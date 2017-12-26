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    У «Торпедо» сменился президент. Почему это важно?


    4
    Голосов: 10
    26.12.2017 16:40
    Тукманов больше не работает в «Торпедо», а фанаты точно подружатся с новым руководством.

    Кто теперь владеет «Торпедо»

    Вместо ЗИЛа «Торпедо» теперь принадлежит концерну «Россиум», который приобрел 75,51% акций клуба. «Россиуму», созданному в 2006 году (как раз в год первого в истории «Торпедо» вылета из элитного дивизиона страны), принадлежит Московский кредитный банк. Как написано на официальном сайте концерна, его миссия заключается в создании инвестиционной компании высокого уровня, способной обеспечить устойчивый рост акционерной стоимости своих активов и достижение запланированных высоких финансовых результатов. Три ключевых принципа: лидерство, профессионализм, партнерство. В общем, серьезные ребята.

    Концерном владеет отец 23 детей

    Это бизнесмен Роман Авдеев, занимающий 66-е место в рейтинге Forbes. За пару лет до развала СССР Авдеев начал активно заниматься бизнесом – его кооператив выпускал декодеры для телевизоров. В 1994 году им был приобретен Московский кредитный банк. Кроме того, Авдеев вкладывал деньги в сахарный завод в Липецкой области, являлся совладельцем чулочно-носочной фабрики, развивал группу компаний по лесной и деревообрабатывающей промышленности, инвестировал в земли сельхозназначения.

    Самое поразительное в жизни Авдеева – это тот факт, что у него 23 ребенка. Приемных из них – 19. «Я пробовал помогать детским домам — это совершенно бесполезно. Не потому, что там плохо с детьми занимаются, и не потому, что там педагоги какие-то плохие, люди злые – наоборот, там много фанатов своего дела. Просто сам формат такой, что не учит детей жить самостоятельно после детского дома, дети не социализируются. Соответственно я себе задал вопрос: «Как еще можно двигаться в этом направлении?». И 10 лет назад начал усыновлять», – рассказывал бизнесмен.

    У «Россиума» уже есть торпедовский стадион

    Арена имени Эдуарда Стрельцова, на которой «Торпедо» выступало исторически, а потом прекратило, уже принадлежит «Россиуму». Планируется, что стадион будет реконструирован: вместимость увеличится до 15 тысяч зрителей, на трибунах появятся козырьки. Таким образом, «Торпедо» в итоге вернется на родную арену, причем уже гораздо более современную. Перед зимним перерывом «Торпедо» уже провело здесь два матча.

    Почему фанаты «Торпедо» должны радоваться

    В отставку отправлен бывший президент клуба Александр Тукманов, с которым болельщики воюют уже очень давно. Состоялось заседание акционеров, на котором был выбран новый состав совета директоров. Тукманов, возглавлявший «Торпедо» с 2007 года, в него не вошел. ТАСС утверждает, что новым директором «Торпедо» станет Елена Еленцева. До этого она управляла спорткомплексом имени Стрельцова.

    Фанаты давно призывали Тукманова уйти. По их мнению, его совершенно не интересовали высокие результаты, а неожиданный выход в РФПЛ через стыковые матчи и вовсе был шоком. Опасения президента были ясны – в Премьер-лиге у клуба должен быть другой статус, включая более высокие зарплаты, содержание дубля и прочие «элитные» особенности.

    «Торпедо» же, выйдя из ФНЛ, потеряло тренера и нескольких футболистов, получило восемь голов от «Зенита» в РФПЛ и рухнуло вниз, причем даже не в ФНЛ, а сразу в ПФЛ из-за проблем с финансированием. Никакого движения вверх с тех пор не произошло.

    Что сейчас происходит в «Торпедо»

    С тех пор торпедовцы так и играют в зоне «Центр» второй российской лиги. В позапрошлом сезоне «Торпедо» финишировало на 12 месте, в прошлом – замкнуло тройку сильнейших. Сейчас – третье место после 17-ти туров, приятная разница мячей 34:15, но отставание от лидера «Арарата» велико – уже 16 очков. Тренирует «Торпедо» Игорь Колыванов, который несколько лет назад вывел в РФПЛ «Уфу».

    Из игроков обращают на себя внимание двое. Это Сергей Шустиков – внук проведшего более 400 матчей за «Торпедо» Виктора Шустикова и сын известного футболиста «Торпедо», ЦСКА и испанского «Расинга» Сергея Шустикова, который помогал Леониду Слуцкому тренировать красно-синих. А еще за «Торпедо» играет Андрей Иванов – бывший футболист «Спартака», который выиграл с клубом серебро в 2007 году, а через три года играл на «Стэмфорд Бридж» против «Челси» в Лиге чемпионов.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, 7ya.ru
    Рейтинг: 4 Голосов: 10
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 31 марта 2018, 20:23

      Дай Бог ЧБ возродится!!!!

      0
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      Рейтинг: +1688

      Benifacto 27 декабря 2017, 21:47

      я помню как они старались и поднялись,с низов вернулись!!!! и потом опять кто то им обломил крылья, Верим что преодолеют все невзгоды и покажут свой дух!

      1
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      Рейтинг: +952

      Красно Синий воин 27 декабря 2017, 00:33

      Торпедо? Нет не слышал!

      -2
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      Рейтинг: +555

      avera > Красно Синий воин 28 декабря 2017, 22:09

      Потому что-САЛАБОН.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Красно Синий воин 31 марта 2018, 20:22

      Значит родился не раньше 2008го года)))

      0
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      Рейтинг: +130

      Холстомер 26 декабря 2017, 21:41

      Буду очень рад за Торпедо, если клуб преобразится и выйдетв высшую лигу. За эту команду болел со школьных лет

      4
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 26 декабря 2017, 20:49

      дай бог,чтобы великое торпедо возродилось ........

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +498

      Поль 26 декабря 2017, 20:36

      отличные новости!!!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1688

      Benifacto 26 декабря 2017, 19:00

      болелы Педо наконец то прожали увольнение старого призедента с чем я их поздравляю!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24406

      DOCTOR PENALTY 26 декабря 2017, 18:32

      Низкий поклон Роману за усыновление 24 ребёнка. Огромного семейного счастья и достижений в футболе.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 26 декабря 2017, 17:07

      дай Бог "Торпедо" возродится.. Желаю удачи!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 8 октября 2017, 20:48

      а там разве только с первого места команды выходят?

      0
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