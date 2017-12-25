Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мутко больше не президент РФС? Давайте разбираться


    4
    Голосов: 3
    25.12.2017 20:51
    Самая громкая новость дня.

    Главное решение исполкома РФС

    Несмотря на слухи о том, что президент РФС Виталий Мутко останется на своем посту, сам он сегодня сообщил, что приостанавливает выполнение своих обязанностей на полгода. Вероятнее всего, до начала ЧМ-2018, который пройдет в России и начнется 14 июня следующего года.

    Почему Мутко не будет президентом до лета

    Официально это не объявлялось, но причина, скорее всего, заключается в давлении со стороны ФИФА. Ранее ВАДА (Всемирное допинговое агентство) связывалось с ФИФА по поводу допинг-проб российской сборной по информации, полученной из баз данных московской антидопинговой лаборатории.

    Кто вместо него на эти полгода

    Исполняющим обязанности президента РФС назначен Александр Алаев, который занимал пост гендиректора в этой организации с декабря 2013 года. Сам Алаев в прошлом играл за сборную России по пляжному футболу и становился призером Европейской лиги.

    «Мы с единомышленниками обратились к руководству РФС с предложением развивать пляжный футбол, – вспоминал Алаев в интервью «Спорт-Экспрессу». – Тогда это был совершенно новый для нашей страны вид спорта, и мы с группой энтузиастов занимались его продвижением. Начали плотнее общаться с РФС, с Мутко, и вскоре в 2007 году Виталий Леонтьевич предложил мне прийти в РФС в отдел массового футбола в качестве специалиста, отвечающего за пляжный футбол. Скоро исполнится десять лет с тех пор, как я в РФС».

    Слова «Мутко спас РФС» принадлежат Алаеву

    Из того же интервью: «С приходом Мутко мы поставили две простые задачи: уменьшить расходы и увеличить доходы. Сократили количество мероприятий, сократили штат, ушли от валютных расчетов, оптимизировали календари всех сборных. Но этого было мало, требовалось работать и над доходной частью. Эту часть Виталий Леонтьевич взял на себя. Благодаря его усилиям, появилось несколько мощных спонсоров. Благодаря этому, мы ушли за год с минус 2,6 миллиарда на минус 600 миллионов. Вполне допустимая кредиторка. Виталий Леонтьевич внес жесткую финансовую дисциплину, раньше этого не хватало. По сути, Мутко спас РФС».

    Будут ли перевыборы главы РФС?

    Слово Вячеславу Колоскову («СЭ»): «Нет, никаких перевыборов не будет. Все продолжится своим путем, будет весной конференция, на которой будут рассматривать текущие вопросы. Никакой внеочередной конференции не планируется».

    Полгода могут превратиться в месяц-два

    «Он никуда не уходит. Просто временно приостанавливает свои полномочия на посту президента РФС. Это может быть и месяц, и два… У него сейчас масса всяких дел по защите российских спортсменов и его самого. Думаю, до завершения Олимпиады в Корее все эти вопросы будут разрешены», – такой информацией поделился Колосков.

    «На период судебных разбирательств я попросил РФС кратковременно приостановить мою работу на полгода. Раньше это закончится – вернусь раньше», – заявил сам Мутко.

    Что еще было на исполкоме

    Обсуждение лимита. Для его противников новости не очень: сейчас лимит никуда не денется. «Мы в течение трех лет не будем давить на клубы, но к 2020 году мы уберем с поля лимит. Оставим его в заявке – 7 или 8 легионеров, 25 игроков – заявка. Введем понятия «доморощенный игрок» и «потолок зарплат для первого молодого игрока». Это начнет действовать с сезона-2020/21», – сообщил Мутко.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, РФС
    Рейтинг: 4 Голосов: 3
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 3 января 2018, 07:46

      Похоже скоро будут на футболистов давить, чтоб те дома под простыней выступали..англосаксы этого и добиваются.что бы рабы дома знали ху из ху ...одни предатели уже готовы под белым флагом на ОИ ехать типа все же знают что мы русские,писец мля... если полк теряет своё знамя его расформировывают, кто жизни отдавал что бы знамя сохранить... Власова тоже знали что он русский. .. И не зря Мутко валят госдеповские вассалы..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 27 декабря 2017, 11:32

      Пока вождь будет у власти, никуда Мутко не уйдет. Не нужно на него сердиться, потому, что он раб у своего господина.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Zayac_65 27 декабря 2017, 10:01

      Таких ничто не потопит. Всплывет..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1456

      Freyd 27 декабря 2017, 09:46

      Я так надеялся и верил:-))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11467

      "supermax" 26 декабря 2017, 20:24

      не х*й тут разбираться...скажем спасибо и все..хоть и непонятно толи ушел толи нет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 26 декабря 2017, 17:07

      ФИФА уже одобрило это решение ! Оттуда и ветер . Значит ЧМ 2018 состоится в России! И это главное !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11568

      alex1951 26 декабря 2017, 16:53

      Возможно только в России...
      Он ,,приостанавливает,, свою деятельность...смешно..
      Воистину могуч и крепуч русский язык,вместо слова выкинули.подобрал
      нежное словечко и я I,ll be back!
      Вместо себя ,подхалима ,с пляжной специализацией,тото еще будет....
      Видать крепко они там уселись вокруг пирога под названием ,,российский футбол,,

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +468

      Alemann 26 декабря 2017, 14:47

      Вашу ж мать, а я было обрадовался.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1025

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 26 декабря 2017, 08:18

      Сухари суши!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 26 декабря 2017, 07:08

      Главу РФС должен выбирать народ, ну а Мутко не пропадёт. Он себе наверняка запасной аэродром приготовил.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +348

      343443 > Чуни Муни 26 декабря 2017, 07:33

      он себе и внукам денег нахапал.ему теперь можно на мальдивах бамбук покуривать

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11