матчах, вытащил команду в четвертьфинал Лиги чемпионов и увеличил свою трансферную стоимость с 9 до 25 миллионов евро.

    В детстве играл в футзал

    В 10 лет Виссам присоединился к команде «Гарж Ле Гоннес», которая выступала в первенстве по футзалу. Гоняя по различным парижским спортзалам, мальчик набирался опыта, чтобы через несколько лет сделать первый прыжок в большой футбол: Бен-Йеддер стал игроком любительской команды «Альфорвиль».

    Французские эксперты считают, что игрок долгое время не вызывался Дешамом в национальную сборную как раз из-за его запоздалого развития и неконкурентоспособности перед своими условными «сверстниками» − Бензема, Жиру, Ляказеттом. К примеру, Виссам в 22 года начал выступать только за «молодежку», в то время как Бензема уже в 20 лет гонял за национальную команду. И в этом, по мнению прессы, виновато футзальное прошлое игрока. С одной стороны, он обладает хорошим дриблингом, но с другой – не слишком хорошо чувствует пространство и партнеров.

    Мог перейти в «Барселону»

    Проведя затем три ударных сезона в «Тулузе» и собрав кучу местных наград, Виссам заинтересовал скаутов двух испанских команд – «Вильярреала» и «Барселоны». Летом 2014-го французская пресса настойчиво отправляла футболиста в Каталонию, но клуб в последний момент отложил этот трансфер и понаблюдал за футболистом еще пару сезонов.

    Король соцсетей

    Француз очень активен в социальных сетях – он регулярно общается с поклонниками и иногда выдает ядерные панчи. Так, например, после осеннего триллера в Ливерпуле («Севилья» сыграла 3-3, хотя проигрывала 0-3) игрок выложил в твиттере этот пост, как бы вспоминая события финала Лиги чемпионов-2005, где так же упустил победу «Милан».

    Почти 26 тысяч ретвитов − это очень сильно. Кстати, в том матче Бен-Йеддер оформил дубль.

    А вот встреча с Полем Погба в сборной Франции. Перед этим «Севилья» с Бен-Йеддером обыграла «Манчестер Юнайтед» в Англии.

    Мог выступать за сборную Туниса

    Еще зимой Бен-Йеддер стал лучшим бомбардиром «Севильи» в Лиге чемпионов за всю историю (8 голов). Такое яркое выступление заинтересовало главного тренера сборной Франции Дидье Дешама. Тем более перед товарищескими матчами с Колумбией и Россией у него возникли проблемы в нападении: травмировался Набиль Фекир, только недавно вернулся к тренировкам Александр Ляказетт. В таких условиях просто необходим был еще один форвард – Бен-Йедерр заявил о себе очень вовремя. Этот вызов в сборную нападающий ждал шесть лет.

    Здесь важно понимать, что у игрока также есть тунисские корни. В связи с этим местная федерация неоднократно звала Бен-Йедерра, но в начале 2018-го тот еще раз заявил, что хочет выходить только за Францию. После этого в Тунисе с грустью заявили: «Мы уважаем его выбор. Вряд ли он когда-либо передумает, особенно за три месяца до чемпионата мира».

    Уже задумался об уходе из «Севильи»

    Несмотря на удачное выступление в Лиге чемпионов, «Севилья» посредственно проводит этот сезон в чемпионате Испании (6-е место – 12 очков до зоны Лиги чемпионов) и показывает вялую игру. В связи с этим у нападающего возник конфликт с главным тренером Винченцо Монтеллой. Итальянец сказал Виссаму, что тот не будет основным форвардом. На что получил очевидную реакцию – Бен-Йеддер планирует уйти из «Севильи». При этом контракт игрока рассчитан до 2021 года.

    Впереди – остаток сезона. Если Бен-Йеддер за эту весну выдаст еще пару сочных матчей, то летом на него точно начнется настоящая трансферная охота. Но главное для форварда сейчас даже не это. Еще осенью, когда пресс-служба УЕФА спрашивала, какая карьерная мечта осталась у Виссама, он ответил: «Сыграть на чемпионате мира за сборную Франции». Похоже, до ее исполнения осталось меньше трех месяцев.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Zimbio
    Рейтинг: 3 Голосов: 8
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 24 марта 2018, 13:11

      франция возьмет чм!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      RealDiMoNMadrid 22 марта 2018, 11:26

      Мне очень нравится его игра и нацеленность на ворота! Очень ждал его выхода в матче с М.Ю.! А теперь жду его на ЧМ)

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 21 марта 2018, 08:55

      Не надо в топ-клуб - пропадёт, лучше первым парнем на деревне.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 21 марта 2018, 08:03

      Почему Барса.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      343443 21 марта 2018, 06:59

      только не в барсу пропадет

      1
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      Рейтинг: +3

      vorpexy 21 марта 2018, 00:57

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 20 марта 2018, 22:37

      Тема раскрыта, заголовку соответствует, автору - зачёт!
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      Рейтинг: +5

      gordenkif 20 марта 2018, 21:31

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 20 марта 2018, 19:58

      только не в барсу пропадет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      343443 20 марта 2018, 18:31

      Бен-Йеддер сыграет на чемпионате мира

      1
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