В «Спартак» вот-вот перейдет бразилец. Кто он такой?

Чемпион России борется с «Удинезе» за очень талантливого игрока.

Досье

Лукас Вериссимо Тиаго Тавейра – 22-летний защитник «Сантоса», прошлой зимой на него уже претендовал ряд европейских клубов («Нант», «Бетис», «Бенфика», «Спартак» и другие), но тогда трансфер игрока не состоялся. 1 января 2018 года агент футболиста сообщил, что Лукасом Вериссимо опять интересуются в Москве:

«Трансфер Вериссимо в «Спартак» возможен. Но я не уверен в том, что он точно состоится. Вериссимо интересуются и другие европейские клубы, но официальных предложений пока не поступало ни от кого. «Спартак» – это большой клуб, и Вериссимо был бы счастлив играть там».

Оценить действия Вериссимо в обороне можно на этом видео:

Цена вопроса

На данный момент речь идет о скромной сумме – 8 миллионов евро. «Сантосу» очень нужны деньги, так что в Сан-Паулу готовы расстаться с игроком, не заламывая огромных цен. Конкуренцию «Спартаку» в борьбе за Вериссимо составит «Удинезе» – в Удине всегда следят за латиноамериканскими талантами и умеют их развивать.

Преимущество «Спартака» в споре за футболиста – более высокий оклад, который бразильскому дефу предлагают в Москве. «Удинезе» же рассчитывает заманить Вериссимо перспективой прогресса в более сильном чемпионате, чем РФПЛ.

Сейчас «Спартак» является фаворитом: есть информация, что Вериссимо будет представлен в качестве игрока красно-белых до 9 января, когда клуб отправится на зимний сбор в Дубай.

Уникальная ситуация с правами на игрока

Права на Вериссимо разбиты на три части: 80% принадлежат «Сантосу», а еще 20% поровну поделены между двумя футбольными агентствами – MGS Sport и AIRC Sports. По другой информации, агентствам суммарно принадлежат 10%, а еще 10% прав владеет сам игрок. В Бразилии обожают мутные схемы!

Статистика

В России уже ждут Вериссимо – его цифры действительно впечатляют. Выносы (clearances), перехваты (interceptions), tackles (отборы мяча) – все в порядке.

twit text — FootballTalentScout (@FTalentScout) December 23, 2017

twit text — spivakinho (@spivak_alex) December 29, 2017

Горячая подруга

В Москву Вериссимо приедет уже со своей девушкой. Судя по фоткам, с бразильскими формами там все в порядке.

text Публикация от text (@amandafarias) Мар 11, 2017 at 11:34 PST

text Публикация от text (@lucasverissimo_03) Ноя 22, 2015 at 2:24 PST

Другие разборы от Тимофея Яценко:

Габулов – в «Брюгге». Зачем он туда перешел?

Из четвертой лиги – в еврокубки. Пожалуй, самая удивительная команда 2017 года

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