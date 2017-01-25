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Клопп – не топ. Почему «Ливерпуль» снова провалит сезон

Чего ожидали

Перед сезоном болельщики «Ливерпуля» осторожно надеялись на попадание в четверку. С оговоркой «как минимум», потому что, даже заняв в прошлом чемпионате восьмое место, Клопп успел всем продемонстрировать: он специалист с характером, со стержнем, который не позволит мерсисайдцам треснуть в самые трудные минуты. «Ливерпуль» Клоппа – это огнеупорный градусник, засунутый в раскаленную печь: ртуть не вытечет даже тогда, когда стекло почернеет от пламени, а градус драйва во время каждой игры будет доведен до сумасшествия.

Именно этого сумасшествия поклонники красных и опасались в августе, когда их команда сначала вынесла «Арсенал» на «Эмирейтс» (4:3), а затем безвольно проиграла «Бернли» (2:0). Можно играть ярче и круче всех, но все равно не стать чемпионом – эта прописная истина каленым железом вытатуирована на сердце каждого фаната «Ливерпуля». В сезоне-2008/09 Рафаэль Бенитес дважды одолел сэра Алекса Фергюсона в очном поединке – но проиграл чемпионат из-за мелких осечек в играх против «Уигана», «Мидлсбро» и иже с ними. Клопповский «Ливерпуль» образца августа-2016 до боли напоминал тот бесшабашный «Ливерпуль» Бенитеса – готовый бесцеремонно ограбить Фергюсона на «Олд Траффорд», а через месяц пропустить четыре мяча от «Арсенала» и похоронить свои чемпионские амбиции.

Что случилось

«Ливерпуль» великолепно отыграл первый круг, демонстрируя подчас просто-напросто выдающийся футбол: вперед ногами с «Энфилда» были вынесены «Лестер» (4:1), «Халл» (5:1), «Уотфорд» (6:1) и «Сток» (4:1), а самое главное – команда Клоппа победила на «Эмирейтс» и «Стэмфорд Бридж» и была близка к победе на «Уайт Харт Лейн». В состав красных великолепно влились Жоэль Матип и Садио Мане, пришелся ко двору Жоржиньо Вейналдум, новыми красками засверкал Адам Лаллана, а Коутиньо и Роберто Фирмино не думали сбавлять набранных в прошлом сезоне оборотов. После победы 31 декабря над «Манчестер Сити» (1:0) никто не сомневался в том, что «Ливерпуль» – это второй главный претендент на титул следом за «Челси» Антонио Конте.

И все же даже этот замечательный первый круг имел несколько темных пятен – уже упомянутое поражение от «Бернли» и конфуз, который случился с мерсисайдцами в Борнмуте. Команда, которая претендует на чемпионство, не имеет права проигрывать середняку АПЛ, ведя со счетом 1:3 к 75-й минуте встречи. «Ливерпуль» в Борнмуте не просто потерял три очка – он снова продемонстрировал всей лиге, что является все тем же усердно маскирующимся под нормального человека невротиком, склонным к непонятным и необъяснимым срывам.

В новом году подобных срывов внезапно стало больше – и «Ливерпуль» моментально откатился на четвертую строчку. И, если выездную ничью против «Сандерленда» можно оправдать тяжелым графиком в Boxing Day и невезением с двумя назначенными в ворота Миньоле пенальти, то домашнее поражение от «Суонси» не поддается никакому объяснению. Тут не посетуешь даже на отсутствие Мане, отправившегося сражаться за африканский Кубок: когда к тебе в гости приезжает последняя команда лиги, ты должен снимать с нее скальп – и точка. Нельзя отбирать очки у богатых и отдавать их бедным; будущий чемпион обязан быть безжалостным по отношению и к тем, и к другим.

Что теперь делать

От комфортно расположившегося на первой строчке «Челси» команду Клоппа отделяет 10 очков – не скажешь, что рукой подать, но такие гандикапы в истории Премьер-лиги отыгрывались. В ближайшем туре «Ливерпуль» примет синих на «Энфилде» – и, если хозяевам удастся победить, надежда на титул может загореться с новой силой. Кроме того, сразу после проверки лидером и недавним чемпионом красные будут принимать у себя «Тоттенхэм» и «Арсенал», так что судьба золотых медалей для «Ливерпуля» решится в трех следующих домашних матчах. Терять очки нельзя, все они были розданы хромым черным котам и раненым лебедям – но хватит ли у Клоппа энергии, чтобы разом обыграть Конте, Покеттино и Венгера?

Энергозатратный и бескомпромиссный футбол Клоппа принес результат в Бундеслиге, но, как мы теперь видим на примере «Манчестер Сити» и Гвардиолы, побеждать в Германии гораздо легче, нежели в Англии. Начиная с самого первого матча, «Ливерпуль» поскакал прямиком к титулу с шашками наголо; при этом огненной игре мерсисайдцев местами недоставало именно что холода, трезвой головы, той итальянской расчетливости, что привела к титулу Раньери и, вполне возможно, приведет Конте. Клопповский хеви-метал и зубовный скрежет замечательно продается – но еще лучше продаются задумчивые и ледяные синтипоп-синглы, можно даже с мертвенно-фиалковыми нотками колдвейва и (главное) с оттиском золотой медали на обложке.

Впрочем, «Ливерпулю» достаточно еще разок разобрать на атомы «Челси» и «Арсенал» – и мы снова запоем Клоппу дифирамбы, позабыв о том, что в следующем туре он обязательно завещает награбленное добро в пользу бедных и не знающих милосердия «Суонси», «Бернли» и «Сандерленда».

Англия. Премьер-лига Англия Ливерпуль Клопп Юрген
Комментарии (13)
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zatonn
1485330491
Ничего, я уверен, что у герра Клоппа всё получится!
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Юрий Басов
1485332505
Клопп-псих,ему нужно давно к психиатру.Не раз он это демонстрировал на поле,то пиная урны,то бутылки с минералкой.И споря с судьями,чуть не на кулаках.Нельзя тренеру ,публично так себя вести.
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serginho8
1485336084
че вы до Клоппа то пристали?) идите вон Жозе не до тренером называйте, это он потратил 150 лямов и пока что даже в топ 4 попасть не может, тоже самое и про Гвардиолу сказать можно,что он не топ тренер) у Красных спад тупо потому что отсутствует ряд лидеров- Мане,Матип и Коутиньо, который только не давно вернулся. Единственное в чём пока что провалился КЛопп, так это в борьбе за титул, т.к он уже не новичок в АПЛ, в отличие от того же КОнте и при этом слил титул в чистую. Думаю если сможет сохранить место в тройке то никто в сторону немца ничего плохого не скажет, другое дело сохранить даже место в тройке будет не так уж и легко.
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Kybik-Pybik
1485337000
Почему провалит??? Уверен что этот сезон Ливерпуль завершит на 2-3 месте... 100%. А дальше если не продадут лидеров (а скорее всего Коутиньо и Лаллана уйдут) шансы есть... Побороться за чемпионство в АПЛ будет конечно очень тяжело, а вот в ЛЧ, - и Ливерпуль, и лично Клопп, сами знаете, очень хорошо может выступить. Болею за Челси, но Ливерпулю желаю удачи!!! И главное что бы дырявые манчестерские мешки нах !!!
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джон базелон
1485342780
Желаю Ливерпулю стать чемпионом!Вперед Юрген!
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Артём Борисов
1485342894
Неужели хоть одна команда, которая когда-либо шла в Англии на третьем-четвертом месте к февралю, не имела двух-трех поражений от аутсайдеров? Странно называть это в числе неудач. Что касается причин, то они объяснимы. "Не хватает расчетливости, как Конте или Раньери", - ну, если б можно было объединить идеи Клоппа и Конте, чемпионат бы не надо было проводить, никто бы такую команду не обыграл)) "Ливерпулю" не хватает не расчетливости, а прочности. Причина? А просто сравним опорные зоны той и другой команды) Баланс - это всегда опорная зона) У "Ливерпуля" три негениальных полузащитника, занимающиеся всем понемногу (а ведь еще нужно выстроить взаимодействия!), а у "Челси" гениальный Канте и очень сильный Матич. Кроме того, состав "Ливерпуля"в принципе не выдерживает сравнения с составом "Челси", по большинству позиций.
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rus333
1485345897
Рано еще выводы делать, все может поменяться. Удачи Клопу!
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343443
1485365314
И все же даже этот замечательный первый круг имел несколько темных пятен
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Ле­ван­довс­кий
1485366296
да
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andruhs
1485375005
Зато игру Ливерпуля всегда интересно смотреть. Они по настоящему именно играют в футбол. Пусть они и не станут чемпионами, но Энфилд всегда полон и игра клуба доставляет удовольствие, о чем им поют их болельщики - «You’ll Never Walk Alone» ....!
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