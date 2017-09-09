Эдерсон пострадал в страшном столкновении. «Манчестер Сити» отомстил «Ливерпулю» голами

Лучший игрок августа в Премьер-лиге Садьо Мане на 38-й минуте влетел прямой ногой в лицо голкиперу Эдерсону. Вратаря пытались привести в чувство и долго уносили с поля, а «Ливерпуль» получил удаление своего лучшего игрока. Теперь Мане может получить длительную дисквалификацию. Во втором тайме встречи «Сити» и «Ливерпуля» команда Клоппа выглядела ужасно. Без своего лидера «Ливерпуль» нормально противостоять сильному сопернику пока только учится.

С Эдерсоном все-таки все оказалось не так плохо, как могло показаться по кадрам с игры. Английские журналисты сообщили, что вратарь избежал госпитализации. Сейчас его обследуют только на предмет переломов. Сам вратарь после матча уже успел успокоить болельщиков. «Я сильно испугался, но сейчас все хорошо. Спасибо всем фанатам за поддержку», – написал Эдерсон в социальных сетях.

У Клаудио Браво во втором тайме не было никакой работы. «Манчестер Сити» забивал «Ливерпулю» по-разному. Центра обороны у «Ливерпуля» будто бы и не было.

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Серхио Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории Премьер-лиги среди игроков, представляющих страны не из Европы. На счету аргентинца 124 гола на английских полях. Его партнер по атаке Габриэль Жезус поучаствовал уже в 13 голах, когда выходил в стартовом составе. Симону Миньоле бразилец забил дважды. Еще два мяча в концовке встречи оформил Лерой Сане.

Алекс Окслэд-Чэмберлен – везучий игрок.

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«Удаление Мане повлияло на исход матча. Не считаю, что в этом эпизоде Мане заслужил красную карточку. Это неудачное стечение обстоятельств», – рассказал Клопп. Для тренера «Ливерпуля» это самое крупное поражение с октября 2006 года. Тогда его «Майнц» проиграл «Вердеру» со счетом 1:6.

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