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  • Эдерсон пострадал в страшном столкновении. «Манчестер Сити» отомстил «Ливерпулю» голами

Эдерсон пострадал в страшном столкновении. «Манчестер Сити» отомстил «Ливерпулю» голами

Лучший игрок августа в Премьер-лиге Садьо Мане на 38-й минуте влетел прямой ногой в лицо голкиперу Эдерсону. Вратаря пытались привести в чувство и долго уносили с поля, а «Ливерпуль» получил удаление своего лучшего игрока. Теперь Мане может получить длительную дисквалификацию. Во втором тайме встречи «Сити» и «Ливерпуля» команда Клоппа выглядела ужасно. Без своего лидера «Ливерпуль» нормально противостоять сильному сопернику пока только учится.

С Эдерсоном все-таки все оказалось не так плохо, как могло показаться по кадрам с игры. Английские журналисты сообщили, что вратарь избежал госпитализации. Сейчас его обследуют только на предмет переломов. Сам вратарь после матча уже успел успокоить болельщиков. «Я сильно испугался, но сейчас все хорошо. Спасибо всем фанатам за поддержку», – написал Эдерсон в социальных сетях.

У Клаудио Браво во втором тайме не было никакой работы. «Манчестер Сити» забивал «Ливерпулю» по-разному. Центра обороны у «Ливерпуля» будто бы и не было.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Серхио Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории Премьер-лиги среди игроков, представляющих страны не из Европы. На счету аргентинца 124 гола на английских полях. Его партнер по атаке Габриэль Жезус поучаствовал уже в 13 голах, когда выходил в стартовом составе. Симону Миньоле бразилец забил дважды. Еще два мяча в концовке встречи оформил Лерой Сане.

Алекс Окслэд-Чэмберлен – везучий игрок.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Удаление Мане повлияло на исход матча. Не считаю, что в этом эпизоде Мане заслужил красную карточку. Это неудачное стечение обстоятельств», – рассказал Клопп. Для тренера «Ливерпуля» это самое крупное поражение с октября 2006 года. Тогда его «Майнц» проиграл «Вердеру» со счетом 1:6.

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Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Сити Эдерсон
Комментарии (2)
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Saeco
1504974987
"Лучший игрок августа в Премьер-лиге Садьо Мане на 38-й минуте влетел прямой ногой в ногу" так-то он ему ногой в голову влетел, ньюсмейкеры вообще проверяют свой текст перед отправкой на ошибки?
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dolf666
1505219225
по поводу опроса, выбрал первый вариант, НО, не считаю сити чемпионами, а просто считаю что на хорошем ходу команда
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