Клопп – не топ. Почему «Ливерпуль» снова провалит сезон

Чего ожидали

Перед сезоном болельщики «Ливерпуля» осторожно надеялись на попадание в четверку. С оговоркой «как минимум», потому что, даже заняв в прошлом чемпионате восьмое место, Клопп успел всем продемонстрировать: он специалист с характером, со стержнем, который не позволит мерсисайдцам треснуть в самые трудные минуты. «Ливерпуль» Клоппа – это огнеупорный градусник, засунутый в раскаленную печь: ртуть не вытечет даже тогда, когда стекло почернеет от пламени, а градус драйва во время каждой игры будет доведен до сумасшествия.

Именно этого сумасшествия поклонники красных и опасались в августе, когда их команда сначала вынесла «Арсенал» на «Эмирейтс» (4:3), а затем безвольно проиграла «Бернли» (2:0). Можно играть ярче и круче всех, но все равно не стать чемпионом – эта прописная истина каленым железом вытатуирована на сердце каждого фаната «Ливерпуля». В сезоне-2008/09 Рафаэль Бенитес дважды одолел сэра Алекса Фергюсона в очном поединке – но проиграл чемпионат из-за мелких осечек в играх против «Уигана», «Мидлсбро» и иже с ними. Клопповский «Ливерпуль» образца августа-2016 до боли напоминал тот бесшабашный «Ливерпуль» Бенитеса – готовый бесцеремонно ограбить Фергюсона на «Олд Траффорд», а через месяц пропустить четыре мяча от «Арсенала» и похоронить свои чемпионские амбиции.

Что случилось

«Ливерпуль» великолепно отыграл первый круг, демонстрируя подчас просто-напросто выдающийся футбол: вперед ногами с «Энфилда» были вынесены «Лестер» (4:1), «Халл» (5:1), «Уотфорд» (6:1) и «Сток» (4:1), а самое главное – команда Клоппа победила на «Эмирейтс» и «Стэмфорд Бридж» и была близка к победе на «Уайт Харт Лейн». В состав красных великолепно влились Жоэль Матип и Садио Мане, пришелся ко двору Жоржиньо Вейналдум, новыми красками засверкал Адам Лаллана, а Коутиньо и Роберто Фирмино не думали сбавлять набранных в прошлом сезоне оборотов. После победы 31 декабря над «Манчестер Сити» (1:0) никто не сомневался в том, что «Ливерпуль» – это второй главный претендент на титул следом за «Челси» Антонио Конте.

И все же даже этот замечательный первый круг имел несколько темных пятен – уже упомянутое поражение от «Бернли» и конфуз, который случился с мерсисайдцами в Борнмуте. Команда, которая претендует на чемпионство, не имеет права проигрывать середняку АПЛ, ведя со счетом 1:3 к 75-й минуте встречи. «Ливерпуль» в Борнмуте не просто потерял три очка – он снова продемонстрировал всей лиге, что является все тем же усердно маскирующимся под нормального человека невротиком, склонным к непонятным и необъяснимым срывам.

В новом году подобных срывов внезапно стало больше – и «Ливерпуль» моментально откатился на четвертую строчку. И, если выездную ничью против «Сандерленда» можно оправдать тяжелым графиком в Boxing Day и невезением с двумя назначенными в ворота Миньоле пенальти, то домашнее поражение от «Суонси» не поддается никакому объяснению. Тут не посетуешь даже на отсутствие Мане, отправившегося сражаться за африканский Кубок: когда к тебе в гости приезжает последняя команда лиги, ты должен снимать с нее скальп – и точка. Нельзя отбирать очки у богатых и отдавать их бедным; будущий чемпион обязан быть безжалостным по отношению и к тем, и к другим.

Что теперь делать

От комфортно расположившегося на первой строчке «Челси» команду Клоппа отделяет 10 очков – не скажешь, что рукой подать, но такие гандикапы в истории Премьер-лиги отыгрывались. В ближайшем туре «Ливерпуль» примет синих на «Энфилде» – и, если хозяевам удастся победить, надежда на титул может загореться с новой силой. Кроме того, сразу после проверки лидером и недавним чемпионом красные будут принимать у себя «Тоттенхэм» и «Арсенал», так что судьба золотых медалей для «Ливерпуля» решится в трех следующих домашних матчах. Терять очки нельзя, все они были розданы хромым черным котам и раненым лебедям – но хватит ли у Клоппа энергии, чтобы разом обыграть Конте, Покеттино и Венгера?

Энергозатратный и бескомпромиссный футбол Клоппа принес результат в Бундеслиге, но, как мы теперь видим на примере «Манчестер Сити» и Гвардиолы, побеждать в Германии гораздо легче, нежели в Англии. Начиная с самого первого матча, «Ливерпуль» поскакал прямиком к титулу с шашками наголо; при этом огненной игре мерсисайдцев местами недоставало именно что холода, трезвой головы, той итальянской расчетливости, что привела к титулу Раньери и, вполне возможно, приведет Конте. Клопповский хеви-метал и зубовный скрежет замечательно продается – но еще лучше продаются задумчивые и ледяные синтипоп-синглы, можно даже с мертвенно-фиалковыми нотками колдвейва и (главное) с оттиском золотой медали на обложке.

Впрочем, «Ливерпулю» достаточно еще разок разобрать на атомы «Челси» и «Арсенал» – и мы снова запоем Клоппу дифирамбы, позабыв о том, что в следующем туре он обязательно завещает награбленное добро в пользу бедных и не знающих милосердия «Суонси», «Бернли» и «Сандерленда».