Зинченко покоряет «Манчестер Сити». Как же это здорово!

Парень из «Уфы» нужен Гвардиоле.

Игрока «Уфы» покупает «Манчестер Сити»! Вывеска была мощной, но все прекрасно понимали, что это громадный аванс, который будет очень непросто оправдать. Англичане на сезон отправили Зинченко в «ПСВ», где ему не слишком понравилось. «Скоро вернется в украинский чемпионат», – такое мнение было популярным.

Несчастлив в «ПСВ»

«Могу сказать одно — здесь я несчастлив, поскольку семь матчей подряд уже не выхожу на поле. Так и не понял, зачем было брать футболиста, которого ты не используешь», – горевал украинец. Он принял участие в 12 матчах «ПСВ», где отдал три голевые передачи. Выглядел он при этом не так плохо – 1,3 удара в среднем за игру, 1,6 обостряющих пасов, 85,6% точности. Лишь одно беспокоило – нехватка игрового времени. Да и результат не очень – команда финишировала третьей и не прошла дальше второго этапа в Кубке. В самом Эйндховене тоже жить довольно скучно – к числу великих туристических мест этот город совершенно не относится. А на «Филипсе» не задалось.

Поиграл летом за «Ман Сити»

Вкус больших матчей Зинченко почувствовал на предсезонном турнире International Champions Cup, где сыграл в общей сложности 39 минут в играх против «МЮ» и «Реала». Еще примерно столько же отыграл в товарняке против «Вест Хэма». Выступление не осталось незамеченным. «Молодые игроки Браим, Фоден и Зинченко хорошо сыграли в предсезонных матчах», – отметил Хосеп Гвардиола.

Мог играть за лидера Серии А

Летом Зинченко настойчиво интересовался «Наполи». Маурицио Сарри очень пригодился бы такой игрок, и клуб хотел арендовать украинца с правом выкупа за 5 (по другим данным – 6) миллионов евро. «Последнее слово будет за Гвардиолой», – сообщил сам футболист и в итоге никуда не перешел. Мог выступать против лидера Серии А, но теперь он – в составе лучшей команды Англии.

Дебют в основе, полный матч

Вероятно, 24 октября 2017 года Зинченко запомнит на всю жизнь – в этот день он впервые вышел в стартовом составе суперклуба и сразу же отыграл полный матч – против «Вулверхэмптона» в матче Кубка английской лиги. Причем на позиции левого защитника. За 120 минут голов команды не забили, но по пенальти выиграл «Сити».

В декабре состоялся дебют в АПЛ, а несколько дней назад Зинченко отыграл в Премьер-лиге полный матч против «Ньюкасла» (3:1), причем был одним из лучших – чаще него обостряющие передачи делал только Де Брюйне, а по количеству отборов Зинченко и вовсе никто не превзошел. Сюда же стоит включить статистику высочайшей точности передач – 93,9% (это третий результат в команде). Играл футболист все так же слева в обороне.

Пеп отметил парня: «В первом тайме он сыграл превосходно. Александр талантливый игрок, и мы настаивали, чтобы он действовал агрессивно в единоборствах. Его любят, потому что он славный парень, всегда улыбается в трудных ситуациях».

Он полностью освоился в коллективе

Началось это еще прошлым летом. Зинченко довел Стерлинга до того, что английской звезде пришлось лаять. Все из-за поражения в FIFA 17.

Через год это повторилось.

Дальше – больше. Лерой Сане получил от Зинченко мешком с мячами по спине. А потом еще разок.

Украинец провоцирует драки в коллективе! Теперь досталось аж самому Де Брюйне. Хотя первым пошутил бельгиец.

А потом Зинченко начал задирать Данило и попытался выкинуть в мусорку Бернарду Силву.

А еще Зинченко готовит Стоунза к предстоящему ЧМ в России. Он поговорил с англичанином по-русски.

На английском украинец говорит не хуже Серхио Агуэро.

Понимает, куда нужно двигаться

В большом интервью «Матч ТВ» Зинченко выделил несколько очень важных моментов. Один из них – причина, по которой русскоязычные игроки не могут заиграть в Европе:

«В первый год моего пребывания в «Сити» со мной разговаривал один из помощников Пепа по поводу футболистов из наших регионов. Он говорил: «Лишь единицы людей из Восточной Европы добились тут успеха, многие сошли со своего пути, их по пальцам можно пересчитать. Из-за чего? Из-за того, что они чувствуют где-то финансовую сторону и сразу сходят с пути. Или же наоборот: не умеют терпеть».

Удачных примеров из России, Украины и Белоруссии и правда почти нет. Но Зинченко ни на кого не ориентируется. Он – свой в коллективе, хорошо говорит по-английски и очень хочет заиграть в Европе. В 21 год Зинченко уже играет за «Манчестер Сити» и, судя по всему, станет чемпионом Англии. Фактически, он уже сделал за пару лет то, что не удается многим из восточной части Европы за всю карьеру – адаптироваться и прогрессировать на Западе. Дальше должно быть только лучше.