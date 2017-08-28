Какие безумные трансферы произойдут до конца лета

Лионель Месси

Куда: «Манчестер Сити»

Контракт Месси с «Барселоной» официально еще не продлен. В Англии утверждают, что «Манчестер Сити» готов заплатить «Барселоне» 300 миллионов евро. Пеп Гвардиола сделает Месси главным игроком в своих новых английских задумках.

«Барселона» уже купила Усмане Дембеле, заплатив больше сотни миллионов. Он заменит звездного Неймара, уехавшего в «ПСЖ». Отпускать еще одного лидера каталонцы не хотят, но 300 миллионов – фиксированная сумма отступных в контракте аргентинца.

Вокруг «Барселоны» нездоровая обстановка. Руководителей клуба почти открыто просят оставить свой пост. Невозможное уже случилось. Теперь реален даже трансфер Месси.

Анхель Ди Мария

Куда: «Барселона»

Хакеры уже взламывали аккаунт «Барселоны» и сообщали о переходе Ди Марии. Тогда удалось откупиться обычными сообщениями о взломе. Теперь же обстоятельства все больше настраивают на реальность этого перехода. «ПСЖ» купил забивного Неймара, а теперь оформляет аренду с обязательным выкупом Килиана Мбаппе. В Париже перебор атакующих игроков.

Аргентинец Ди Мария в Париже толком не раскрылся. Свои самые важные голы он забивал в Лиге чемпионов, а в чемпионате по большей части наблюдал за действиями других. Теперь в Париже появляются люди, которым все равно на статусы турниров и соперников.

Говорят, что «Барселоне» Ди Мария будет стоить всего 50 миллионов евро. По современному рынку эти деньги сложно назвать большими.

Пьер-Эмерик Обамеянг

Куда: «Манчестер Сити»

На старте летнего окна реальным представлялся переезд Обамеянга в Китай. Договориться с «Боруссией» китайцы не смогли, поэтому габонец начал сезон голами в «Боруссии». Сам он никогда не скрывал, что видит себя в мадридском «Реале». Мадрид продолжает верить в Бензема и Обамеянгом не интересуется.

«Манчестер Сити» – новый вызов в самом интересном европейском чемпионате. В быстрой атакующей линии «Сити» Обамеянг сможет играть ведущую роль. Английский клуб готов заплатить за него 70 миллионов евро.

«Боруссия» уже купила Ярмоленко из киевского «Динамо». Для поиска замены Обамеянгу время и деньги еще есть.

Марко Асенсио

Куда: «Арсенал»

У «Реала» и Асенсио похожие проблемы, что и с контрактом Месси в «Барселоне». В соглашении 20-летнего испанца прописана сумма выкупа за 81 миллион евро. «Арсенал» готов потратить сбережения и бомбануть громкой сделкой.

За этот трансфер говорит умение Венгера доводить молодых игроков до максимальных кондиций. Асенсио в его возрасте хочет играть постоянно, а для игры в Премьер-лиге обладает нужными физическими данными. Роналду отбудет дисквалификацию и Марко придется снова сесть в запас «Реала».

Против трансфера говорят голы Асенсио в ворота «Барселоны» и «Валенсии». С первых матчей сезона испанский игрок показывает, что готов бороться даже с Роналду. «Реал» хочет продлить контракт с Асенсио и повысить сумму отступных. Но пока здесь еще ничего не решено.

Тома Лема

Куда: «Ливерпуль»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер назвал «мертвым» возможный трансфер Лема из «Монако». Французский клуб уже лишился трех лидеров в летнее окно. Сейчас к ним добавится Мбаппе. Лема – системообразующий игрок «Монако» в центре поля.

«Ливерпуль» готов решить вопрос деньгами. В Англии утверждают, что клуб уже сделал предложение в 72 миллиона евро. Еще восемь миллионов «Монако» сможет получить в качестве бонусов.

«Арсенал» тоже продолжает следить за ситуацией. Если позиция «Монако» по Лема смягчится, то Венгер снова готов вступить в гонку. Позиции «Ливерпуля» пока выгоднее. Сейчас мир бомбит сообщениями, что полузащитник «РБ Лейпцига» Наби Кейта станет ливерпульцем через сезон. Мощнейшие партнеры по центру поля – то, что может склонить Лема к выбору в пользу «Ливерпуля».

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