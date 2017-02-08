Задай вопрос «Бомбардиру». Прямой эфир завершен!

Новый прямой эфир с пользователями мы хотим посвятить дизайну нашего сайта. Расскажите, что вам нравится во внешнем виде «Бомбардира», что и почему стоит улучшить. Какими разделами и функциями удобно пользоваться, а какие хочется поскорее закрыть. Интерфейс, логотип, цветовая гамма, шрифты, расположение кнопок – мы хотим поговорить с вами обо всем. И сделать «Бомбардир» более удобным.

Будем благодарны, если вы в комментариях напишите свое мнение на следующие темы:

1. Логотип. Каким бы мог быть новый или вам нравится текущий?

2. Цветовая гамма. Меняем?

3. Расположение блоков новостей, статей.

4. Матч-центр. Вертикальный, горизонтальный, другой?

5. Навигация. Куда удобно переходить, куда нет?

6. Какие русскоязычные и иностранные сайты вам нравятся по дизайну?

7. Позиционирование проекта. Вам нравятся наши тесты, девушки, статьи, конкурсы? Чего не хватает?