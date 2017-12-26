У «Торпедо» сменился президент. Почему это важно?

Тукманов больше не работает в «Торпедо», а фанаты точно подружатся с новым руководством.

Кто теперь владеет «Торпедо»

Вместо ЗИЛа «Торпедо» теперь принадлежит концерну «Россиум», который приобрел 75,51% акций клуба. «Россиуму», созданному в 2006 году (как раз в год первого в истории «Торпедо» вылета из элитного дивизиона страны), принадлежит Московский кредитный банк. Как написано на официальном сайте концерна, его миссия заключается в создании инвестиционной компании высокого уровня, способной обеспечить устойчивый рост акционерной стоимости своих активов и достижение запланированных высоких финансовых результатов. Три ключевых принципа: лидерство, профессионализм, партнерство. В общем, серьезные ребята.

Концерном владеет отец 23 детей

Это бизнесмен Роман Авдеев, занимающий 66-е место в рейтинге Forbes. За пару лет до развала СССР Авдеев начал активно заниматься бизнесом – его кооператив выпускал декодеры для телевизоров. В 1994 году им был приобретен Московский кредитный банк. Кроме того, Авдеев вкладывал деньги в сахарный завод в Липецкой области, являлся совладельцем чулочно-носочной фабрики, развивал группу компаний по лесной и деревообрабатывающей промышленности, инвестировал в земли сельхозназначения.

Самое поразительное в жизни Авдеева – это тот факт, что у него 23 ребенка. Приемных из них – 19. «Я пробовал помогать детским домам — это совершенно бесполезно. Не потому, что там плохо с детьми занимаются, и не потому, что там педагоги какие-то плохие, люди злые – наоборот, там много фанатов своего дела. Просто сам формат такой, что не учит детей жить самостоятельно после детского дома, дети не социализируются. Соответственно я себе задал вопрос: «Как еще можно двигаться в этом направлении?». И 10 лет назад начал усыновлять», – рассказывал бизнесмен.

У «Россиума» уже есть торпедовский стадион

Арена имени Эдуарда Стрельцова, на которой «Торпедо» выступало исторически, а потом прекратило, уже принадлежит «Россиуму». Планируется, что стадион будет реконструирован: вместимость увеличится до 15 тысяч зрителей, на трибунах появятся козырьки. Таким образом, «Торпедо» в итоге вернется на родную арену, причем уже гораздо более современную. Перед зимним перерывом «Торпедо» уже провело здесь два матча.

Почему фанаты «Торпедо» должны радоваться

В отставку отправлен бывший президент клуба Александр Тукманов, с которым болельщики воюют уже очень давно. Состоялось заседание акционеров, на котором был выбран новый состав совета директоров. Тукманов, возглавлявший «Торпедо» с 2007 года, в него не вошел. ТАСС утверждает, что новым директором «Торпедо» станет Елена Еленцева. До этого она управляла спорткомплексом имени Стрельцова.

Фанаты давно призывали Тукманова уйти. По их мнению, его совершенно не интересовали высокие результаты, а неожиданный выход в РФПЛ через стыковые матчи и вовсе был шоком. Опасения президента были ясны – в Премьер-лиге у клуба должен быть другой статус, включая более высокие зарплаты, содержание дубля и прочие «элитные» особенности.

«Торпедо» же, выйдя из ФНЛ, потеряло тренера и нескольких футболистов, получило восемь голов от «Зенита» в РФПЛ и рухнуло вниз, причем даже не в ФНЛ, а сразу в ПФЛ из-за проблем с финансированием. Никакого движения вверх с тех пор не произошло.

Что сейчас происходит в «Торпедо»

С тех пор торпедовцы так и играют в зоне «Центр» второй российской лиги. В позапрошлом сезоне «Торпедо» финишировало на 12 месте, в прошлом – замкнуло тройку сильнейших. Сейчас – третье место после 17-ти туров, приятная разница мячей 34:15, но отставание от лидера «Арарата» велико – уже 16 очков. Тренирует «Торпедо» Игорь Колыванов, который несколько лет назад вывел в РФПЛ «Уфу».

Из игроков обращают на себя внимание двое. Это Сергей Шустиков – внук проведшего более 400 матчей за «Торпедо» Виктора Шустикова и сын известного футболиста «Торпедо», ЦСКА и испанского «Расинга» Сергея Шустикова, который помогал Леониду Слуцкому тренировать красно-синих. А еще за «Торпедо» играет Андрей Иванов – бывший футболист «Спартака», который выиграл с клубом серебро в 2007 году, а через три года играл на «Стэмфорд Бридж» против «Челси» в Лиге чемпионов.