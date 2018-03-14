Умер Стивен Хокинг. Однажды он исследовал футбол

Британский физик-теоретик прожил 76 лет и внес вклад в игру с мячом.

Стивен Хокинг знаменит работами о теории относительности и черных дырах. Он писал различные научные пособия и боролся с неизлечимой болезнью. Еще в 1963 году у Хокинга диагностировали боковой амиотрофический склероз. Врачи говорили, что ему осталось жить не более двух лет. Стивен Хокинг прожил 76 и стал великим ученым, по работам которого и дальше будут проводиться исследования. А еще он попытался вывести формулу успеха на чемпионате мира-2014 для сборной Англии по футболу. Британцы советами Хокинга явно не воспользовались, потому что впервые с 1958 года не смогли даже выйти из группы.

Для выведения теории успеха Стивен Хокинг проанализировал 45 матчей чемпионата мира с участием англичан. Заодно ученый изучил и поведение футболистов во время серии пенальти, с которой у Англии традиционно возникали проблемы на крупных турнирах. Всего он вывел пять областей проблем, с которыми сталкивается футбольная команда: экологическую, физиологическую, психологическую, тактическую и политическую.

Вот несколько мыслей Хокинга о футболе, которые актуальны для сборной Англии и других команд прямо сейчас. Конечно, если Англия действительно не решит бойкотировать чемпионат мира.

1) Сборная Англии выигрывает в два раза чаще, когда выходит на поле на уровне менее 500 метров над морем. Шансы на победу уменьшаются почти на 60%, если температура повышается на пять градусов. Игру против Италии он называл самой сложной из-за месторасположения стадиона. Самым благоприятным Хокинг выделял матч против Коста-Рики. Совпадение или нет, но единственное очко на групповом этапе англичане как раз взяли в матче с костариканцами.

2) Схема 4-3-3 эффективнее остальных тактических построений. С ней англичане выиграли 58% матчей, но потом отказались. К чемпионату мира-2014 Англия чаще выходила на матч со схемой 4-4-2, но эффективность понижалась на 10%. С физиологической стороны наличие трех нападающих лучше влияет на команду.

3) Если матч судит европейский судья, то шансы на победу сборной Англии возрастают на 63%. Возможно, это влияет на психологию команды. Еще англичане лучше всего выступают в красной форме, потому что этот цвет заставляет игроков чувствовать агрессию и уверенность. Тут почему-то вспоминается московский матч сборных России и Англии в отборе на ЕВРО-2008. Тогда Роман Павлюченко дважды забивал именно в красной форме, а проигравшие англичане были в белом.

4) Вратари перед отбитием пенальти обязательно должны прыгать из стороны в сторону. Это сразу на 18% повышает их шансы на отражение удара. С исполнителями ударов еще интереснее. Чаще остальных забивают светловолосые игроки (84% голов) и лысые (71%). Футболисты с темным цветом волос реализуют примерно два удара из трех. «Это величайшая загадка науки, потому что причины совершенно необъяснимы», – говорил Хокинг.

5) Команда-хозяйка чемпионата мира имеет преимущество перед соперниками. На ее стороне климатические и психологические факторы. Поэтому перед чемпионатом мира-2014 главным фаворитом турнира Хокинг призывал считать сборную Бразилию. Правда, именно с психологией бразильцы не справились, когда пропускали семь мячей от Германии в полуфинале. По логике Хокинга сборная России на ЧМ-2018 тоже должна быть одним из фаворитов.

text Публикация от text (@davidbeckham) Май 12, 2015 в 4:31 PDT

Свое исследование Хокинг проводил для букмекерской конторы Paddy Power. Он не разглашал свой гонорар, но разделил его между двумя благотворительными организациями. Одна из них спасала детей в Сирии, а другая исследовала болезни двигательных нейронов. Кстати, через год после чемпионата мира Хокинг встретился с Дэвидом Бекхэмом. «Иногда тебя ставят выше, иногда меня», – сказал ученый великому футболисту. До последних дней своей жизни Хокинг оставался болельщиком сборной Англии и утверждал, что математическое и рациональное мышление в футболе работает плохо.