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    Умер Стивен Хокинг. Однажды он исследовал футбол


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    Голосов: 6
    14.03.2018 13:30
    Британский физик-теоретик прожил 76 лет и внес вклад в игру с мячом.

    Стивен Хокинг знаменит работами о теории относительности и черных дырах. Он писал различные научные пособия и боролся с неизлечимой болезнью. Еще в 1963 году у Хокинга диагностировали боковой амиотрофический склероз. Врачи говорили, что ему осталось жить не более двух лет. Стивен Хокинг прожил 76 и стал великим ученым, по работам которого и дальше будут проводиться исследования. А еще он попытался вывести формулу успеха на чемпионате мира-2014 для сборной Англии по футболу. Британцы советами Хокинга явно не воспользовались, потому что впервые с 1958 года не смогли даже выйти из группы.

    Для выведения теории успеха Стивен Хокинг проанализировал 45 матчей чемпионата мира с участием англичан. Заодно ученый изучил и поведение футболистов во время серии пенальти, с которой у Англии традиционно возникали проблемы на крупных турнирах. Всего он вывел пять областей проблем, с которыми сталкивается футбольная команда: экологическую, физиологическую, психологическую, тактическую и политическую.

    Вот несколько мыслей Хокинга о футболе, которые актуальны для сборной Англии и других команд прямо сейчас. Конечно, если Англия действительно не решит бойкотировать чемпионат мира.

    1) Сборная Англии выигрывает в два раза чаще, когда выходит на поле на уровне менее 500 метров над морем. Шансы на победу уменьшаются почти на 60%, если температура повышается на пять градусов. Игру против Италии он называл самой сложной из-за месторасположения стадиона. Самым благоприятным Хокинг выделял матч против Коста-Рики. Совпадение или нет, но единственное очко на групповом этапе англичане как раз взяли в матче с костариканцами.

    2) Схема 4-3-3 эффективнее остальных тактических построений. С ней англичане выиграли 58% матчей, но потом отказались. К чемпионату мира-2014 Англия чаще выходила на матч со схемой 4-4-2, но эффективность понижалась на 10%. С физиологической стороны наличие трех нападающих лучше влияет на команду.

    3) Если матч судит европейский судья, то шансы на победу сборной Англии возрастают на 63%. Возможно, это влияет на психологию команды. Еще англичане лучше всего выступают в красной форме, потому что этот цвет заставляет игроков чувствовать агрессию и уверенность. Тут почему-то вспоминается московский матч сборных России и Англии в отборе на ЕВРО-2008. Тогда Роман Павлюченко дважды забивал именно в красной форме, а проигравшие англичане были в белом.

    4) Вратари перед отбитием пенальти обязательно должны прыгать из стороны в сторону. Это сразу на 18% повышает их шансы на отражение удара. С исполнителями ударов еще интереснее. Чаще остальных забивают светловолосые игроки (84% голов) и лысые (71%). Футболисты с темным цветом волос реализуют примерно два удара из трех. «Это величайшая загадка науки, потому что причины совершенно необъяснимы», – говорил Хокинг.

    5) Команда-хозяйка чемпионата мира имеет преимущество перед соперниками. На ее стороне климатические и психологические факторы. Поэтому перед чемпионатом мира-2014 главным фаворитом турнира Хокинг призывал считать сборную Бразилию. Правда, именно с психологией бразильцы не справились, когда пропускали семь мячей от Германии в полуфинале. По логике Хокинга сборная России на ЧМ-2018 тоже должна быть одним из фаворитов.

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    Публикация от text (@davidbeckham)

    Свое исследование Хокинг проводил для букмекерской конторы Paddy Power. Он не разглашал свой гонорар, но разделил его между двумя благотворительными организациями. Одна из них спасала детей в Сирии, а другая исследовала болезни двигательных нейронов. Кстати, через год после чемпионата мира Хокинг встретился с Дэвидом Бекхэмом. «Иногда тебя ставят выше, иногда меня», – сказал ученый великому футболисту. До последних дней своей жизни Хокинг оставался болельщиком сборной Англии и утверждал, что математическое и рациональное мышление в футболе работает плохо.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, The Gurdian
    Рейтинг: 4 Голосов: 6
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 19 марта 2018, 20:25

      Ярый фанат Спартака.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 15 марта 2018, 14:07

      До "Бомбардира" ещё не дошло, но в Сети уже есть фото Неймара в инвалидной коляске. Всё бы ничего, если бы это было обычное фото, но объявлено, что оно сделано в память о Хокинге. Результат: получилось, на мой взгляд, пошло! Неймар сидит в инвалидном кресле с травмированной ногой и лыбиться! Это его право, но ... Надеюсь, что связь этого фото с памятью великого человека и мужественного борца с тяжелейшей болезнью не имеет отношения к Неймару, а очередная выходка журнашлюшек.
      Вечная память великому Человеку и Учёному!

      1
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 15 марта 2018, 07:04

      Rest in Stars

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 14 марта 2018, 20:21

      Вечная память....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 14 марта 2018, 20:04

      Царствие небесное...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 14 марта 2018, 20:04

      Хорошая статья! Побольше таких! Человек в инвалидной коляске и практически недвижим - много сделал, не унывал и старался жить!

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +365

      BykAs 14 марта 2018, 19:01

      да мы не против быть фаворитами, вот как бы заставить других с этим согласиться.

      0
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      Рейтинг: +17330

      YRLV88 14 марта 2018, 16:55

      Умный человек был, сколько много полезных исследований сделал. Очень жаль... Земля ему пухом...

      3
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      Рейтинг: +2229

      river31 14 марта 2018, 15:42

      Умный и сильный духом человек был. Даже в таком тяжелейшем состоянии продолжал исследования. Светлая память.

      7
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      Рейтинг: +24996

      bset 14 марта 2018, 14:11

      Что-то больше не на теорию, а на обычную статистику похоже. Но в футболе статистика не работает. Так что едва ли можно было рассчитывать на успех, придерживайся англичане этим пунктам.

      0
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 > bset 14 марта 2018, 19:38

      Они видимо решили проверить теорию, поэтому так сильно стараются отнять у нас ЧМ, ведь только дома они смогут его выиграть судя по выше сказанному.

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