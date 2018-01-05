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    В «Спартак» вот-вот перейдет бразилец. Кто он такой?


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    Голосов: 9
    05.01.2018 12:30
    Чемпион России борется с «Удинезе» за очень талантливого игрока.

    Досье

    Лукас Вериссимо Тиаго Тавейра – 22-летний защитник «Сантоса», прошлой зимой на него уже претендовал ряд европейских клубов («Нант», «Бетис», «Бенфика», «Спартак» и другие), но тогда трансфер игрока не состоялся. 1 января 2018 года агент футболиста сообщил, что Лукасом Вериссимо опять интересуются в Москве:

    «Трансфер Вериссимо в «Спартак» возможен. Но я не уверен в том, что он точно состоится. Вериссимо интересуются и другие европейские клубы, но официальных предложений пока не поступало ни от кого.

    «Спартак» – это большой клуб, и Вериссимо был бы счастлив играть там».

    Оценить действия Вериссимо в обороне можно на этом видео:

    Цена вопроса

    На данный момент речь идет о скромной сумме – 8 миллионов евро. «Сантосу» очень нужны деньги, так что в Сан-Паулу готовы расстаться с игроком, не заламывая огромных цен. Конкуренцию «Спартаку» в борьбе за Вериссимо составит «Удинезе» – в Удине всегда следят за латиноамериканскими талантами и умеют их развивать.

    Преимущество «Спартака» в споре за футболиста – более высокий оклад, который бразильскому дефу предлагают в Москве. «Удинезе» же рассчитывает заманить Вериссимо перспективой прогресса в более сильном чемпионате, чем РФПЛ.

    Сейчас «Спартак» является фаворитом: есть информация, что Вериссимо будет представлен в качестве игрока красно-белых до 9 января, когда клуб отправится на зимний сбор в Дубай.

    Уникальная ситуация с правами на игрока

    Права на Вериссимо разбиты на три части: 80% принадлежат «Сантосу», а еще 20% поровну поделены между двумя футбольными агентствами – MGS Sport и AIRC Sports. По другой информации, агентствам суммарно принадлежат 10%, а еще 10% прав владеет сам игрок. В Бразилии обожают мутные схемы!

    Статистика

    В России уже ждут Вериссимо – его цифры действительно впечатляют. Выносы (clearances), перехваты (interceptions), tackles (отборы мяча) – все в порядке.

    Горячая подруга

    В Москву Вериссимо приедет уже со своей девушкой. Судя по фоткам, с бразильскими формами там все в порядке.

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    Публикация от text (@amandafarias)

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    Публикация от text (@lucasverissimo_03)

    Другие разборы от Тимофея Яценко:

    Габулов – в «Брюгге». Зачем он туда перешел?

    Из четвертой лиги – в еврокубки. Пожалуй, самая удивительная команда 2017 года

    Кстати, у Тимофея есть телеграм-канал, где он рассказывает разные эксклюзивные истории – подписывайтесь!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram
    Рейтинг: 3 Голосов: 9
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    Комментарии32
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 6 января 2018, 14:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Его надо брать только из за его телки)) Как говорится покажи мне свою телку и я скажу кто ты!)))

      -4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 января 2018, 08:11

      Рекламу ему неплохую создали-дай Бог приживется и мы еще восхищаться им будем.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17877

      ilichkadr 6 января 2018, 00:09

      Улыбка определяет заработную плату. Чем она ярче. тем больше хочется. Надо же не только себя кормить, семью (маму, папу, дядю, тетю.......), но и всех желаемых подруг, которых у всех молодых мужиков всегда навалом.....................

      0
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    • ...
      Рейтинг: +265

      solyh-1962 5 января 2018, 22:25

      Если он окажется в Спартаке, то особо перетруждаться не надо.
      В ЧР все важные матчи, кроме пожалуй локо, уже сыграны и Спартак
      процентов на 80 чемпион, кубок России практически тоже у него в кармане.
      Остается только достойно сыграть в лиге Европы и (чуть не забыл) за одно еще завоевать Суперкубок, что-бы все неадекваты от злости на долго- долго заткнулись!!!

      3
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      Рейтинг: +17877

      ilichkadr > solyh-1962 6 января 2018, 00:14

      Есть ещё машинка закаточная, для закатки не 3-х литровых банок, а губ..........Забудь за чемпионство, кубок России и ЛЕ и тогда что-нибудь возможно вызреет............

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 5 января 2018, 21:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Поздно усиливаться, 0:7 уже получили и не исправить и за 20 лет!

      -5
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      Рейтинг: +131

      rizonator > Великий ЦСКА Москва 5 января 2018, 21:41

      Сказал человек, у которого команда играет одним составом 10 лет

      7
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > rizonator 6 января 2018, 00:39

      10 лет но 0-7 не летели ни разу.

      -3
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      Рейтинг: +256

      nbv > Dellleone 6 января 2018, 03:13

      За то сколько лет в лиге чемпионов выше четвёртого места не поднимались , хорошо хоть в этом сезоне прорвало , прошли в лигу Европы . Лучше 7-0 один раз проиграть , чем по 1-0 десять раз.

      4
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > nbv 7 января 2018, 02:58

      Лучше в лиги чемпионов играть чем только в рфпл и в кубке... помню вы в перед застоем своим из уефа еще вылетали от таких "грандов" как Легия и Зультевариген... вот уж действительно позор !

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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 5 января 2018, 20:57

      Лучше в Удине

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 5 января 2018, 20:57

      бразильцы неимоверно талантливы !! надо брать ! у нас играл тьяго силва и посмотрите где он щас.

      0
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      Рейтинг: +229

      Dan93 > dinar7777dinar 6 января 2018, 04:33

      Играл? 0 матчей:)

      0
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      Рейтинг: +68

      Dimoshka96 > Dan93 6 января 2018, 11:02

      воздухом русским подышал, вот его и попёрло потом)

      0
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      Рейтинг: +22

      Firs75 5 января 2018, 20:43

      по живём посмотрим перейдёт или не передёт

      0
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      Рейтинг: +206

      КАМПОСТЕР1 5 января 2018, 19:35

      Бразильцы не плохо приживаются в Спартаке, так что с адаптацией проблем не должно возникнуть, вопрос как с игрой у него сложится, хороший бразильский защитник это редкость, если он исключение буду только рад, не помешает качественный защитник - надо брать!

      0
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      Рейтинг: +82

      RScat > КАМПОСТЕР1 6 января 2018, 02:58

      Бразильские защитники это как Итальянские нападающие)

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 января 2018, 18:39

      время покажет усилит или нет, но взять стоит и посмотреть как у нас приживется да и в игре посмотреть на что способен конкретно в нашей лиге.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > OfaZavr 5 января 2018, 18:46

      да приживётся 2 есть бразильцев он 3й будет одиночество ему не грозит помогут подскажут особенно Фернандо что и как в клубе вот только бы на правильную его позицию поставить тогда уж точно заиграет

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Полная Канистра 5 января 2018, 20:05

      хорошо бы сразу влился и начал показывать то что от него ждут а не как Педро Роша.

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      Рейтинг: +131

      rizonator > OfaZavr 5 января 2018, 21:45

      Педро Роша брался на будущее, он своего часа дождётся, щас вдруг Квинси выкупят.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > rizonator 6 января 2018, 11:26

      хорошо если так и будет, а не ошибка селекционеров и не второй Оланаре.

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