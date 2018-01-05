В «Спартак» вот-вот перейдет бразилец. Кто он такой?

Досье
Лукас Вериссимо Тиаго Тавейра – 22-летний защитник «Сантоса», прошлой зимой на него уже претендовал ряд европейских клубов («Нант», «Бетис», «Бенфика», «Спартак» и другие), но тогда трансфер игрока не состоялся. 1 января 2018 года агент футболиста сообщил, что Лукасом Вериссимо опять интересуются в Москве:
«Трансфер Вериссимо в «Спартак» возможен. Но я не уверен в том, что он точно состоится. Вериссимо интересуются и другие европейские клубы, но официальных предложений пока не поступало ни от кого.
«Спартак» – это большой клуб, и Вериссимо был бы счастлив играть там».
Оценить действия Вериссимо в обороне можно на этом видео:
Цена вопроса
На данный момент речь идет о скромной сумме – 8 миллионов евро. «Сантосу» очень нужны деньги, так что в Сан-Паулу готовы расстаться с игроком, не заламывая огромных цен. Конкуренцию «Спартаку» в борьбе за Вериссимо составит «Удинезе» – в Удине всегда следят за латиноамериканскими талантами и умеют их развивать.
Преимущество «Спартака» в споре за футболиста – более высокий оклад, который бразильскому дефу предлагают в Москве. «Удинезе» же рассчитывает заманить Вериссимо перспективой прогресса в более сильном чемпионате, чем РФПЛ.
Сейчас «Спартак» является фаворитом: есть информация, что Вериссимо будет представлен в качестве игрока красно-белых до 9 января, когда клуб отправится на зимний сбор в Дубай.
Уникальная ситуация с правами на игрока
Права на Вериссимо разбиты на три части: 80% принадлежат «Сантосу», а еще 20% поровну поделены между двумя футбольными агентствами – MGS Sport и AIRC Sports. По другой информации, агентствам суммарно принадлежат 10%, а еще 10% прав владеет сам игрок. В Бразилии обожают мутные схемы!
Статистика
В России уже ждут Вериссимо – его цифры действительно впечатляют. Выносы (clearances), перехваты (interceptions), tackles (отборы мяча) – все в порядке.
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— FootballTalentScout (@FTalentScout) December 23, 2017
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— spivakinho (@spivak_alex) December 29, 2017
Горячая подруга
В Москву Вериссимо приедет уже со своей девушкой. Судя по фоткам, с бразильскими формами там все в порядке.
Другие разборы от Тимофея Яценко:
Габулов – в «Брюгге». Зачем он туда перешел?
Из четвертой лиги – в еврокубки. Пожалуй, самая удивительная команда 2017 года
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