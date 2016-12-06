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  • «Ростов» выстоял в Эйндховене и вышел в плей-офф Лиги Европы!

«Ростов» выстоял в Эйндховене и вышел в плей-офф Лиги Европы!

Группа D. ПСВ – «Ростов» – 0:0

Группа D. «Бавария» – «Атлетико» – 1:0

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Левандовски – 1:0.


Robert Lewandowski Goal HD – Bayern Munich 1-0... Gol-Live

Группа A. «Базель» – «Арсенал» – 1:4

Лукас Перес – 0:1.


Lucas Perez Martinez Goal HD – Basel 0-1... Gol-Live

Лукас Перес – 0:2.


Lucas Perez Martinez Goal HD – Basel 0-2... Gol-Live

Лукас Перес – 0:3.


Lucas Perez Martinez Goal HD – Basel 0-3... Gol-Live

Ивоби – 0:4.


Alex Iwobi Goal HD – Basel 0-4 Arsenal – 06... Gol-Live

Думбия – 1:4.

Группа A. «ПСЖ» – «Лудогорец» – 2:2

Мисиджан – 0:1.


Virgil Misidzhan Goal HD – PSG 0-1 Ludogorets... Gol-Live

Кавани – 1:1.


Edinson Cavani Goal HD – PSG 1-1 Ludogorets... Gol-Live

Вандерсон – 1:2.


Wanderson Goal HD – PSG 1-2 Ludogorets – 06.12... Gol-Live

Ди Мария – 2:2.


Angel Di Maria Goal HD – PSG 2-2 Ludogorets... Gol-Live

Группа B. «Динамо К» – «Бешикташ» – 6:0

Беседин – 1:0.


Artem Besedin Goal HD – Dynamo Kyiv 1-0... Gol-Live

Ярмоленко (с пенальти) – 2:0.


Andriy Yarmolenko Goal HD – Dynamo Kyiv 2-0... Gol-Live

Буяльский – 3:0.


Vitaliy Buyalskyy Goal HD – Dynamo Kyiv 3-0... Gol-Live

Дерлис Гонсалес – 4:0.


Derlis Gonzalez Goal HD – Dynamo Kyiv 4-0... Gol-Live

Сидорчук – 5:0.


Derlis Gonzalez Goal HD – Dynamo Kyiv 5-0... Gol-Live

Жуниор Мораес – 6:0.


Junior Moraes Goal HD – Dynamo Kyiv 6-0... Gol-Live

Группа B. «Бенфика» – «Наполи» – 1:2

Кальехон – 0:1.


Jose Callejon Goal HD – Benfica 0-1 Napoli – 06... Gol-Live

Мертенс – 0:2.


Dries Mertens Goal HD – Benfica 0-2 Napoli – 06... Gol-Live

Рауль Хименес – 1:2.


Raul Jimenez Goal HD – Benfica 1-2 Napoli – 06... Gol-Live

Группа C. «Барселона» – «Боруссия М» – 4:0

Месси – 1:0.


Lionel Messi Goal HD – Barcelona 1-0 Borussia M... Gol-Live

Арда Туран – 2:0.


Arda Turan Goal HD – Barcelona 4-0 Borussia M... Gol-Live


Arda Turan Goal HD – Barcelona 2-0 Borussia M... Gol-Live

Арда Туран – 3:0.


Arda Turan Goal HD – Barcelona 3-0 Borussia M... Gol-Live

Арда Туран – 4:0.


Arda Turan Goal HD – Barcelona 4-0 Borussia M... Gol-Live

Группа C. «Манчестер Сити» – «Селтик» – 1:1

Робертс – 0:1.


Patrick Roberts Goal HD – Manchester City 0-1... Gol-Live

Ихеаначо – 1:1.


Kelechi Iheanacho Goal HD – Manchester City 1... Gol-Live

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Комментарии (6)
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shamil1111
1481052950
Чтож пожелаем удачи. приятного просмотра
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spaike
1481060419
Поздравляю Ростов!!! Молодцы выстояли.
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ftse500
1481061210
Молодцы МУЖИКИ не подкачали.
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polt
1481061224
Это РОСТОВ!!!
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Lokofint
1481065139
Ростов молодцы
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Александ1982
1481109164
Ростов показал как можно играть !!!удачи ребятам, и новых побед
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