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Задай вопрос «Бомбардиру». Прямой эфир завершен!

Новый прямой эфир с пользователями мы хотим посвятить дизайну нашего сайта. Расскажите, что вам нравится во внешнем виде «Бомбардира», что и почему стоит улучшить. Какими разделами и функциями удобно пользоваться, а какие хочется поскорее закрыть. Интерфейс, логотип, цветовая гамма, шрифты, расположение кнопок – мы хотим поговорить с вами обо всем. И сделать «Бомбардир» более удобным.

Будем благодарны, если вы в комментариях напишите свое мнение на следующие темы:

1. Логотип. Каким бы мог быть новый или вам нравится текущий?
2. Цветовая гамма. Меняем?
3. Расположение блоков новостей, статей.
4. Матч-центр. Вертикальный, горизонтальный, другой?
5. Навигация. Куда удобно переходить, куда нет?
6. Какие русскоязычные и иностранные сайты вам нравятся по дизайну?
7. Позиционирование проекта. Вам нравятся наши тесты, девушки, статьи, конкурсы? Чего не хватает?

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Комментарии (46)
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Abbey Road
1486472935
опрос надо делать в выходной день, когда больше пользователей онлайн....
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marslond
1486475928
Да вроде всё норм. Единственное не удобно сообщение о facebooke в правом нижнем углу часто появляется. Надоедает)))
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zra78
1486483661
Вроде всё хорошо,кроме одного момент, по меньше о спутраке и глушакове пишите
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x-x-x-x-x
1486499565
уберите баб и все в норме
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Nesterenko
1486506459
Если конкретно о дизайне, то по нему вопросов нет, все хорошо. А вот некоторые новости и статьи мягко говоря некорректный и неуместны бывают.
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АртурZaСМ
1486528809
Здравствуйте, уважаемые редакторы бомбардира. У меня такая просьба. Когда пишите итоговый счет матча не могли бы вы как и раньше писать полностью состав команды, кто и на какой минуте заменялся, кто и на какой минуте удалялся, а то сейчас вы просто пишите итоговый счет, кто забил и все... очень скудная инфа... Для полной ясности приходится смотреть дополнительные источники...
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Владимир С
1486528865
чтоб каждый день добавляли товарищеские матчи.
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Лёхa372
1486533243
Доброе утро! По дизайну сайта все супер, но бесит только одно, это когда громоздкие вкладки которые вверху (Россия Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Германия Италия Франция Кубок конфедераций ЧМ-2018 Другие). Так вот оч хотелось бы что бы когда на них наводишь указателем мыши выпадающее подменю было более компактное а не вываливалось на пол страницы. т.е. убрать эти ссылки на статьи подобающему разделу эти громоздкие картинки, а оставить только допустим навел на вкладку Россия и ни чего кроме РФПЛ ФНЛ Кубок России ПФЛ. Зона Запад ПФЛ. Зона Центр ПФЛ. Зона Восток ПФЛ. Зона Юг ПФЛ. Зона Урал-Поволжье Молодежное первенство Сборная России НЕ ВЫВАЛИВАЛОСЬ!!! СПАСИБ
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Владимир С
1486550106
добавлять венгриийскую лигу в матчи.
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lejnin
1486554157
Добрый день, возможно проблема бесит только меня, но тем не менее ))) Можно ли сделать хотя бы небольшую задержку в выпадении менюшек строки, где есть "Россия", "Кубок Африки", "Лига чемпионов" и т.д. Когда веду курсор вверх, чтобы закрыть вкладку или наоборот, от адресной строки вниз на страницу, то эти менюшки постоянно выпадают, закрывая значительную часть текстовки новости, подбешивает ))) В остальном - всё отлично
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