Умер Стивен Хокинг. Однажды он исследовал футбол

Стивен Хокинг знаменит работами о теории относительности и черных дырах. Он писал различные научные пособия и боролся с неизлечимой болезнью. Еще в 1963 году у Хокинга диагностировали боковой амиотрофический склероз. Врачи говорили, что ему осталось жить не более двух лет. Стивен Хокинг прожил 76 и стал великим ученым, по работам которого и дальше будут проводиться исследования. А еще он попытался вывести формулу успеха на чемпионате мира-2014 для сборной Англии по футболу. Британцы советами Хокинга явно не воспользовались, потому что впервые с 1958 года не смогли даже выйти из группы.
Для выведения теории успеха Стивен Хокинг проанализировал 45 матчей чемпионата мира с участием англичан. Заодно ученый изучил и поведение футболистов во время серии пенальти, с которой у Англии традиционно возникали проблемы на крупных турнирах. Всего он вывел пять областей проблем, с которыми сталкивается футбольная команда: экологическую, физиологическую, психологическую, тактическую и политическую.
Вот несколько мыслей Хокинга о футболе, которые актуальны для сборной Англии и других команд прямо сейчас. Конечно, если Англия действительно не решит бойкотировать чемпионат мира.
1) Сборная Англии выигрывает в два раза чаще, когда выходит на поле на уровне менее 500 метров над морем. Шансы на победу уменьшаются почти на 60%, если температура повышается на пять градусов. Игру против Италии он называл самой сложной из-за месторасположения стадиона. Самым благоприятным Хокинг выделял матч против Коста-Рики. Совпадение или нет, но единственное очко на групповом этапе англичане как раз взяли в матче с костариканцами.
2) Схема 4-3-3 эффективнее остальных тактических построений. С ней англичане выиграли 58% матчей, но потом отказались. К чемпионату мира-2014 Англия чаще выходила на матч со схемой 4-4-2, но эффективность понижалась на 10%. С физиологической стороны наличие трех нападающих лучше влияет на команду.
3) Если матч судит европейский судья, то шансы на победу сборной Англии возрастают на 63%. Возможно, это влияет на психологию команды. Еще англичане лучше всего выступают в красной форме, потому что этот цвет заставляет игроков чувствовать агрессию и уверенность. Тут почему-то вспоминается московский матч сборных России и Англии в отборе на ЕВРО-2008. Тогда Роман Павлюченко дважды забивал именно в красной форме, а проигравшие англичане были в белом.
4) Вратари перед отбитием пенальти обязательно должны прыгать из стороны в сторону. Это сразу на 18% повышает их шансы на отражение удара. С исполнителями ударов еще интереснее. Чаще остальных забивают светловолосые игроки (84% голов) и лысые (71%). Футболисты с темным цветом волос реализуют примерно два удара из трех. «Это величайшая загадка науки, потому что причины совершенно необъяснимы», – говорил Хокинг.
5) Команда-хозяйка чемпионата мира имеет преимущество перед соперниками. На ее стороне климатические и психологические факторы. Поэтому перед чемпионатом мира-2014 главным фаворитом турнира Хокинг призывал считать сборную Бразилию. Правда, именно с психологией бразильцы не справились, когда пропускали семь мячей от Германии в полуфинале. По логике Хокинга сборная России на ЧМ-2018 тоже должна быть одним из фаворитов.
Свое исследование Хокинг проводил для букмекерской конторы Paddy Power. Он не разглашал свой гонорар, но разделил его между двумя благотворительными организациями. Одна из них спасала детей в Сирии, а другая исследовала болезни двигательных нейронов. Кстати, через год после чемпионата мира Хокинг встретился с Дэвидом Бекхэмом. «Иногда тебя ставят выше, иногда меня», – сказал ученый великому футболисту. До последних дней своей жизни Хокинг оставался болельщиком сборной Англии и утверждал, что математическое и рациональное мышление в футболе работает плохо.