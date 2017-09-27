Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Важное событие в карьере Криштиану Роналду. Просто безумная статистика!


    3
    Голосов: 14
    27.09.2017 12:00
    Португалец сыграл 400-й матч за «Реал». И добился фантастических показателей.

    Криштиану перешел из «МЮ» в «Реал» летом 2009-го за 94 миллиона евро. В Мадриде он выиграл целых 13 титулов, три из которых – в Лиге чемпионов, а еще к полученному в «МЮ» «Золотому мячу» добавил три таких же приза. Итого их уже четыре, осталось завоевать еще один, чтобы догнать Месси.

    Но поразительно даже не количество трофеев и индивидуальных призов, а сумасшедшая статистика португальца, сыгравшего во втором туре Лиги чемпионов против «Боруссии» свой 400-й матч за «Реал» (где в итоге отметился дублем, благодаря которому испанский клуб увез из Дортмунда победу).

    Впрочем, до рекорда по числу матчей Роналду еще очень далеко. Португалец не входит даже в клубную десятку по этому показателю. Дотянуться до Икера Касильяса, сыгравшего 725 матчей, и правда практически нереально. До рекордсмена Рауля (741 матч), конечно, тоже. Зато по количеству голов за Криштиану не угонится уже никто.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Quora
    Рейтинг: 3 Голосов: 14
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +61

      ivanuha_1987 30 сентября 2017, 20:17

      Получает 5 и приходит время ПСЖ Неймара и Мбаппе начинается их время!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +790

      JI e x a 27 сентября 2017, 22:55

      400 голов в 411 матчах... Это нечто. Интересно, есть хоть один футболист в мире, который забил больше голов, чем сыграл игр за свой клуб?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 > JI e x a 2 октября 2017, 15:19

      У Криштиану 411 голов за 400 матчей.
      А по вопросу
      Эйсебио был такой , остальных угадай

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      loloololooool 27 сентября 2017, 21:54

      лол

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 27 сентября 2017, 21:19

      фантастика!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      coocoo 27 сентября 2017, 20:41

      Интересно, забил бы он столько выступая за МЮ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 27 сентября 2017, 19:43

      Многие его результаты ещё долгое время будут опорным и недосягаемы рубежом для остальных игроков!!...)) И пока играет, наверняка, ещё кое-где внесёт правки!!..))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3491

      Fancyfall 27 сентября 2017, 19:18

      вот, кто доказывает своей игрой, что он лучший, браво!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 27 сентября 2017, 18:00

      Жаль что он не из наших планет(шутка)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1130

      petr69 27 сентября 2017, 17:07

      Футболистов такого уровня в истории футбола единицы и сравнивать их нельзя,
      каждый велик по своему.Спасибо что они хоть изредка ,но появляются и жгут
      небосвод

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      MAGOMED2000 27 сентября 2017, 16:53

      НО, мы та все знаем ,кто величайший футболист в истории)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11