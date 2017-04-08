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    Оркестр, ирокез и парашюты. Как в Америке любят футбол


    4.5
    Голосов: 8
    08.04.2017 23:40
    МЛС – прогрессивная лига, у которой куча всяких достоинств. Здесь играют многие звезды, но болельщики тоже оказываются важными лицами на крутом представлении. «Бомбардир» показывает, какие люди приходят на футбол в Америке.

    Потолок зарплат, флешмоб и женщины. Как превратить футбол в национальную индустрию

    Тест: Хорошо ли вы знаете футбол в МЛС?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press

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    Рейтинг: 4.5 Голосов: 8
    Комментарии12
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      Рейтинг: +34

      de glit 22 ноября 2018, 04:34

      круто, атмосферно.

      2
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      Рейтинг: +61

      МУМИЁ 23 апреля 2017, 08:55

      А слабо ли нам сразиться на футбольных полях?!

      0
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      Рейтинг: +80

      AndreyAP 9 апреля 2017, 08:04

      уберите уже первой новости этот дерьмофлаг!

      0
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      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 9 апреля 2017, 08:03

      Это просто футбол

      1
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      Рейтинг: +702

      19element87 9 апреля 2017, 00:18

      USA отстой!!!

      0
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      Рейтинг: +83

      ROOSHAN 8 апреля 2017, 20:57

      Не каждый сможет прыгать с парашютом)

      0
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      Рейтинг: +110

      karamaltyk 8 апреля 2017, 17:53

      И ведь колоритно...

      1
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      Рейтинг: +1642

      IVANRUS777 8 апреля 2017, 16:21

      А ещё они очень любят закидывать всех ракетами и бомбами и балоболить о великой дерьмократии. Идите вы все лесом со своими пиндосами и их нелепым соккером!

      0
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      Рейтинг: +40

      hikakin > IVANRUS777 9 апреля 2017, 08:15

      это кто у них вверху сидит, а сам народ такие же люди, как мы

      3
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      Рейтинг: +310

      bomilazdeshnii 8 апреля 2017, 13:22

      У их нетути скрепов. зато

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 8 апреля 2017, 11:30

      а у нас только кресла ломать и на поле всякую гадость кидать могут

      4
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      Рейтинг: +702

      19element87 > mihail1980 9 апреля 2017, 00:20

      кули ты тогда "у нас" до сих пор??? тебя не кто не держит!!!

      -1
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