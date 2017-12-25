Мутко больше не президент РФС? Давайте разбираться

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Главное решение исполкома РФС

Несмотря на слухи о том, что президент РФС Виталий Мутко останется на своем посту, сам он сегодня сообщил, что приостанавливает выполнение своих обязанностей на полгода. Вероятнее всего, до начала ЧМ-2018, который пройдет в России и начнется 14 июня следующего года.

Почему Мутко не будет президентом до лета

Официально это не объявлялось, но причина, скорее всего, заключается в давлении со стороны ФИФА. Ранее ВАДА (Всемирное допинговое агентство) связывалось с ФИФА по поводу допинг-проб российской сборной по информации, полученной из баз данных московской антидопинговой лаборатории.

Кто вместо него на эти полгода

Исполняющим обязанности президента РФС назначен Александр Алаев, который занимал пост гендиректора в этой организации с декабря 2013 года. Сам Алаев в прошлом играл за сборную России по пляжному футболу и становился призером Европейской лиги.

«Мы с единомышленниками обратились к руководству РФС с предложением развивать пляжный футбол, – вспоминал Алаев в интервью «Спорт-Экспрессу». – Тогда это был совершенно новый для нашей страны вид спорта, и мы с группой энтузиастов занимались его продвижением. Начали плотнее общаться с РФС, с Мутко, и вскоре в 2007 году Виталий Леонтьевич предложил мне прийти в РФС в отдел массового футбола в качестве специалиста, отвечающего за пляжный футбол. Скоро исполнится десять лет с тех пор, как я в РФС».

Слова «Мутко спас РФС» принадлежат Алаеву

Из того же интервью: «С приходом Мутко мы поставили две простые задачи: уменьшить расходы и увеличить доходы. Сократили количество мероприятий, сократили штат, ушли от валютных расчетов, оптимизировали календари всех сборных. Но этого было мало, требовалось работать и над доходной частью. Эту часть Виталий Леонтьевич взял на себя. Благодаря его усилиям, появилось несколько мощных спонсоров. Благодаря этому, мы ушли за год с минус 2,6 миллиарда на минус 600 миллионов. Вполне допустимая кредиторка. Виталий Леонтьевич внес жесткую финансовую дисциплину, раньше этого не хватало. По сути, Мутко спас РФС».

Будут ли перевыборы главы РФС?

Слово Вячеславу Колоскову («СЭ»): «Нет, никаких перевыборов не будет. Все продолжится своим путем, будет весной конференция, на которой будут рассматривать текущие вопросы. Никакой внеочередной конференции не планируется».

Полгода могут превратиться в месяц-два

«Он никуда не уходит. Просто временно приостанавливает свои полномочия на посту президента РФС. Это может быть и месяц, и два… У него сейчас масса всяких дел по защите российских спортсменов и его самого. Думаю, до завершения Олимпиады в Корее все эти вопросы будут разрешены», – такой информацией поделился Колосков.

«На период судебных разбирательств я попросил РФС кратковременно приостановить мою работу на полгода. Раньше это закончится – вернусь раньше», – заявил сам Мутко.

Что еще было на исполкоме

Обсуждение лимита. Для его противников новости не очень: сейчас лимит никуда не денется. «Мы в течение трех лет не будем давить на клубы, но к 2020 году мы уберем с поля лимит. Оставим его в заявке – 7 или 8 легионеров, 25 игроков – заявка. Введем понятия «доморощенный игрок» и «потолок зарплат для первого молодого игрока». Это начнет действовать с сезона-2020/21», – сообщил Мутко.