«Ростов» выстоял в Эйндховене и вышел в плей-офф Лиги Европы!

Группа D. ПСВ – «Ростов» – 0:0
Группа D. «Бавария» – «Атлетико» – 1:0
Левандовски – 1:0.
Robert Lewandowski Goal HD – Bayern Munich 1-0... Gol-Live
Группа A. «Базель» – «Арсенал» – 1:4
Лукас Перес – 0:1.
Lucas Perez Martinez Goal HD – Basel 0-1... Gol-Live
Лукас Перес – 0:2.
Lucas Perez Martinez Goal HD – Basel 0-2... Gol-Live
Лукас Перес – 0:3.
Lucas Perez Martinez Goal HD – Basel 0-3... Gol-Live
Ивоби – 0:4.
Alex Iwobi Goal HD – Basel 0-4 Arsenal – 06... Gol-Live
Думбия – 1:4.
Группа A. «ПСЖ» – «Лудогорец» – 2:2
Мисиджан – 0:1.
Virgil Misidzhan Goal HD – PSG 0-1 Ludogorets... Gol-Live
Кавани – 1:1.
Edinson Cavani Goal HD – PSG 1-1 Ludogorets... Gol-Live
Вандерсон – 1:2.
Wanderson Goal HD – PSG 1-2 Ludogorets – 06.12... Gol-Live
Ди Мария – 2:2.
Angel Di Maria Goal HD – PSG 2-2 Ludogorets... Gol-Live
Группа B. «Динамо К» – «Бешикташ» – 6:0
Беседин – 1:0.
Artem Besedin Goal HD – Dynamo Kyiv 1-0... Gol-Live
Ярмоленко (с пенальти) – 2:0.
Andriy Yarmolenko Goal HD – Dynamo Kyiv 2-0... Gol-Live
Буяльский – 3:0.
Vitaliy Buyalskyy Goal HD – Dynamo Kyiv 3-0... Gol-Live
Дерлис Гонсалес – 4:0.
Derlis Gonzalez Goal HD – Dynamo Kyiv 4-0... Gol-Live
Сидорчук – 5:0.
Derlis Gonzalez Goal HD – Dynamo Kyiv 5-0... Gol-Live
Жуниор Мораес – 6:0.
Junior Moraes Goal HD – Dynamo Kyiv 6-0... Gol-Live
Группа B. «Бенфика» – «Наполи» – 1:2
Кальехон – 0:1.
Jose Callejon Goal HD – Benfica 0-1 Napoli – 06... Gol-Live
Мертенс – 0:2.
Dries Mertens Goal HD – Benfica 0-2 Napoli – 06... Gol-Live
Рауль Хименес – 1:2.
Raul Jimenez Goal HD – Benfica 1-2 Napoli – 06... Gol-Live
Группа C. «Барселона» – «Боруссия М» – 4:0
Месси – 1:0.
Lionel Messi Goal HD – Barcelona 1-0 Borussia M... Gol-Live
Арда Туран – 2:0.
Arda Turan Goal HD – Barcelona 4-0 Borussia M... Gol-Live
Arda Turan Goal HD – Barcelona 2-0 Borussia M... Gol-Live
Арда Туран – 3:0.
Arda Turan Goal HD – Barcelona 3-0 Borussia M... Gol-Live
Арда Туран – 4:0.
Arda Turan Goal HD – Barcelona 4-0 Borussia M... Gol-Live
Группа C. «Манчестер Сити» – «Селтик» – 1:1
Робертс – 0:1.
Patrick Roberts Goal HD – Manchester City 0-1... Gol-Live
Ихеаначо – 1:1.